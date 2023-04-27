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«Болонья» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:53
«Болонья» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус», который состоится 30 апреля 2023 года

«Болонья»

«Болонья» провела хороший и уверенный сезон в Серии А, но команде не хватило стабильности побороться за зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых восемь пунктов. Учитывая не самые лучшие выступления «Ювентуса» в последний месяц, хозяева вполне могут создать «старой синьоре» проблемы и порадовать своих болельщиков, ведь проводят матч на своем стадионе.

21 апреля «Болонья» проиграла на выезде «Вероне» (1:2), а 15 числа на своем поле поделила очки с «Миланом» (1:1).

«Ювентус»

«Ювентусу» временно вернули 15 баллов в Серии А, однако команда не показывает хороших результатов уже больше месяца. На данный момент в турнирной таблице чемпионата туринский клуб занимает третье место с 59 баллами и отстает от «Лацио» всего на два пункта. Чтобы побороться за второе место, гостям необходимо взять себя в руки и добиваться результата в последующих турах.

26 апреля «Ювентус» проиграл ответный матч «Интеру» в кубке Италии (0:1), а 23 числа на последних минутах пропустил от «Наполи» на своем стадионе (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 3.5
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Ювентус» – 2.2

Статистика

  • «Болонья» проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Туринский клуб выиграл лишь один поединок из семи последних во всех турнирах
  • «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Болоньей»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды чаше играют между собой со слабой результативностью, и мы предполагаем, что в этот раз зрители не увидят большого количества мячей.

Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:31
Плотный график Ювентуса, наверняка в этом кроется проблема клуба. Распределить силы на три фронта, у Аллегри не получилось. Туринцы отыграли не простой отрезок, и отдыхая между матчами 3-4 дня максимум, успели встретиться с Наполи, Интером, Спортингом и Сассуоло. Не мудрено, что победить Юве было очень трудно. То ли дело обстановка у Болоньи. Коллектив сосредоточен строго на Серии А, и времени на восстановление между играми имеет достаточно. Мотивация подопечных Аллегри, без всяких сомнений на высоком уровне, но физически и ментально "Борзые" однозначно сильнее. Да и всего 3 поражения дома за 16-ть туров в рамках внутреннего первенства, говорят о большом потенциале клуба на родной арене.
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