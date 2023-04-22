«Урал» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» -«Ростов», который состоится 23 апреля 2023 года
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга в последнее время не радует болельщиков и не может выиграть уже четыре матча в РПЛ подряд. Коллектив на данный момент занимает 11 место с 25 баллами и еще не решил вопрос сохранения прописки. В матче с «Ростовом» хозяева рассчитывают на очки, несмотря на то, что соперник идет в группе лидеров. Матч обещает быть крайне интересным и хранить интригу до последней минуты.
19 апреля «Урал» сыграл вничью с ЦСКА в кубке России (1:1), а 15 числа уступил «армейцам» в рамках чемпионата (1:2).
«Ростов»
После серии побед «Ростов» не может выиграть уже три матча подряд и это настораживает болельщиков и тренерский штаб. Команда идет на втором месте с 46 баллами и отстает от «Зенита» на 12 пунктов, при этом имея игру в запасе. В случае победы в этой встрече, гости смогут как минимум сохранить свою позицию еще на один тур. «Ростов» имеет не лучшую статистику личных встреч с «Уралом» и в этой встрече у него будет хороший шанс ее поправить.
16 апреля «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а 10 апреля вырвал ничью на выезде в игре с «Оренбургом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.5
- Ничья – 3.25
- Победит «Ростов» – 2.9
Статистика
- «Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Урал» выиграл три из пяти последних домашних поединков во всех турнирах
- «Ростов» не может обыграть «Урал» уже шесть матчей подряд
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команды часто друг другу забивают, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество мячей.