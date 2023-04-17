Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду сдаёт в аренду особняк за 5 млн фунтов стерлингов в Мадриде

вчера, 22:22

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сдаёт в аренду свой особняк в Мадриде стоимостью 5 млн фунтов стерлингов.

Особняк включает в себя семь спален, девять ванных комнат, крытый и открытый бассейны, а также ультрасовременный тренажерный зал. Вне участка есть большое футбольное поле. Кроме того, в доме есть дверные ручки, на которых выгравированы инициалы Роналду — CR7. Криштиану рассчитывает получать за аренду 8 800 фунтов стерлингов в месяц.

Джорджина Родригес, спутница Роналду, рассказывала, что часто терялась в особняке, потому что он был слишком большим.

Роналду сдаёт в аренду особняк за 5 млн фунтов стерлингов в Мадриде

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Буфаль опроверг слухи о том, что он был рад видеть слёзы Роналду
Вчера, 11:13
Болельщики усомнились в тренерских качествах Лэмпарда из-за поведения Кепы
Вчера, 10:28 Фото
39-летний Роббен пробежал марафон менее чем за три часа
16 апреля Фото
Анонимы разослали предложения о продаже носа статуи Ибрагимовича
15 апреля
Супруга Хакими не получит имущество и состояние игрока
15 апреля
Месси сидит с чемоданом в новой рекламе Louis Vuitton
14 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:41
...дверную ручку продал и за месяц аренды заплатил! Интересно сколько в доме ручек...?!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:58
Мало кто такое сможет потянуть.
sova147
sova147
сегодня в 00:21
Роналду как игрок большой так как человек делает всё чтобы всё приносило пользу...
Gelious
Gelious
сегодня в 00:18
Вечное лето! Футбольное поле!!! Такой дом. Но каждый месяц сложно потянуть. Интересно, согласится, если на три месяца предложить аренду? Во девушка удивится такому подгону
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:00
Тоже с гравировкой CR7..
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:52
С тиснёными портретами всех уволенных им тренеров клубов,с запахом верблюжьей слюны.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:50
Дворняжка везде намывает золотой песок.Эти "новые.....(перечисление всех национальностей)"даже до "Чёрных квадратов" и Яиц Фаберже дотумкать не могут.Мозгов хватает только на машинку за 7,8 млн евреек,коттедж на дцать комнат(тут я его поддерживаю:Чтобы не встретились случайно распутная Джорджина Родригес и благочестивая донья Пробирка),да Гольфстрим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Хорошая тренировочная база .
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:47
А какая там туалетная бумага !??)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 