«Фрайбург» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Шальке», который состоится 23 апреля 2023 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» входят в пятёрку самых сильных команд Бундеслиги на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фрайбурга» за последнее время. В четвертьфинале Кубка Германии с разницей в один мяч «красно-белые» обыграли мюнхенскую «Баварию». С минимальным счётом уже в матче 27-го тура чемпионата Германии подопечные Кристиана Штрайха потерпели поражение от «баварцев».

16 апреля в Бремене со счётом 2:1 «бразильцы из Брайсгау» взяли верх над местными «музыкантами».

«Шальке»

«Горняки» в чемпионате Германии борются за право остаться в Бундеслиге. Предпоследнюю строчку занимают «королевские синие» в турнирной таблице чемпионата. В сухую, пропустив три гола, «Шальке» проиграл дома леверкузенскому «Байеру». В позапрошлом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» одержал победу над «сине-белыми». Открыть счёт в поединке помог «деревенским» забить чешский полузащитник «Шальке» Алекс Крал, который срезал мяч в собственные ворота.

В прошлом туре со счётом 5:2 на своём поле «горняки» обыграли «Герту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.79

Ничья – 3.80

Победит «Шальке» – 4.60

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти футбольных поединков «Фрайбург» выиграл в двух

За тот же период «Шальке» одержал одну победу.

Прогноз

В четырёх последних личных матчах команд «бразильцы из Брайсгау» обыгрывали «Шальке» в сухую. С 2019 года «горняки» не забивают «красно-белым». Компания Pinnacle предлагает на победу «Фрайбурга» с форой -1.5 гола коэффициент 3.05.