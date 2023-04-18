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«Тосно» потерпел поражение в первом официальном матче после возрождения

вчера, 13:43

«Тосно» уступил в своём первом официальном матче после возрождения — команда сыграла с коллективом «ГУОР-Карелия» в рамках 1-го тура Кубка Регионов (0:3).

Все команды «черно-белых» сыграют в Чемпионате, Первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу в текущем сезоне. Отмечается, что мужская команда, помимо Кубка Регионов, дополнительно примет участие в Чемпионате и Кубке СЗФО.

На данный момент «Тосно» выступает в Великом Новгороде на стадионе «Электрон».

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:38
Что бы наконец то в области построили стадион!!!
zjedea5ys86z
zjedea5ys86z
вчера в 15:33
Как назовёшь корабль, так он и поплывет...
Это карма, за прошлые игры....
LOpp
LOpp
вчера в 15:00
клуб из Ленинградской области проводит матчи в Новгородской области.
как поют в КВНе: - для чего? для кого?
8ds862pbepum
8ds862pbepum
вчера в 14:53
Тосно надо Заболотного у ЦСКА арендовать, так сказать "тряхнуть стариной".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:12
Удачи! Хорошая команда была когда-то...
7myt6hjw6unx
7myt6hjw6unx
вчера в 13:53
Первый блин комом не о чём не говорит, удачи новорожденным
Гость
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