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Данни хочет, чтобы его дети играли за «Зенит»

вчера, 14:33

Экс-футболист «Зенита» Данни надеется, что его дети будут играть за «сине-бело-голубых».

Пока что мы не встречались с представителями «Зенита», обсудим все в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень рад. «Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь выступать за «Зенит».

Бернарду и Франсишку родились в 2004 году, они уже находились в системе «Зенита», в 2021-м они подписали профессиональные контракты с «Маритиму».

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Зенит  Данни
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 20:07
Он прекрасно понимает, что его дети больше нигде не заработают таких денег, как в газпроме. Можно выбрать футбол и развиваться в Спортинге, но зачем, когда можно просто рубить бабло в зенитушке.
протон
протон
вчера в 19:48
Было бы, конечно, круто. Да и фактически воспитанники. Но у нас молодым не пробиться в основу, будут лавку греть. На некоторых позициях в атаке так вообще дика конкуренция - Клаудиньо, Малком, Мостовой, Мантуан. А места на поле два.
bbbwf333
bbbwf333
вчера в 18:21
Один из лучших легов был!
В каждом матче отдавал себя на все 100%
И как человек всегда порядочный был!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:17
Ещё претенденты на гражданство, РФ не успевает печатать паспорта.
112910415
112910415
вчера в 18:05
фактически желает детям стать дорогими знаменитыми футболистами !
другого пути не бывает
Capral
Capral
вчера в 17:02
ИУДА!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:56, ред.
jqfdzmk3m7c7, Данни знает где платят за просто так! Он даже на больничном деньги из казны грёб, чуть не обанкротив региональный Фонд социального страхования СПб! Люди ставшие инвалидами получали копейки а этот миллионами карманы набивал благодаря прохиндеям из Зенита и Газпрома!
P.S. Байкал, чего ты шифруешься, тебе стыдно?!
Борисыч1
Борисыч1 ответ Telanten (раскрыть)
вчера в 16:22
Но ведь сказал же ))
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 15:49, ред.
«Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там! © Данни


Я слышал Мбаппе с Холландом ждут заинтересованности со стороны "Зенита" в своем переходе. Готовы даже бесплатно играть, а в случае плохих результатов еще и доплачивать.
jqfdzmk3m7c7
jqfdzmk3m7c7
вчера в 15:43
Данни красава, всегда уважал этого футболиста.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:19
Данни:

«Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там!"

Мну с уважением относится к этому футболисту, но внутренний голос, не без яхидства, шепчет:

- Подскажи парню, что "лучшие футболисты" ещё мечтают играть в Объединённых Арабских Эмиратах, особенно перед выходом с зеленой поляны на заслуженный отдых...
sova147
sova147
вчера в 15:16
Вот это истинно наш человек, приятно это слышать!
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:08
Хорошая идея. Если конечно деьти такие же способные футболисты как отец
Telanten
Telanten
вчера в 14:44
Данни глупость говорить не будет.
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