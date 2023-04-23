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«Лорьян» -«Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:38
«Лорьян» -«Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» -«Тулуза», который состоится 23 апреля 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате и окончательно скатился в середину турнирной таблицы. Перед очередным поединком коллектив занимает 10 место с 45 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Ницце». В матче с «Тулузой» команде очень важно одержать победу и вернуть уверенность в своих силах перед финальным отрезком сезона.

16 апреля «Лорьян» проиграл на выезде «Монако» (1:3), а девятого числа разошелся миром с «Марселем» (0:0).

«Тулуза»

«Тулуза» чередует победы и поражения в чемпионате Франции и на данный момент находится в безопасности от зоны вылета. Клуб имеет в своем активе 38 баллов, что позволяет ему занимать 12 место. В выездном матче с «Лорьяном» гости попробуют воспользоваться не лучшей формой соперника и набрать очки, которые помогут им еще больше укрепиться на своей позиции и без нервов доигрывать сезон.

14 апреля «Тулуза» на своем поле уступила «Лиону» (1:2), а девятого апреля с тем же счетом на выезде одолела «Монпелье» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лорьян» – 2.4
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Тулуза» – 2.9

Статистика

  • «Лорьян» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Тулуза» выиграла шесть из десяти последних выездных поединков
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Пять из шести последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Команды часто делят очки в личных встречах и в этот раз также имеет большую вероятность такой исход. Прогнозируем, что клубы не выявят победителя.

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