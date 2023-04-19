Хладнокровие – путь к успеху. «Реал» и «Милан» — в полуфинале ЛЧ

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сегодня, 09:39

Интрига могла вернуться в любой момент.

В парах «Реал» и «Челси», «Милан» и «Наполи» уровень интриги после первых четвертьфинальных матчей оставался неравнозначным. Лондонцев хоронили уже после игры в Мадриде, где они уступили со счетом 0:2, показав себя просто менее классной командой. А вот поражение неаполитанцев в Милане со счетом 0:1 выглядело как некая случайность: ну, не может же главный доминатор Серии А так легко отпустить главный шанс последних лет. Оказалось, что в обоих парах не все так однозначно.

Надежда «Челси»

Перед «Челси», который после возвращения Фрэнка Лэмпарда к этой игре проиграл все три матча, стояла вроде бы неподъемная задача. И каких-то тактических изысков наставник в предыдущих встречах не придумывал. А тут все же решил хотя бы сделать акцент. И, надо сказать, кое-что получалось. В первом тайме фланг Камавинги не очень справлялся с активностью Джеймса и смещающимися туда партнерами Риса.

Лондонцы раз за разом пробивали фланг, на котором сам Камавинга то и дело норовил подниматься выше и смещаться по старой памяти в опорную зону. Этой своей динамикой он во многом определял преимущество «Реала» в первой игре. Теперь его за подвижность лондонцы хотели наказать.

И ведь могли. Да, чаще всего подстраховка от Алабы работала. Но два великолепных шанса, пришедших как раз с фланга Джеймса, «синие» упустили. Рис неплохо растягивал ряды соперника, позволяя шустрому Канте проникать в штрафную в пространство. Именно так «Челси» создал свой первый вернейший момент. Но Н’Голо поторопился с ударом и был неточен. С растягиванием и смещением получился и второй стопроцентный момент, уже ближе к перерыву. Но свободный Кукурелья в упор пробить Куртуа не смог.

Уже первый тайм мог сделать счет в противостоянии равным. Конечно, у «Реала» тоже были шансы, но в целом он выглядел как защищающаяся сторона, ожидающая контратаки и не оказывающая давления. Спокойно, но не сказать, что без риска. «Челси» же не хватило в обоих случаях главного для реализации в общем срабатывавшего плана: холодной головы бьющих. Почему это важно, «Реал» показал во втором тайме.

После перерыва мадридцы немного подлатали зону, и Джеймс уже не так вольготно себя чувствовал. Лэмпард принялся расшатывать ряды заменами, однако когда уже «Челси» проигрывал. Между двумя голами «Реала». Оба были забиты Родриго. И оба стали плодом самых хладнокровных розыгрышей, что можно придумать в четвертьфинале Лиги чемпионов. В обоих случаях любой игрок «Челси» лупил бы раньше времени куда попало. А мадридцы уже перед воротами Кепы раскатывали до верного. И оба раза Родриго бил в неприлично свободных условиях из вратарской.

На класс «Реала» «Челси» смог ответить только очень старательной суетой, в которой наблюдалась одна генеральная идея, но не доведенная до реализации из-за нервозности дорогостоящих ребят. В итоге 54 процента времени мячом владел «Челси», нанес 19 ударов против девяти у «Реала», но при этом обе команды по шесть раз попали в створ. Тоже симптоматично.

Команда Карло Анчелотти просто более зрелая на этом этапе становления. Даже какие-то помарки в исполнении Бензема или Модрича никак не поколебали уверенности и не растратили большого запаса прочности «Реала». Лига чемпионов остается турниром мадридцев, которые выходили в полуфинал в 11 из 13 последних розыгрышей. Чаще, чем кто-либо. А персонально для Анчелотти это девятый полуфинал. Он сравнялся с рекордом Гвардиолы.

Конец мечте

Только ленивый в этом сезоне не нахваливал «Наполи». В последнее время громкость од чуть снизилась, но неаполитанцы все равно накатывают с огромным запасом к чемпионству в Италии. И уже могли бы сосредоточиться на Лиге чемпионов, где поначалу в этом сезоне выглядели просто сильнейшими. Тут тебе и игра дается легко, и результативность на уровне – все просто окрылены феноменом команды Лучано Спаллетти.

После жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов казалось, что путь к решающему матчу для «Наполи» расчищен. Все видели его в финале. Ведь в неаполитанскую половину сетки попали «Милан», «Интер» и «Бенфика». Эта часть выглядела не так солидно, как другая, где собрались «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Неладное можно было заподозрить в начале апреля, когда «Наполи» в Серии А дома крупно уступил «Милану» (0:4). Но подумалось, что это намеренное переключение на Лигу чемпионов, и уж там-то действующий буксующий чемпион Италии получит на орехи. Но в Милане случилось поражение «Наполи». Тогда тоже мало кто верил, что это всерьез. Для неаполитанцев, которые весь сезон, вплоть до конца марта, легко забивали в матчах по два-три-четыре мяча, это отставание ничего не значило бы.

Но как часто бывает у внезапно взлетевших команд, падение тоже оказывается неожиданном. И это в чемпионате у вас есть запас, который долго накапливался и долго будет теряться – скорее всего, так и не растает. А вот в двухматчевых противостояниях от текущей формы и «полета» зависит многое. Для «Наполи» нынешнее положение оказалось в новинку, и команда подспудно это ощутила, занервничав сильнее, чем миланцы, где больше опытных в таких делах футболистов, пусть «Милан» сам не играл на подобной стадии ЛЧ много лет.

В решающий момент снова сказалось хладнокровие. Тут можно говорить о хладнокровии вратарей. И Мерет, и Меньян в этом матче отразили по пенальти. Но вратарь «Наполи» — в первом тайме, а вратарь «Милана» — в конце игры. И у неаполитанских, и у миланских нападающих были хорошие моменты. Но в историю войдут не многочисленные промахи первых, а гениальный прорыв через три четверти поля от Леау, который выкатил мяч на пустые ворота Жиру, и тот не подвел. Хладнокровие – в умении распорядиться моментом.

«Наполи» владел мячом больше 73 процентов времени. Но разве это кого-то волнует? Или то, что неаполитанцы пробили по воротам соперника 23 раза, а «Милан» нанес всего шесть ударов? Только и те, и другие в створ попали по четыре раза. Четыре! Из 23. Отдельную нарезку можно собрать из ударов Хвичи выше ворот со смещением.

Для него этот матч – отдельная трагедия. И не только из-за незабитого пенальти и этих промахов. Их пару с Осимхеном носили на руках. Теперь опустили на землю. Наверное, кто-то скажет, что это полезно для взросления, но может получиться так, что в следующем сезоне уже этой синергии не возникнет, и «Наполи» останется вспышкой, яркой стрелой, не достигшей высшей цели. А близкий к спасительному, приносящий ничью гол на третьей добавленной минуте – как щепотка соли на рану.

Разговоры о важном

Ну и нельзя не сказать о том, что в любом случае будет обсуждаться в Англии и Италии. О судействе. В обоих матчах возникали неоднозначные, скажем так, моменты, которые можно было бы при желании со стороны болельщиков трактовать иначе. Например, при счете 0:0 имевший желтую карточку Эдер сфолил около штрафной «Реала». Сам фол, может быть, сомнительный, но судья его зафиксировал. И по логике развития эпизода должен был показать предупреждение в таком случае. «Реал» мог остаться в меньшинстве. Но не остался.

А в Неаполе тот же Леау незадолго до героического прорыва в своей штрафной отчаянно подкатился под Лосано, сбив того. Но судья и ВАР решили, что Рафаэл сначала сыграл в мяч. Даже многочисленные повторы однозначно в этом не убеждают. Тоже могло все сложиться иначе. С другой стороны, пенальти в ворота «Милана». Да, его все равно не забили неаполитанцы. Но назначен он был за попадание мяча в опорную руку Томори, когда простреливал Ди Лоренцо. Сколько раз мы видели, что судьи игнорируют такие эпизоды. Ведь руке вроде бы деваться некуда. Ну, тут разве что можно подумать, будто она еще не стояла на газоне, а только приземлялась, поэтому, как говорится, «это другое».