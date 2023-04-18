Экс-футболист «Зенита» Данни надеется, что его дети будут играть за «сине-бело-голубых».
Пока что мы не встречались с представителями «Зенита», обсудим все в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень рад. «Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь выступать за «Зенит».
Бернарду и Франсишку родились в 2004 году, они уже находились в системе «Зенита», в 2021-м они подписали профессиональные контракты с «Маритиму».
В каждом матче отдавал себя на все 100%
И как человек всегда порядочный был!
В каждом матче отдавал себя на все 100%
И как человек всегда порядочный был!
другого пути не бывает
другого пути не бывает
P.S. Байкал, чего ты шифруешься, тебе стыдно?!
P.S. Байкал, чего ты шифруешься, тебе стыдно?!
Я слышал Мбаппе с Холландом ждут заинтересованности со стороны "Зенита" в своем переходе. Готовы даже бесплатно играть, а в случае плохих результатов еще и доплачивать.
Я слышал Мбаппе с Холландом ждут заинтересованности со стороны "Зенита" в своем переходе. Готовы даже бесплатно играть, а в случае плохих результатов еще и доплачивать.
«Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там!"
Мну с уважением относится к этому футболисту, но внутренний голос, не без яхидства, шепчет:
- Подскажи парню, что "лучшие футболисты" ещё мечтают играть в Объединённых Арабских Эмиратах, особенно перед выходом с зеленой поляны на заслуженный отдых...
«Зенит» — замечательная команда, и я считаю, что лучшие футболисты хотят играть именно там!"
Мну с уважением относится к этому футболисту, но внутренний голос, не без яхидства, шепчет:
- Подскажи парню, что "лучшие футболисты" ещё мечтают играть в Объединённых Арабских Эмиратах, особенно перед выходом с зеленой поляны на заслуженный отдых...