Весной «Спартак» в РПЛ хуже, чем «Краснодар». Ивич поможет выбить Абаскаля из тройки

В Кубке «горожане» тоже успешнее.
Ивич сохраняет шанс на трофей
Поражение в серии пенальти от «Ростова» в финале Кубка семь лет назад увидели немногие болельщики. Сигурдссон и Газинский промахнулись, а Лоло попал. Но финалы Кубка, где не играют между собой гранды, не самые рейтинговые трансляции сезона. Поражение «Краснодара» Кононова лишило молодой клуб первого в истории серьезного трофея. Победа в серии пенальти над «Крыльями Советов» отправила «Краснодар» Ивича в финал Пути Регионов. «Горожане» едва не отдали верную победу Осинькину, ведь пропускали на 93-й и 95-й минутах. Но дальше соперник бил ужасно, а «быки» — без промаха. Если ЦСКА не вылетит в нижнюю часть сетки, то «Краснодару» достаточно обыграть «Акрон» и «Урал», чтобы провести матч-реванш против «армейцев» в главном финале в «Лужниках». А о кубковой судьбе «Спартака» точно наслышаны, Абаскаль сенсационно вылетел от скромной команды Первой лиги. «Акрон» — гроза московских клубов, но если «Краснодар» поддержит свой тренд, то справится с Калешиным, чья команда устала после серии успехов против столичных фаворитов.
«Краснодар» успешнее в РПЛ весной
«Спартак» выиграл два из шести матчей после возобновления сезона. Поражений немного – уступили лишь «Оренбургу» на выезде, но три мировые, каждую из которых можно обозначить как необязательную, повлияли на «красно-белых». И завели в долину печали с поражением от «Акрона». «Краснодар» тоже уступил один раз, тоже в своем стиле – вели в гостях 2:0 против «Локомотива», но умудрились проиграть при равенстве ударов в створ. Команда Галактионова создавала более опасные моменты, а оборона Агкацева им ассистировала. Но реакцией Ивича стали победы. Не забывайте, что прошлый год закончился для «Краснодара» в РПЛ поражением 1:5 против «Оренбурга». А теперь они обыграли «Динамо». Еще разгромили «Химки». Забили больше, чем «Пари НН» и «Сочи». «Горожане» набрали 13 очков в шести турах, «Спартак» — 9.
«Горожане» играют эффективнее
У «Спартака» не было ни одного соперника на пике формы, поскольку даже «Оренбург» спокойно может атаковать, но получить 1:4 против «Локомотива». «Краснодар» ждут впереди матчи против Абаскаля, Ганчаренко, Осинькина, Семака, Карпина и Федотова, поэтому не спешим ставить «горожан» в тройку – слишком сложный календарь, а кубковые мечты будут отвлекать команду морально. Но важно отметить, как с новым тренером заработали люди, которые осенью играли иначе.
Проснулся Рамирес, напомнил о своем классе – по сумме лет это ведь один из самых сильных левых латералей РПЛ, ведь характеристики прекрасные, хотя не всегда хорош в защите. Кайо выигрывает много верховых единоборств, его отсутствие сегодня может сказаться. А Хуниор Алонсо в тройке в РПЛ по касаниям за игру, то есть ему смелее отдают мяч, не переживая, что потеряет. Волков и Петров дополняют оборону Сафонова, которая реже чудит. Без учета пенальти разница в качестве моментов соперников со «Спартаком» большая. И хотя у «красно-белых» есть моменты у чужих ворот, у «Краснодара» лучше реализация. Они выжали весной 18 голов, и это лучший результат, хотя у «горожан» еще сегодня в запасе игра против веселой защиты «красно-белых».
У москвичей явно симптомы кризиса
Насколько хорош спортивный директор Эшуорт? Судя по отзывам с предыдущих мест работы, у англичанина сомнительная репутация. Кто из новичков среди лучших игроков сезона у «Спартака»? Ни одного человека, причем многие даже практику получают нерегулярно. Промеса загнали в лазарет, из которого никак не выйдет Мозес. У Литвинова и Мартинса сегодня выходной после красных карточек. Хлусевич с травмой, и даже Умяров не может подменить Пруцева, если у того не идет игра в опорной зоне.
Вместе с проблемами клуба – «Спартак» на всех обижается, от арбитров до журналистов, есть чисто игровые неурядицы. «Краснодар» наслаждается бахчей от Батчи – крутые проходы португальца помогают весной. Кади явно относится к типу атакующих хавбеков, которые раньше в «Краснодаре» добивались успеха. Не копирует Перейру и Кабеллу, но многое с мячом умеет. Сперцян хорош. Кривцов открывает в себе талант снайпера, игроком интересуются в топ-5. Понятно, что сегодня встретятся похожие команды, поэтому игра на три результата. «Горожане» пропускали от «Спартака» четыре и шесть мячей. А между этими разгромами были победы. Но в данной точке весны у Абаскаля сломленная неудачами команда, которая вечно атакует, а у Ивича коллектив, который входит в решающую фазу сезона с неплохим настроением после пяти успехов подряд с учетом серии пенальти.
«Спартак» может сдаться морально
В чем смысл семи последних матчей сезона для футболистов «красно-белых»? Если поддержать Абаскаля победами, то будущее Гильермо меньше зависит от результатов, нежели от желания или нежелания молодой жены растить крошечного ребенка в Москве. Захотят будущие бабушки чаще видеть новорожденного – уедут в Испанию. Если искать мотивацию в том, что опередить «Ростов», то снова вялый повод. Вот догонят и перегонят Карпина, как это повлияет на судьбу команды? Никак. Важнее вердикты судов Промеса. «Зенит» оторвался минимум на десять пунктов, даже если представить, что «Краснодар» сегодня уступит. Любой другой результат увеличит разницу. Понятно, что «Спартак» не планирует проиграть «Краснодару», «Ростову» и «Зениту» в трех матчах подряд, ведь в таком случае есть вероятность вручить новый кубок в руки Семака в день очного матча. Это унижение, которого Абаскаля попросят избежать. Кризис на пороге, но даже дерби с ЦСКА может потерять статус, ведь «армейцы» будут увлечены кубковыми делами, а «Спартак» свой решающий матч сезона проиграл.