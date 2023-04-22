У Акинфеева и Дзюбы самые успешные команды весны в РПЛ. ЦСКА больше не фаворит против «Локомотива»

«Армейцы» помнят, как проигрывали соседям.
Пять побед и поражение – у Федотова и Галактионова одинаковые результаты в РПЛ. Только Владимир Валентинович уступил бывшему клубу из Сочи, а Михаил Михайлович проиграл «Зениту». Причем не с разгромным счетом, как в прошлом году, а с разницей в один мяч. Остальные поединки в РПЛ у москвичей успешные, поэтому к очной встрече Акинфеев и Дзюба подошли во всеоружии. Сравним их весеннюю форму, ведь свежие результаты ЦСКА и «Локомотива» даже лучше, чем у «Зенита» — Семак проиграл Федотову и не обыграл Карпина.
Матчи между собой
Хотя в прошлом году ЦСКА предсказуемо обыгрывал «Локомотив», Акинфеев прекрасно помнит поражение в дерби на домашнем стадионе «армейцев». Когда Смолов и Жемалетдинов вели игру впереди, а Березуцкий им уступил. Также болезненным было дерби в Кубке России. В полуфинале два года назад «Локомотив» выиграл 3:0. Лишь когда соседи сами ослабли, «армейцы» начали их чаще побеждать. Но в 10 последних играх 6 побед «Локомотива» и всего одна ничья. Для ЦСКА это неудобный соперник.
Результат: победа «Локомотива».
Атакующие успехи
«Локомотив» показал «Динамо» и «Спартаку», как не стоит поступать, ведь вылетел от «Акрона». Соседям наука не помогла. Сенсации остались спутником успешного нового по формату Кубка России. А Дзюба стал попутчиком побед «Локомотива». В шести весенних играх у москвичей 16 забитых мячей. Отличались во всех поединках, только «Ахмат» получил одну голевую атаку, ведь столичная команда осталась вдевятером. У ЦСКА, где Чалов и Обляков теперь в почетном карауле Заболотного, в шести весенних играх РПЛ двенадцать забитых мячей. Обе команды острые, но по сумме xG «Локомотив» выше, как и по количеству мячей.
Результат: победа «Локомотива».
Надежность обороны
Команды в похожих условиях в обороне, поскольку речь о сезоне перемен. Галактионову пришлось править игру без мяча после веселого немецкого отрезка, Едвай и Мампасси больше не в основе. А Федотов видит новые сочетания, ведь были травмы основных футболистов. Зайнутдинова передвинули на фланг, а Мойзес оказался в центре. Дивеев вернулся из лазарета, а Виллиан в новом сезоне правый центральный защитник. У «Локомотива» экспериментом стала ставка на 19-летнего Погостнова, а рядом с ним хавбек Магкеев. На удивление удачное сочетание, хотя параллельно надо хвалить новичка Лантратова. А у ЦСКА хвалят после запоминающихся сэйвов Акинфеева. Но «армейцы» пропустили всего три мяча в шести играх весны в РПЛ, а вот их соседи допустили шесть мячей. Ошибались даже чаще, но улыбалась удача.
Результат: победа ЦСКА.
Прессинг и отбор мяча
Очень любопытный пункт. Если посмотрите на манеру игры разных клубов весной, то увидите, что аутсайдеры и команды с победами – «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», одинаково часто отказываются от высокого прессинга. Не готовы рисковать. Могут отрезками матчей явно играть без мяча, даже петербуржцы в отдельных случаях. Вопрос подхода, ведь «Ахмат» и «Спартак» наоборот накрывает соперников высоко. И смелость не всегда это ведет к победам. ЦСКА и «Локомотив» не мастера и не любители высокого прессинга. Но разница между командами есть. У Галактионова агрессивный коллектив, отборов и перехватов у них больше. Вот только вспомните про xGА – качество моментов соперников. Весной подход ЦСКА без мяча ведет к минимуму явных моментов. А «Локомотиву» сложнее, ведь помним осень, когда команду лихорадило, и знаем о перестановках в составе. На поле до пяти новых игроков, им прессинговать сложнее.
Результат: ничья.
Реализация моментов
«Локомотив» мог забить, если учитывать только моменты с игры без пенальти, примерно 9 голов. Отличились 16 раз. Благодарить должны ветерана Дзюбу, ведь Артем создал десять мячей команды в чемпионате. ЦСКА, хотя на глаз может показаться, что команда Федотова еще увереннее атакует и лучше контролирует игру соперника, на самом деле по качеству моментов с игры намного уступает соседям из «Локомотива». ЦСКА мог забить 6-7 голов без учета пенальти, а отправил весной в чужие ворота 12 мячей. У двух команд очень хорошая реализация, хотя они не так висят на чужих воротах, как «Спартак» и «Краснодар». Да и вратари чужие, как Помазун в Кубке, могут порой остановить подопечных Федотова. А подопечных Галактионова едва не остановил «Ахмат».
Результат: ничья.
Общий счет. ЦСКА – «Локомотив» — 3:4
За ничью каждая команда получает по баллу, а за победу один пункт тому, кто оказался лучше. В результате «Локомотив», набравший форму, на шаг впереди ЦСКА, где тоже теперь неплохой футбол после серии неудач. Вернулись к победам. Осознаем, что Дзюбе, Пиняеву и Глушенкову немного везло. Соперники чаще заставляют их играть так, как в матчах против «Ахмата» и «Оренбурга», то есть «железнодорожники» не несутся на всех парах к легким победам. Но трудовой рывок подопечных Галактионова в РПЛ впечатлил. В шести турах команда набрала пятнадцать пунктов, а в семнадцати матчах до этого всего тринадцать. ЦСКА тоже в полном порядке, раз может обыграть чемпионов. Задача на весну – финишировать вторыми после «Зенита», подстегнет их в дерби. Федотова отвлекает кубок, где ЦСКА теперь главный фаворит вместе с «Краснодаром». А Галактионову надо поразмыслить, как организовать центральную ось без Карпукаса, который пропустит дерби из-за перебора карточек. Но кадровая ситуация позволяет обоим соседям играть в своем стиле. Диспетчер Дзюба поищет ассисты против ЦСКА, как любит. Возможно, будет результативная ничья, но это редкий итог для дерби «армейцев» и «железнодорожников». Чаще есть победитель, причем не спешите ставить на ЦСКА – «Локомотив» точно стал опаснее, чем был, ведь поменяли половину стартового состава и пришел другой тренер.