Роналду сдаёт в аренду особняк за 5 млн фунтов стерлингов в Мадриде

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вчера, 22:22

Нападающий «Аль-Насра» сдаёт в аренду свой особняк в Мадриде стоимостью 5 млн фунтов стерлингов.

Особняк включает в себя семь спален, девять ванных комнат, крытый и открытый бассейны, а также ультрасовременный тренажерный зал. Вне участка есть большое футбольное поле. Кроме того, в доме есть дверные ручки, на которых выгравированы инициалы Роналду — CR7. Криштиану рассчитывает получать за аренду 8 800 фунтов стерлингов в месяц.

, спутница Роналду, рассказывала, что часто терялась в особняке, потому что он был слишком большим.