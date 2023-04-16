У «Ростова» средние футболисты. Грандам пора стыдиться, что отдают Карпину очки

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вчера, 22:27

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Лидер обороны – игрок за 250 тысяч евро

Лидер защиты и всей команды. Когда скауты «Ростова» нашли Осипенко в «Тамбове», то сторговались за 250 тысяч евро. Один из лучших трансферов в РПЛ за последние несколько лет. Но если бы Максим попал в другие клубы, то мог зачахнуть. Ведь после «Факела» ушел свободным агентом в «Тамбов», а не в команду высшей лиги из Москвы. Вряд ли бы Осипенко вызывался в сборную, забивал с пенальти в РПЛ , был в сантиметрах от того, чтобы удачно подставиться под мяч после сэйва Кержакова и обыграть «Зенит», если бы не тренерский штаб «Ростова». Играл бы себе, например, в «Пари НН», никто его толком не знал. За три года создали капитана и футболиста высшей лиги. Не отнимаем старания самого Максима, но ему 28 лет, а не восемнадцать. Его успех это маленькое футбольное чудо, пускай за ним стоят большие старания. Но зная, как относятся в самых богатых клубах к российским центральным защитникам, догадываемся, что в том же «Зените» Максименко оказался бы на правах Чистякова. Играл бы хуже, появлялся, когда бразильцы травмированные.

Почти вся команда – списанные футболисты

Самое ценное в ничьей «Ростова» против «Зенита», что ее можно было спрогнозировать. Это не сенсация. И это комплимент южанам. И одновременно на поле середняки. Кафанов ошибается, что вызывает Песьякова в сборную России. Карпин открестился от этого решения, говорит, что вратарей выбирает именно его помощник. Сергей ошибался в этом сезоне, ему 34 года, нет смысла наигрывать такого возрастного голкипера в редких матчах национальной команды. С другой стороны, Песьяков представляет вторую команду сезона в РПЛ , у него огромный опыт. За последние годы выдал немало сильных отрезков. Но помните, в каком году Сергея списали в клубе с огромными деньгами? Десять лет назад в «Спартаке». Накануне перехода в «Ростов» это был голкипер дубля. Сильянова, Тугарева и Миронова не видели в заявке в «Локомотиве». Полоза тоже, но это был так давно, что многие забыли. В «Зените» Дмитрий тоже не задержался. В Щетинина не верили в первых командах «Локомотива» и «Зенита». Байрамяна кидали раньше по арендам, хотя Хорену поверили еще до Карпина. Комличенко не держали в «Динамо», ведь не знали, как его готовить. Больше нет «Ростова», где среди вожаков молдаванин, белорус, исландцы и словенцы. Больше не помогает финн Еременко, испанец Навас, а еще раньше хорват Плетикоса. Но не ведут борьбу за выживание, а идут вторыми за семь туров до конца чемпионата.

У многих конкурентов нет такого прогресса

«Ростов» забивал в РПЛ в 15 матчах подряд. Одна из причин это прогресс Комличенко. Уткина не оставил у себя «Краснодар», а теперь у него телепатическая связь с Комличенко. Глебов не ушел в прошлом году в «Спартак», хотя его точно звали в столицу. Быть может, позовут в «Зенит». Оба хавбека готовы работать, как скажет Карпин. Можно сколько угодно рассказывать о скуке, пенальти и умении отскочить. Нередко такие упреки будут к месту. Но дайте вот этот состав с Мироновым, Тугаревым, Щетининым, Ланговичем и Мелехиным другим наставникам и клубам, которые раньше играли даже в Лиге чемпионов, и получите в лучшем случае историю «Локомотива». Жестко проваленный отрезок с необходимостью вкладывать деньги в Дзюбу, Глушенкова и Пиняева. Представьте, что Семак тренирует «Ростов». Он не может заставить «Зенит» выиграть Кубок России, с «Ростовом» мог идти на десятом месте. Для таких историй успеха важно, чтобы футболисты тебе безмерно доверяли. Карпин как лидер маленького культа личности. Без святой веры, что наставник сборной знает, как выжать максимум, вся системы рассыпалась бы. Особенно с учетом, что всего три сезона назад на поле были Шомуродов, Козлов, Ионов, Норманн, Попов, Чистяков, Хаджикадунич, Сигурдссон и Зайнутдинов, часто мастера более высокого класса, чем сейчас. Карпин собрал новую команду, а исходные данные стали хуже.

Москвичам и «Краснодару» пора стыдиться

«Зенит» выше «Ростова» в таблице, этим и прикроются. Хотя лидеру не стоило терять очки против Карпина, который десять лет без побед над действующими чемпионами. Ругаем футболистов Семака за пеший футбол. Но замедлил игру фаворита именно соперник. У Карпина был средней высоты узкий блок в защите, тактика сработала. Не паниковали. Не садились слишком низко. Работали плотно по всему периметру штрафной площади с помощью хавбеков. Все отрабатывали в вязком прессинге. Вендел и Малком не забили, «Зенит» лишь один раз за весь матч попал в створ ворот. Плохая игра чемпиона, но по вине «Ростова», который тоже имел подходы. Могли забить, если бы заработали пенальти, но фол состоялся в сантиметрах от линии штрафной площади. Напомним, что Семак потерял очки против клуба, чей бюджет в 7 раз ниже. Колоссальная разница. Но еще пять клубов тоже намного богаче, четыре московских и «Краснодар». Даже «Рубин» тратил в РПЛ намного больше, поэтому второе место «Ростова» это успех. И отражение грамотной работы со средними футболистами. Удача им улыбается, но Комличенко не демонстрировал таланты в чужих штрафных, играя за «Динамо». А теперь удачно подставляется, что приносит новые и новые голы с пенальти. Причем наша оценка эпизодов совпала с оценкой профессионального судьи. Лишь два из 14 пенальти сомнительные.