«Барса» даёт «Реалу» шанс на чемпионство. 3 матча без голов, лидеры в лазарете – у Хави проблемы

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сегодня, 19:18

Финишная прямая даётся тяжело.

У «Барселоны» наметился спад. Каталонцы вылетели из Кубка от мадридского «Реала», несмотря на победу в первом матче – а теперь потеряли 2 очка отрыва от «сливочных» на первом месте. Рассказываем, что происходит с «сине-гранатовыми».

0 забитых мячей в последних трех матчах, «Реал» стал ближе

Начиная с января, подопечные Хави поступательно наращивали отрыв на первом месте чемпионата Испании. Главным конкурентом был «Реал» — но мадридцы отдали предпочтение Лиге чемпионов, а потому еще до очного противостояния в Ла Лиге подарили «блаугране» фору в 9 очков.

Эль Класико завершилось волевой победой «Барсы» — несмотря на автогол Араухо, каталонский коллектив вышел вперед благодаря мячам Серхи Роберто и Кессье, в итоге добыв еще 3 очка отрыва. Но вот после разгромной победы над «Эльче» начались большие проблемы. В Мадриде «сливочные» не оставили «Барселоне» шансов на Кубок – подопечные Карло Анчелотти забили 4 безответных мяча, задавили соперника прессингом и сыграли на слабостях Араухо при владении мячом. После обиднейшего поражения Хави в раздевалке выдал пламенную речь:

Я прекрасно понимаю ваш гнев, потому что я тоже зол. В первом тайме у нас были шансы, но после второго гола мы запутались. Сейчас пришло время взять себя в руки, не сожалея и не зализывая раны, осознавая, что мы проводим отличный сезон и что победа в Ла Лиге — это главный приз. Титул, который принесет нам славу и за который мы боролись с самого первого дня.

К сожалению, для «сине-гранатовых» на этом ничего не закончилось. Через 5 дней «Барселона» принимала на своем поле «Жирону» в 28-м туре Ла Лиги. Матч с на тот момент 11-й командой национального первенства завершился безголевой ничьей. На следующие выходные подопечные Хави вновь остались без голов – на этот раз они потеряли очки с «Хетафе» (15-е место в Ла Лиге).

Тем временем «Реал» все-таки воспользовался проблемами конкурента и, обыграв «Кадис», сократил отставание до 11 очков.

На игре в атаке сказываются травмы лидеров

Когда команда с таким подбором игроков не может забить на протяжении 3 матчей подряд, тем более, когда проблемы возникают с середняками – это вызывает сильные вопросы. Даже с оговоркой на то, что такие соперники против «Барсы» всегда играют от глухой обороны.

На этом отрезке «Барселона» не нашла футболиста, который бы стал стабильно создавать угрозу чужим воротам – и с «Жироной», и с «Хетафе» xG команды колебался в районе единицы. Но помимо «автобуса», выстроенного соперниками, стоит учитывать кадровые проблемы. У каталонцев опять много лидеров попали в лазарет. Хави после ничьей с «Жироной» тоже отметил нехватку завершающего удара:

Мы пытались выиграть, провели хороший матч, имели много возможностей забить и могли победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха. Думаю, мы заслужили победу. Если взять только результат, нельзя радоваться одному очку на своем поле.

Наиболее сильным оказался удар по центру поля – травмы получили Френки Де Йонг и Педри. Оба – стопроцентные игроки старта и источники креатива «сине-гранатовых». Голландский полузащитник в последний раз появлялся на поле в конце марта – перед паузой на матчи сборных. Педри выбыл еще раньше – его мы не видели в заявке с февраля. Соответственно и тот, и другой пропустили кубковый поединок с «Реалом», а также встречи с «Эльче», «Жироной» и «Хетафе» В их отсутствие у Хави не было устойчивой связки – с Гави выходили Бускетс, Кессье. С правого фланга обороны приходилось переводить Роберто, из центра защиты – Эрика Гарсию.

В матче с «Хетафе» из строя выбыл еще и Роберто – теперь у «Барсы» нет игрока, который бы мог залатать дыру и в центре, и на фланге.

И только к травме Усмана Дембеле «блауграна» оказалась подготовленной. Еще летом возникали вопросы, зачем помимо француза на правом фланге атаки держать Рафинью – оба дорогостоящие футболисты, такую высокую конкуренцию клуб с финансовой точки зрения себе позволить не может.

Однако с травмой Дембеле бразильский вингер быстро ворвался в стартовую обойму, заменив оппонента без потери качества. За этот отрезок Рафинья забил 4 мяча и отдал 1 ассист.

Спад не повлияет на судьбу чемпионства

Чтобы упустить первую строчку при 11 очках отрыва, нужно сильно постараться. В оставшихся матчах опасность для каталонцев представляет разве что «Атлетико», «Бетис» и «Реал Сосьедад». «Реалу» же тоже придется вскрывать «автобусы» «Жироны» и «Хетафе», бороться с «Сосьедадом».

Но у «сливочных» помимо Ла Лиги есть еще 2 турнира, которым Анчелотти наверняка отдает больший приоритет. Лиге чемпионов – потому, что это главный еврокубок, плюс мадридцы могут завоевать его во второй сезон подряд. Кубку Испании – потому, что вероятность одержать победу в этом турнире намного больше, чем в чемпионате. Тут отыгрывать огромное отставание не придется. Помимо приоритетов «Реалу» будет мешать и напряженный график. Если коллектив продвинется до финала в ЛЧ (в Кубке уже в финале), плотность календаря будет держаться на высоком уровне вплоть до окончания чемпионата.

Принимая это во внимание, больше верится в то, что «сине-гранатовые» останутся на первом месте – пусть отрыв и сократится.