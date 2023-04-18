«Тосно» потерпел поражение в первом официальном матче после возрождения

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вчера, 13:43

«Тосно» уступил в своём первом официальном матче после возрождения — команда сыграла с коллективом « ГУОР -Карелия» в рамках 1-го тура Кубка Регионов (0:3).

Все команды «черно-белых» сыграют в Чемпионате, Первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу в текущем сезоне. Отмечается, что мужская команда, помимо Кубка Регионов, дополнительно примет участие в Чемпионате и Кубке СЗФО.

На данный момент «Тосно» выступает в Великом Новгороде на стадионе «Электрон».