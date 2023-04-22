У Акинфеева и Дзюбы самые успешные команды весны в РПЛ. ЦСКА больше не фаворит против «Локомотива»

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сегодня, 19:29

«Армейцы» помнят, как проигрывали соседям.

Пять побед и поражение – у Федотова и Галактионова одинаковые результаты в РПЛ . Только Владимир Валентинович уступил бывшему клубу из Сочи, а Михаил Михайлович проиграл «Зениту». Причем не с разгромным счетом, как в прошлом году, а с разницей в один мяч. Остальные поединки в РПЛ у москвичей успешные, поэтому к очной встрече Акинфеев и Дзюба подошли во всеоружии. Сравним их весеннюю форму, ведь свежие результаты ЦСКА и «Локомотива» даже лучше, чем у «Зенита» — Семак проиграл Федотову и не обыграл Карпина.

Матчи между собой

Хотя в прошлом году ЦСКА предсказуемо обыгрывал «Локомотив», Акинфеев прекрасно помнит поражение в дерби на домашнем стадионе «армейцев». Когда Смолов и Жемалетдинов вели игру впереди, а Березуцкий им уступил. Также болезненным было дерби в Кубке России. В полуфинале два года назад «Локомотив» выиграл 3:0. Лишь когда соседи сами ослабли, «армейцы» начали их чаще побеждать. Но в 10 последних играх 6 побед «Локомотива» и всего одна ничья. Для ЦСКА это неудобный соперник.

Результат: победа «Локомотива».

Атакующие успехи

«Локомотив» показал «Динамо» и «Спартаку», как не стоит поступать, ведь вылетел от «Акрона». Соседям наука не помогла. Сенсации остались спутником успешного нового по формату Кубка России. А Дзюба стал попутчиком побед «Локомотива». В шести весенних играх у москвичей 16 забитых мячей. Отличались во всех поединках, только «Ахмат» получил одну голевую атаку, ведь столичная команда осталась вдевятером. У ЦСКА , где Чалов и Обляков теперь в почетном карауле Заболотного, в шести весенних играх РПЛ двенадцать забитых мячей. Обе команды острые, но по сумме xG «Локомотив» выше, как и по количеству мячей.

Результат: победа «Локомотива».

Надежность обороны

Команды в похожих условиях в обороне, поскольку речь о сезоне перемен. Галактионову пришлось править игру без мяча после веселого немецкого отрезка, Едвай и Мампасси больше не в основе. А Федотов видит новые сочетания, ведь были травмы основных футболистов. Зайнутдинова передвинули на фланг, а Мойзес оказался в центре. Дивеев вернулся из лазарета, а Виллиан в новом сезоне правый центральный защитник. У «Локомотива» экспериментом стала ставка на 19-летнего Погостнова, а рядом с ним хавбек Магкеев. На удивление удачное сочетание, хотя параллельно надо хвалить новичка Лантратова. А у ЦСКА хвалят после запоминающихся сэйвов Акинфеева. Но «армейцы» пропустили всего три мяча в шести играх весны в РПЛ , а вот их соседи допустили шесть мячей. Ошибались даже чаще, но улыбалась удача.

Результат: победа ЦСКА .

Прессинг и отбор мяча

Очень любопытный пункт. Если посмотрите на манеру игры разных клубов весной, то увидите, что аутсайдеры и команды с победами – «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», одинаково часто отказываются от высокого прессинга. Не готовы рисковать. Могут отрезками матчей явно играть без мяча, даже петербуржцы в отдельных случаях. Вопрос подхода, ведь «Ахмат» и «Спартак» наоборот накрывает соперников высоко. И смелость не всегда это ведет к победам. ЦСКА и «Локомотив» не мастера и не любители высокого прессинга. Но разница между командами есть. У Галактионова агрессивный коллектив, отборов и перехватов у них больше. Вот только вспомните про xGА – качество моментов соперников. Весной подход ЦСКА без мяча ведет к минимуму явных моментов. А «Локомотиву» сложнее, ведь помним осень, когда команду лихорадило, и знаем о перестановках в составе. На поле до пяти новых игроков, им прессинговать сложнее.

Результат: ничья.

Реализация моментов

«Локомотив» мог забить, если учитывать только моменты с игры без пенальти, примерно 9 голов. Отличились 16 раз. Благодарить должны ветерана Дзюбу, ведь Артем создал десять мячей команды в чемпионате. ЦСКА , хотя на глаз может показаться, что команда Федотова еще увереннее атакует и лучше контролирует игру соперника, на самом деле по качеству моментов с игры намного уступает соседям из «Локомотива». ЦСКА мог забить 6-7 голов без учета пенальти, а отправил весной в чужие ворота 12 мячей. У двух команд очень хорошая реализация, хотя они не так висят на чужих воротах, как «Спартак» и «Краснодар». Да и вратари чужие, как Помазун в Кубке, могут порой остановить подопечных Федотова. А подопечных Галактионова едва не остановил «Ахмат».

Результат: ничья.

Общий счет. ЦСКА – «Локомотив» — 3:4