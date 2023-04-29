«Шальке» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» – «Вердер», который состоится 29 апреля 2023 года

«Шальке»

«Горняки» в турнирной таблице чемпионата Германии за пять туров до окончания сезона занимают предпоследнее место. Вспомним несколько матчей с участием «Шальке» за последнее время. «Деревенские» из Хоффенхайма обыграли со счётом 2:0 «королевских синих» в матче 27-го тура Бундеслиги. На своём поле с разницей в три мяча «Шальке» взял верх над «Гертой» в позапрошлом туре чемпионата.

Со счётом 4:0 «Фрайбург» одержал победу над «горняками» на прошлых выходных.

«Вердер»

«Музыканты» в Бундеслиге находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Вердера». Ничейным исходом завершилась игра 27-го тура чемпионата с «карнавальниками» из Майнца (2:2). Дома с разницей в один мяч «бременцы» уступили «бразильцам из Брайсгау» (1:2).

В прошлом туре Бундеслиги со счётом 4:2 «Вердер» обыграл «Герту» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 2.32

Ничья – 3.60

Победит «Вердер» – 3.05

Победит «Шальке» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да

Три поражения потерпели «горняки» в пяти последних матчах

В двух играх из пяти крайних «музыканты» уступили.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.69 на исход: обе забьют — да. Обе команды в будущей игре не уйдут с поля без забитых голов.