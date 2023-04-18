«Тосно» потерпел поражение в первом официальном матче после возрождения

«Тосно» уступил в своём первом официальном матче после возрождения — команда сыграла с коллективом «ГУОР-Карелия» в рамках 1-го тура Кубка Регионов (0:3).
Все команды «черно-белых» сыграют в Чемпионате, Первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу в текущем сезоне. Отмечается, что мужская команда, помимо Кубка Регионов, дополнительно примет участие в Чемпионате и Кубке СЗФО.
На данный момент «Тосно» выступает в Великом Новгороде на стадионе «Электрон».
Это карма, за прошлые игры....
Это карма, за прошлые игры....
как поют в КВНе: - для чего? для кого?
как поют в КВНе: - для чего? для кого?