Данни хочет, чтобы его дети играли за «Зенит»

1681817639

вчера, 14:33

Экс-футболист «Зенита» надеется, что его дети будут играть за «сине-бело-голубых».

Пока что мы не встречались с представителями «Зенита», обсудим все в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень рад. «Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь выступать за «Зенит».

Бернарду и Франсишку родились в 2004 году, они уже находились в системе «Зенита», в 2021-м они подписали профессиональные контракты с «Маритиму».