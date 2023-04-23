Второй Кубок Англии для Пепа. Проход в финал может стоить «Сити» Лиги чемпионов

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сегодня, 17:04

Слишком изматывающий темп.

Прошли «Челси», «Арсенал», в полуфинале обыграли «Шеффилд Юнайтед»

«Горожане» при Хосепе Гвардиоле на посту главного тренера выигрывали Кубок Англии лишь раз. Это произошло в сезоне-2018/19 – тогда «Манчестер Сити» в финале сошелся с «Уотфордом» и одержал разгромную победу 6:0. С тех пор «небесно-голубые» трижды доходили до полуфинальной стадии – но уступали «Арсеналу», «Челси» и «Ливерпулю».

На удивление сейчас «Сити» — вновь в финале при том, что дорога к нему сложилась тяжелее, чем в прошлый раз. Уже в третьем раунде подопечным Пепа Гвардиолы достался «Челси», в следующем раунде был пройден «Арсенал», а в двух следующих стадиях «горожане» выбили «Бристоль Сити» и «Бернли».

За путевку в финал МС боролся с «Шеффилд Юнайтед». «Небесно-голубые» обладали очевидным игровым преимуществом и владели мячом 78,2 процента времени – причем сконцентрировано это владение было у чужой опорной зоны, ближе к полуфлангам. Центральные защитники Ляпорт и Аканджи располагались довольно высоко при начале атак – между опорной зоной и центральным кругом. Уокер, играя третьего центрального, чаще смещался на фланг. Несмотря на наличие Холанда на поле, героем матча стал Рияд Марез – алжирский вингер оформил хет-трик.

Полуфинальный поединок не доставил «Сити» никаких проблем – теперь «горожане» ожидают второго финалиста.

В соперниках — МЮ либо «Брайтон»

Он определится сегодня – между собой сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». «Манкунианцы» зимой уже выиграли другой турнир – Кубок Английской Лиги. Тогда пошли разговоры о квадрупле в дебютный сезон Эрика тен Хага у руля МЮ – команда в тот момент взлетела в топ-3 Английской Премьер-лиги и продвигалась по сетке плей-офф ЛЕ .

Сейчас становится понятно, что последний доступный «красным дьяволам» трофей – это Кубок страны. В АПЛ чемпионство разыгрывается исключительно между «Сити» и «Арсеналом». Команды ушли далеко вперед, «Юнайтед» отстал от них на 11 очков.

В ЛЕ же противостояние с «Севильей» в четвертьфинале стало для подопечных тен Хага настоящим провалом. В домашнем поединке англичане лишились победы из-за двух автоголов – автором одного из них стал капитан Харри Магуайр, который в следующем матче с испанцами на пару с Давидом Де Хеа соорудил еще один гол в собственные ворота. После сильнейшего фиаско МЮ сыграет с «Брайтоном» — и наверняка захочет отыграться на «чайках».

К слову, и сам «Брайтон» способен пробиться в финал – с приходом Роберто Де Дзерби коллектив запрыгнул еще выше, чем при Грэме Поттере. По итогам 29 туров «Брайтон» почти повторил прошлогодний показатель по набранным очкам и идет на 8-м месте. «Чайки» остаются претендентами на топ-5 – они сыграли на 2 матча меньше, чем замыкающий пятерку «Тоттенхэм», и отстают от «шпор» всего на 4 очка. Атакующая манера «Брайтона» доставит «Юнайтед» много проблем – а потому с уверенностью говорить о манчестерском дерби в финале Кубка нельзя.

Гвардиоле важнее победа в ЛЧ

Испанский менеджер наверняка бы отдал Кубок ради финала Лиги чемпионов – после ухода из «Барселоны» Пеп лишь с «Сити» оказывался так близко к трофею. И уступил «Челси».

Но дело не только в еврокубковых неудачах – Гвардиола отмечает, в насколько суровом графике играет «Манчестер Сити», регулярно борясь за все трофеи:

Мы играли в полуфинале Кубка Англии в прошлом сезоне, играем тут 3-4 последних года, и выступаем мы не очень хорошо. Одна из причин – усталость. И сейчас она тоже есть. Четвертьфинал Лиги чемпионов изнурителен, нам нужно восстановиться. Каждый сезон у меня есть ощущение, что физически мы не готовы. После игры в Мюнхене они [игроки] даже праздновать не могли из-за усталости. Дело не только в этой встрече. Мы провели очень много матчей, играли каждые три-четыре дня, понимая, что вылетим, если проиграем.

На этот раз, помимо плотного календаря, «горожанам» приходится играть с сильнейшими соперниками – «Бавария» попалась уже на четвертьфинальной стадии ЛЧ , за путевку в финал предстоит бороться с «Реалом». И даже если получится пройти «сливочных», на последней ступени к «ушастому Кубку» встанут крайне прагматичные «Интер» или «Милан». Может, стоит пожертвовать национальным Кубком ради трофея мечты?

Параллельно – гонка в АПЛ

Одна из самых напряженных. И она выходит на финишную прямую. «Горожанам» пришлось на протяжении всего сезона оставаться в непривычной для себя роли догоняющих. Да, «Сити» уже уступал титул «Ливерпулю», но тогда «небесно-голубые» сильно отстали и даже не претендовали на первое место.