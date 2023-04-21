«Зенит» — «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» -«Динамо» Москва, который состоится 22 апреля 2023 года

«Зенит»

Питерский клуб уверенно лидирует в чемпионате России и в прошлой встрече не дал к себе приблизиться одному из конкурентов. Перед стартом очередного тура «Зенит» имеет в своем активе 55 баллов, опережая «Ростов» на девять очков. Матч с «Динамо» будет не самым простым для хозяев, но при аккуратной и ответственной игре у многократного чемпиона России не должно возникнуть проблем.

16 апреля «Зенит» сыграл вничью на выезде с «Ростовом» (0:0), а девятого числа оказался сильнее «Локомотива» на выезде (2:1).

«Динамо» Москва

«Динамо» показывает неоднозначные результаты в последних матчах и хочет завершить чемпионат как можно выше. Московский клуб располагается на пятом месте с 39 баллами и уступает ближайшему сопернику, коим является ЦСКА уже на пять пунктов. Даже ничья на поле чемпиона России стала бы для гостей хорошим результатом. Матч носит статус центрального в этот игровой день в РПЛ .

15 апреля «Динамо Москва» на своем поле обыграло «Пари НН» (3:1), а восьмого числа на выезде разошлось миром со «Спартаком» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.42

Ничья – 4.7

Победит «Динамо» Москва – 7.7

Статистика

«Зенит» проиграл в двух из десяти последних матчах во всех турнирах в основное время

«Динамо» одержало лишь две выездные победы из десяти последних матчей в основное время

«Зенит» выиграл четыре из шести последних встреч с «Динамо» Москва

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. Предполагаем, что хозяева уверенно начнут матч и уже на самом его старте получат преимущество в счете. Прогнозируем крупную победу чемпиона России.