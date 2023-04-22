«Урал» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» -«Ростов», который состоится 23 апреля 2023 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга в последнее время не радует болельщиков и не может выиграть уже четыре матча в РПЛ подряд. Коллектив на данный момент занимает 11 место с 25 баллами и еще не решил вопрос сохранения прописки. В матче с «Ростовом» хозяева рассчитывают на очки, несмотря на то, что соперник идет в группе лидеров. Матч обещает быть крайне интересным и хранить интригу до последней минуты.

19 апреля «Урал» сыграл вничью с ЦСКА в кубке России (1:1), а 15 числа уступил «армейцам» в рамках чемпионата (1:2).

«Ростов»

После серии побед «Ростов» не может выиграть уже три матча подряд и это настораживает болельщиков и тренерский штаб. Команда идет на втором месте с 46 баллами и отстает от «Зенита» на 12 пунктов, при этом имея игру в запасе. В случае победы в этой встрече, гости смогут как минимум сохранить свою позицию еще на один тур. «Ростов» имеет не лучшую статистику личных встреч с «Уралом» и в этой встрече у него будет хороший шанс ее поправить.

16 апреля «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а 10 апреля вырвал ничью на выезде в игре с «Оренбургом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.5

Ничья – 3.25

Победит «Ростов» – 2.9

Статистика

«Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Урал» выиграл три из пяти последних домашних поединков во всех турнирах

«Ростов» не может обыграть «Урал» уже шесть матчей подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команды часто друг другу забивают, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество мячей.