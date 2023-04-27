«Болонья» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус», который состоится 30 апреля 2023 года

«Болонья»

«Болонья» провела хороший и уверенный сезон в Серии А, но команде не хватило стабильности побороться за зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых восемь пунктов. Учитывая не самые лучшие выступления «Ювентуса» в последний месяц, хозяева вполне могут создать «старой синьоре» проблемы и порадовать своих болельщиков, ведь проводят матч на своем стадионе.

21 апреля «Болонья» проиграла на выезде «Вероне» (1:2), а 15 числа на своем поле поделила очки с «Миланом» (1:1).

«Ювентус»

«Ювентусу» временно вернули 15 баллов в Серии А, однако команда не показывает хороших результатов уже больше месяца. На данный момент в турнирной таблице чемпионата туринский клуб занимает третье место с 59 баллами и отстает от «Лацио» всего на два пункта. Чтобы побороться за второе место, гостям необходимо взять себя в руки и добиваться результата в последующих турах.

26 апреля «Ювентус» проиграл ответный матч «Интеру» в кубке Италии (0:1), а 23 числа на последних минутах пропустил от «Наполи» на своем стадионе (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 3.5

Ничья – 3.2

Победит «Ювентус» – 2.2

Статистика

«Болонья» проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Туринский клуб выиграл лишь один поединок из семи последних во всех турнирах

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Болоньей»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды чаше играют между собой со слабой результативностью, и мы предполагаем, что в этот раз зрители не увидят большого количества мячей.