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«Урал» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:21
«Урал» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» -«Ростов», который состоится 23 апреля 2023 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга в последнее время не радует болельщиков и не может выиграть уже четыре матча в РПЛ подряд. Коллектив на данный момент занимает 11 место с 25 баллами и еще не решил вопрос сохранения прописки. В матче с «Ростовом» хозяева рассчитывают на очки, несмотря на то, что соперник идет в группе лидеров. Матч обещает быть крайне интересным и хранить интригу до последней минуты.

19 апреля «Урал» сыграл вничью с ЦСКА в кубке России (1:1), а 15 числа уступил «армейцам» в рамках чемпионата (1:2).

«Ростов»

После серии побед «Ростов» не может выиграть уже три матча подряд и это настораживает болельщиков и тренерский штаб. Команда идет на втором месте с 46 баллами и отстает от «Зенита» на 12 пунктов, при этом имея игру в запасе. В случае победы в этой встрече, гости смогут как минимум сохранить свою позицию еще на один тур. «Ростов» имеет не лучшую статистику личных встреч с «Уралом» и в этой встрече у него будет хороший шанс ее поправить.

16 апреля «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а 10 апреля вырвал ничью на выезде в игре с «Оренбургом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 2.5
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Ростов» – 2.9

Статистика

  • «Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Урал» выиграл три из пяти последних домашних поединков во всех турнирах
  • «Ростов» не может обыграть «Урал» уже шесть матчей подряд
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команды часто друг другу забивают, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество мячей.

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