«Лорьян» -«Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» -«Тулуза», который состоится 23 апреля 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате и окончательно скатился в середину турнирной таблицы. Перед очередным поединком коллектив занимает 10 место с 45 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Ницце». В матче с «Тулузой» команде очень важно одержать победу и вернуть уверенность в своих силах перед финальным отрезком сезона.

16 апреля «Лорьян» проиграл на выезде «Монако» (1:3), а девятого числа разошелся миром с «Марселем» (0:0).

«Тулуза»

«Тулуза» чередует победы и поражения в чемпионате Франции и на данный момент находится в безопасности от зоны вылета. Клуб имеет в своем активе 38 баллов, что позволяет ему занимать 12 место. В выездном матче с «Лорьяном» гости попробуют воспользоваться не лучшей формой соперника и набрать очки, которые помогут им еще больше укрепиться на своей позиции и без нервов доигрывать сезон.

14 апреля «Тулуза» на своем поле уступила «Лиону» (1:2), а девятого апреля с тем же счетом на выезде одолела «Монпелье» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 2.4

Ничья – 3.5

Победит «Тулуза» – 2.9

Статистика

«Лорьян» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Тулуза» выиграла шесть из десяти последних выездных поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Пять из шести последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Команды часто делят очки в личных встречах и в этот раз также имеет большую вероятность такой исход. Прогнозируем, что клубы не выявят победителя.