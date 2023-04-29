Малком эффектно прощается с «Зенитом». РПЛ теряет лучшего легионера

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сегодня, 20:24

Покер в ворота «Крыльев» — приятный бонус.

Текущий сезон, скорее всего, станет для Малкома последним в качестве игрока «Зенита». Сам бразилец уже не стесняясь говорит, что хотел бы новый вызов, на рынке находятся именитые кандидаты, которые готовы предложить легионеру контракт. И оттого интереснее, как на фоне этих инсайдов расцветает вингер чемпиона страны.

Лучший сезон в России

Сегодняшний покер в ворота «Крыльев Советов» — это, конечно, красивый перформанс. Да и для самого вингера этот покер – первый за время выступлений в Премьер-Лиге. Но это лишь вершина айсберга. Нужно учитывать контекст, в котором бразилец приобрел такое влияние на игру команды с берегов Невы

Прошлым летом петербуржцы расстались с многолетним лидером атаки Артемом Дзюбой – чуть ранее ушел и Сердар Азмун. Оба были ключевой функцией «сине-бело-голубых» в финальной трети. Частично компенсировать потерю удалось подписанием Ивана Сергеева – форвард пришел из «Крыльев Советов», когда Артем еще оставался с петербуржцами и успел адаптироваться. Летом к нему в компанию подписали Матео Кассьерру, стремительно раскрывшегося в «Сочи».

Однако смена лидеров не дала ожидаемого эффекта – Кассьерра забуксовал и за весь действующий чемпионат забил лишь раз, а Ивана, у которого нет проблем с реализацией, Семак упорно не ставил (и не ставит) в старт.

Недостающие голы от центрфорвардов кому-то надо было компенсировать – и человеком, который это сделает, стал Малком.

Бразилец с российским паспортом включался в самые необходимые моменты – выводил «Зенит» вперед в 5-м туре против ЦСКА (2:1), вскрывал «автобус» «Торпедо» (2:0), приносил ничью с «Факелом» (1:1), обеспечивал победу над «Динамо». Покер «Крыльям» — скорее венец творения. Теперь в активе вингера 22 мяча в 25 встречах. Если забьет еще трижды, повторит бомбардирский рекорд Олега Веретенникова (25 голов). А может сравняться даже с Сейду Думбия – он забил 28 мячей, но сделал это в сезоне, состоящем из 44 игр.

Даже если учитывать падение качества игры в защите с уходом легионеров, скачок в значимости Малкома для «Зенита» огромен – да и для самого Малкома это лучший сезон в профессиональной карьере. Даже за «Бордо» он забивал реже.

В списке претендентов – ПСЖ

На 26-летнего вингера есть спрос в Европе, что показало зимнее трансферное окно. Тогда довольно подробные инсайды появлялись об интересе к игроку со стороны «Пари Сен-Жермен».

И в это можно было поверить. У «Зенита» с французским грандом уже был опыт взаимодействия, когда последние подписали у «сине-бело-голубых» Леандро Паредеса. Полузащитник сборной Аргентины провел в ПСЖ 3 сезона, получал регулярную игровую практику, поэтому неудивительно, что парижане обратились к «Зениту» снова.

При этом вариант с покупкой Малкома для ПСЖ не был основным, в первую очередь боссы клуба были нацелены на полузащитника «Лиона» Райана Шерки – а переговоры с петербуржцами были поставлены на паузу. К вингеру «Зенита» вернулись в конце января, инсайды подтверждал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Правда, процесс продвигался медленно – футболист был согласен на переход, «Зенит» требовал аренду с обязательным выкупом и не менее 40 млн евро отступными в случае трансферу. Парижане рассчитывали на аренду без обязательного права выкупа и не готовы были провернуть полноценный переход из-за проблем с финансовым фэйр-плей. О формате сделки стороны так и не договорились – и недавно Семак дополнил картину с сорвавшейся сделкой новыми подробностями:

Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всем договорились. Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию – если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет – останется.

В РПЛ таких легионеров остаются единицы

Разгонялся медленно, но поступательно. Вышел на топ-уровень по меркам РПЛ и держит его на протяжении нескольких сезонов. Не расслабился, когда лигу покинуло большинство легионеров, а продолжил показывать класс. Не стал скандалить и не захандрил после неудавшегося трансфера в европейский гранд. На каждом из этих этапов кто-то из легионеров ранее обязательно начинал играть хуже – Малком прошел каждую ступень и не споткнулся. Это и делает его лучшим иностранцем в РПЛ .

С ним мог бы соперничать Квинси Промес. Только голландский форвард «Спартака» не так стабилен – он разрывал в первой части сезона, но после пропущенных зимних сборов был не так ярок и пропустил пару матчей.

Есть Клаудиньо. Но бразильский хавбек – игрок настроения и стабильно пропускает несколько матчей. Во многом поэтому хавбек – лишь на четвертом месте в топе наиболее дорогих игроков Премьер-лиги. Выше идут Барриос, Вендел и сам Малком.

Петербуржцы уже присматриваются к российскому рынку – долго удерживать легионеров и при этом сохранять их мотивацию не получится. Да и не обязательно – уровень сопротивления упал, можно подобрать более экономичный вариант. Но в любом случае уход Малкома станет сильным ударом по всему чемпионату – не скоро мы увидим игроков такого калибра.