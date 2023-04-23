ЦСКА – в топ-3 РПЛ. Московское дерби с «Локомотивом» позволит Федотову обставить Абаскаля

1682246716

сегодня, 13:45

Но будет тяжело.

Полезно узнать о ЦСКА

- У «армейцев» — тяжелые несколько матчей против «Урала». «Шмели» и москвичи сошлись в финале Пути РПЛ Кубка России, а перед этим сыграли между собой в чемпионате. Ни одна из двух встреч не складывалась для подопечных Владимира Федотова легко. Уральцы играли на встречных курсах и создавали остроту у ворот Акинфеева. В первый раз «красно-синим» удалось добыть победу – помог гол Антона Заболотного и пенальти. Кубковый поединок сложился на порядок сложнее – екатеринбуржцы в Москве повели в счете на 70-й минуте и были совсем близки к тому, чтобы удержать преимущество. Тем не менее, неоднозначный пенальти позволил ЦСКА избежать поражения. Ответный поединок пройдет уже в мае на «Екатеринбург Арене».

- В целом «армейцы» во второй части сезона набрали серьезный ход, хотя перед зимней паузой в отношении Федотова у руля клуба было много скепсиса. Началось все с победы над «Краснодаром» в двухматчевом противостоянии Кубка России. После поражения от «Сочи» в Премьер-Лиге столичный коллектив разгромил «Крылья Советов» и сенсационно переиграл «Зенит» — 1:0. Впоследствии команда Федотова одержала еще 3 победы в чемпионате.

- Легионеры, которые вели игру ЦСКА в начале осени, проигрывают конкуренцию. Федотов нашел новое сочетание в группе атаки при прежней расстановке – Федор Чалов опустился на позицию инсайда, где играет с Обляковым, а на острие выходит Антон Заболотный. Такой вариант оказался настолько действенным, что на скамейку сели и Хесус Медина, и Хорхе Карраскаль. Последнего, по слухам, «армейцы» уже готовы заменить другим игроком – клуб согласовал условия контракта с Ахмедом Радваном, который сейчас выступает за «Аль-Ахли». На данном этапе Хорхе действительно не имеет такого влияния на игру – раньше его манера самостоятельно решать эпизоды приносила результат, но теперь что-то сломалось, поэтому и вопросы о возможности продажи логичны.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Роша, Дивеев, Мойсес – Обляков, Зделар, Мендес, Гаич – Чалов, Медина – Заболотный.

Полезно узнать о «Локомотиве»

- Интересно, как параллельно проходят сезон «Локомотив» и ЦСКА . Когда они пересекались в первом круге, это было противостояние двух команд в состоянии спада – только у «железнодорожников» он был в разы сильнее. Теперь ЦСКА на подъеме и вот-вот обойдет «Спартак», взобравшись в топ-3, а «Локомотив» нацелился на первую пятерку и активно набирает очки.

- Единственная команда, которая оставила «Локо» без очков в весенней части чемпионата, это «Зенит». На протяжении первого тайма «красно-зеленые» оказывали «сине-бело-голубым» достойное сопротивление и выдерживали заданный темп. Правда, делать это на протяжении всей встречи подопечным Михаила Галактионова пока сложно.

- В московском коллективе поразительно быстро обретают себя Артём Дзюба, Максим Глушенков и Сергей Пиняев. 34-летний экс-нападающий «Зенита» давно показал, что проводит огненные отрезки в те моменты, когда сталкивается с жесткой критикой. За 6 матчей РПЛ в составе «Локомотива» Артём забил 6 голов и отдал 4 ассиста – это больше половины его результативности в последний сезон за петербуржцев. Максим долгое время не мог попасть в основу «Спартака» — талантом молодой форвард не обделен, отлично читает эпизод и подключается в нужные зоны. Но чувствовалось, что ему не хватило промежуточного звена между клубом Первой лиги и российским грандом. В «Крыльях» Глушенков раскрылся на полную, набрал 5+5 по системе гол+пас – и вновь отправился в столицу. Только теперь это важная часть системы «Локомотива» — и нападающий уже проводит свой самый результативный сезон. На его счету 9 голов и 7 ассистов в 22 матчах РПЛ . Пиняев же стал мотором атак команды, нащупал нить взаимодействия с Дзюбой – его переход в «Локомотив» больше не вызывает опасений.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Лантратов – Тикнизян, Магкеев, Конти, Ненахов – Карпукас, Баринов – Пиняев, Глушенков, Камано – Дзюба.

Полезно узнать о противостоянии

- В двух последних встречах победа была за ЦСКА , но до этого «Локомотив» на протяжении четырех матчей подряд одерживал победу – в том числе выбивал «красно-синих» из Кубка России в сезоне-2020/21 (3:0). Тогда ворота «армейцев» поразили Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк. Автогол забил Иван Обляков.

- Лучшим бомбардиром дерби остается Сейду Думбия – ивуарийский нападающий в период карьеры за ЦСКА 6 раз поразил ворота «Локомотива». У «железнодорожников» таких футболистов нет – на счету Миранчука 1 гол в ворота «армейцев», Дзюба забивал «красно-синим» 3 раза. У Пиняева и Глушенкова – по нолям.