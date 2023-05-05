«Наполи» — чемпион Италии 2023. На синие облака подняли Лучано, Хвича и Кристиано

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вчера, 10:52

Имена творцов триумфа.

Великий режиссер Паоло Сорентино – с детства за «Наполи», опубликовал лазурный квадрат, подписав свой пост «главная леди ушла». Намек понятен, как и благодарность Марадоне от режиссера в следующем посте. Религиозные итальянцы хотят верить, что Диего присматривает с небес, куда его забрали авансом за гениальность. Целую ночь на ушах весь Неаполь. Фейерверки, дымовые шашки, в городе полно людей с флагами. Радость и веселье, ведь после ничьей с «Удинезе» команда Спаллетти досрочно выиграла чемпионат Италии. Многочисленные фанаты клуба окунулись в море вечеринки, которой не было в Неаполе более трех десятилетий. Марадона принес предпоследний титул, а теперь наступила очередь Кварацхелии и Осимхена. Но за триумфом десятилетия ожиданий, прерванных героями клуба. Начнем с противоречивого, но важного в этой истории человека.

Аурелио де Лаурентис

Братья Луиджи и Дино не были большого ума и такта. Но старший в семье подчинил себе гения Феллини, заработал много денег в киноиндустрии. Трудился в Голливуде, пользовался талантами Пазолини, старшего Бондарчука, Годара, Формана и многих других великих режиссеров. Племянник Дино – Аурелио, тоже занялся кинобизнесом. И хотя его список работ намного скромнее, младший де Лаурентис родился богатым, любит футбол и приобрел в итоге «Наполи». В 2004 году клуб был банкротом, позже смогли выкупить историческое название, вернулись в высшую лигу. Выигрывали кубки, но это не Скудетто. Сегодня у Аурелио, которому хватило ума прошлым летом не уволить Спаллетти – а отношения с тренером были сложными, могли расстаться, празднует главный футбольный триумф в жизни.

Лучано Спаллетти

Коллекционер молотков, любитель жизни рядом с землей и природой, водитель трактора, который стрижет деревья и с радостью пьет домашнее вино соседа. Спаллетти точно обидчивый дядька, часто вспоминает былое в разговорах. Но одновременно о нем не откликаются как о плохом человеке. Наблюдательный Лучано был чемпионом с «Зенитом». А вот в родной Италии это его первый большой титул. Тренер очень опытный, именно Спаллетти обновил рекорд по количеству побед в Серии А, работал с разными клубами много лет. Теперь его фамилия в списке чемпионов. По словам Спаллетти, его любимый Данте поместил бы Лучано в круг гордецов. Что ж, одним поводом для гордости у итальянца стало больше. Заслуженный титул, тренерская команда.

Кристиано Джунтоли

Работает в клубе с 2015 года, пришел из «Капри». Бывший слабый футболист оказался приличным спортивным директором. Спаллетти жаловался в недавнем прошлом, что ушли лидеры «Наполи» прошлых сезонов – Кулибали, Руис, Инсинье, Оспина и Мертенс. Усиление вызывало вопросы, ведь подписали лишь Кима, Ангиссу и Кварацхелию. Но именно Джунтоли, как оказалось, собрал титульную команду, ставки себя оправдали. «Наполи» разок потратил невероятно много денег, когда вывалили 75 млн евро за Осимхена, но хватало выгодных продаж, чтобы трансферный баланс не был ужасным. Ди Лоренцо, Ррахмани, Лоботка, Руи и Зелиньски пришли за время работы Джунтоли. Кристиано тоже творец чемпионского «Наполи», хотя его в лицо мало кто узнает. Закономерно, что на днях появились слухи о «Ювентусе» — зовут Джунтоли работать спортивным директором.

Джованни Ди Лоренцо

Капитан «Наполи» и символ того, что важно верить в себя на пути к успеху. В молодости Джованни не играл на высоком уровне. Ушел в защиту из атаки, а четыре весны назад был игроком скромного «Эмполи». Затем случился переход в «Наполи». Был дебют за сборную Италии, в составе которой Ди Лоренцо стал чемпионом Европы. А теперь капитану неаполитанцев в двадцать девять лет улыбнулась первая «золотая» удача в Серии А. Джованни раскрылся как правый защитник, чьи подачи находят адресатов. Понятно, что португалец Руи не хуже в этом плане, но капитан это не только действия, но и слова, энергия и вера в команду. Ди Лоренцо сплотил всех вокруг себя, не будучи эгоистичным лидером. Его путь скромнее, но отношение напоминает историю Дзанетти. Хавьеру тоже пришлось долго ждать первой победы «Интера» в Серии А.

Виктор Осимхен

Ощущалось, что переплатили за контракт рекордсмена Серии А. Казалось, что не заиграет на предельной мощности. У нигерийца были голы, 10 и 14 в первых сезонах, но не всегда впечатлял. Промахов тоже хватало. Но в этом розыгрыше Виктор невероятно хорош. Человек в черной маске подбирается к тридцатому голу в клубном сезоне. Не смог вывести «Наполи» в финал Лиги чемпионов, но если попадет в ПСЖ или «Баварию» будущим летом, то будет в составе одного из фаворитов следующего сезона. А пока Виктор – человек и торт. В его честь сделали кондитерское изделие с маской и украшением, напоминающим окрашенные волосы нигерийца. Пусть это и последний сезон форварда в Неаполе, его будут помнить всегда.

Ким Мин-Джэ

Когда уходил Кулибали, то переживали, не развалится ли защита «Наполи»? В воротах ведь не Буффон. В центре поля Лоботка – зверюга, тоже заслужил комплименты за отборы, но это не Канте. Сохранить баланс помог именно Ким. Здоровяк, который два года назад играл в Китае, теперь среди героев футбольного Неаполя. Жизнь не кино, поэтому чемпионский кубок не поднимет Кулибали. Калиду точно пожалел, что уехал в «Челси». Но кто до начала сезона всерьез ставил на «Наполи»? Известные эксперты не всегда включали команду Спаллетти в первую четверку. И такой анализ не был ошибочным. Но увидели чудо авторства футболистов, не обласканных большими трофеями.

Хвича Кварацхелия

Любимец публики, молния, которая бьет только соперников. Перенес из прошлого дух действий Марадоны, Гамшика, но остался собой. Хвича это мастер обводок на левом фланге, грузинский вихрь. Молодому человеку важно осознать, что в футболе сложнее всего повторить вчерашний успех, особенно если играешь в стиле Кварацхелии – ставка на дриблинг, который изучают, и скорость, а она зависит от свежести. Но дебютный сезон оказался идеальным. Более десяти голов и ассистов, прекрасное управление временем и пространством. Кварацхелия чувствует «Наполи» и понимает тактику Спаллетти. Возможно, именно поэтому есть смысл остаться в Неаполе еще на год? Дождемся трансферного лета, а пока кальчо переживает выход пяти клубов в полуфиналы еврокубков, а Неаполь празднует долгожданный успех, который им подарил, в том числе, паренек из «Рубина». Спаллетти красиво выиграл титул, ведь речь о единой команде, где есть место индивидуализму.