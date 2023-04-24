Весной «Спартак» в РПЛ хуже, чем «Краснодар». Ивич поможет выбить Абаскаля из тройки

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сегодня, 09:52

В Кубке «горожане» тоже успешнее.

Ивич сохраняет шанс на трофей

Поражение в серии пенальти от «Ростова» в финале Кубка семь лет назад увидели немногие болельщики. Сигурдссон и Газинский промахнулись, а Лоло попал. Но финалы Кубка, где не играют между собой гранды, не самые рейтинговые трансляции сезона. Поражение «Краснодара» Кононова лишило молодой клуб первого в истории серьезного трофея. Победа в серии пенальти над «Крыльями Советов» отправила «Краснодар» Ивича в финал Пути Регионов. «Горожане» едва не отдали верную победу Осинькину, ведь пропускали на 93-й и 95-й минутах. Но дальше соперник бил ужасно, а «быки» — без промаха. Если ЦСКА не вылетит в нижнюю часть сетки, то «Краснодару» достаточно обыграть «Акрон» и «Урал», чтобы провести матч-реванш против «армейцев» в главном финале в «Лужниках». А о кубковой судьбе «Спартака» точно наслышаны, Абаскаль сенсационно вылетел от скромной команды Первой лиги. «Акрон» — гроза московских клубов, но если «Краснодар» поддержит свой тренд, то справится с Калешиным, чья команда устала после серии успехов против столичных фаворитов.

«Краснодар» успешнее в РПЛ весной

«Спартак» выиграл два из шести матчей после возобновления сезона. Поражений немного – уступили лишь «Оренбургу» на выезде, но три мировые, каждую из которых можно обозначить как необязательную, повлияли на «красно-белых». И завели в долину печали с поражением от «Акрона». «Краснодар» тоже уступил один раз, тоже в своем стиле – вели в гостях 2:0 против «Локомотива», но умудрились проиграть при равенстве ударов в створ. Команда Галактионова создавала более опасные моменты, а оборона Агкацева им ассистировала. Но реакцией Ивича стали победы. Не забывайте, что прошлый год закончился для «Краснодара» в РПЛ поражением 1:5 против «Оренбурга». А теперь они обыграли «Динамо». Еще разгромили «Химки». Забили больше, чем «Пари НН» и «Сочи». «Горожане» набрали 13 очков в шести турах, «Спартак» — 9.

«Горожане» играют эффективнее

У «Спартака» не было ни одного соперника на пике формы, поскольку даже «Оренбург» спокойно может атаковать, но получить 1:4 против «Локомотива». «Краснодар» ждут впереди матчи против Абаскаля, Ганчаренко, Осинькина, Семака, Карпина и Федотова, поэтому не спешим ставить «горожан» в тройку – слишком сложный календарь, а кубковые мечты будут отвлекать команду морально. Но важно отметить, как с новым тренером заработали люди, которые осенью играли иначе.

Проснулся Рамирес, напомнил о своем классе – по сумме лет это ведь один из самых сильных левых латералей РПЛ , ведь характеристики прекрасные, хотя не всегда хорош в защите. Кайо выигрывает много верховых единоборств, его отсутствие сегодня может сказаться. А Хуниор Алонсо в тройке в РПЛ по касаниям за игру, то есть ему смелее отдают мяч, не переживая, что потеряет. Волков и Петров дополняют оборону Сафонова, которая реже чудит. Без учета пенальти разница в качестве моментов соперников со «Спартаком» большая. И хотя у «красно-белых» есть моменты у чужих ворот, у «Краснодара» лучше реализация. Они выжали весной 18 голов, и это лучший результат, хотя у «горожан» еще сегодня в запасе игра против веселой защиты «красно-белых».

У москвичей явно симптомы кризиса

Насколько хорош спортивный директор Эшуорт? Судя по отзывам с предыдущих мест работы, у англичанина сомнительная репутация. Кто из новичков среди лучших игроков сезона у «Спартака»? Ни одного человека, причем многие даже практику получают нерегулярно. Промеса загнали в лазарет, из которого никак не выйдет Мозес. У Литвинова и Мартинса сегодня выходной после красных карточек. Хлусевич с травмой, и даже Умяров не может подменить Пруцева, если у того не идет игра в опорной зоне.

Вместе с проблемами клуба – «Спартак» на всех обижается, от арбитров до журналистов, есть чисто игровые неурядицы. «Краснодар» наслаждается бахчей от Батчи – крутые проходы португальца помогают весной. Кади явно относится к типу атакующих хавбеков, которые раньше в «Краснодаре» добивались успеха. Не копирует Перейру и Кабеллу, но многое с мячом умеет. Сперцян хорош. Кривцов открывает в себе талант снайпера, игроком интересуются в топ-5. Понятно, что сегодня встретятся похожие команды, поэтому игра на три результата. «Горожане» пропускали от «Спартака» четыре и шесть мячей. А между этими разгромами были победы. Но в данной точке весны у Абаскаля сломленная неудачами команда, которая вечно атакует, а у Ивича коллектив, который входит в решающую фазу сезона с неплохим настроением после пяти успехов подряд с учетом серии пенальти.

«Спартак» может сдаться морально