Второй шанс «Урала» на трофей, финал ЦСКА – «Краснодар». Подводим итоги полуфиналов Кубка России

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вчера, 15:36

Сказка «Акрона» закончилась.

Совсем немного осталось до завершения Кубка России – турнир на финишной прямой. Сказка «Акрона» закончилась, у «Урала» еще есть шанс на трофей, ЦСКА проводит лучший отрезок в сезоне, а лучшим финалом турнира неожиданно будет не московское дерби.

«Уралу» не хватило везения в решающий момент

Действие любого импульса рано или поздно заканчивается. Эффект Виктора Ганчаренко в «Урале» продлился довольно долго – весь осенний этап складывался для команды отлично, «шмели» не проигрывали с конца сентября, за это время обыграли «Локомотив», «Ростов», в серии пенальти кубкового матча оказались сильнее ЦСКА .

И перенесли эту серию на начало второй части сезона – выбили в нижнюю сетку «Ростов», «Спартак», в чемпионате поделили очки с «красно-белыми».

И в каждом из этих матчей уральцы играли крайне уверенно. В случае со «Спартаком» даже со скидкой на форму москвичей екатеринбуржцы диктовали темп игры, переходили от оборонительной структуры к активному прессингу и упору на атаку.

Вместе с тем лидеры «Урала» находились на подъеме – Раю Влуту нашлось место в центре поля после травмы Газинского и Ибрахимы Сиссе, Лазар Ранджелович вскрывал правый фланг, общую картину отлично дополнял Эрик Бикфалви. Это малая часть игроков, которые добавляли «Уралу» яркости, – к ним можно причислить и Газинского, Мишкича, Бегича, Кулакова, Бевеева, Гогличидзе, на каком-то этапе – Каштанова.

Все это маскировало объективный уровень «шмелей» — и он вскрылся в противостоянии с ЦСКА . Уральцы давали москвичам бой, создавали моменты у чужих ворот. Но если раньше в микро-эпизодах удача сопутствовала подопечным Ганчаренко, то теперь из-за разницы в классе их забирали «армейцы» — Кулаков не мог пройти Мойсеса, передачи часто шли чуть дальше, чем нужно. Неприятные отскоки, навязываемые «красно-синими» мини-дуэли, отскоки в пользу соперника – все эти мелочи сложились в минимальную победу ЦСКА на «Екатеринбург Арене».

Вылет «Акрона» не влияет на высокую оценку

Тольяттинцы уже стали украшением нынешнего розыгрыша Кубка. Путь к первому этапу финала Пути регионов целиком состоял из московских команд, что заставляло следить за «Акроном» еще пристальнее – началось все с «Торпедо», продолжилось «Локомотивом». В момент, когда команде Евгения Калешина досталось «Динамо», казалось, что на этом все закончится – «бело-голубые» сенсационно прошли «Зенит» и на подъеме могли добраться до финала. Не получилось.

Далее «Акрону» попался уже «Спартак» — еще один столичный гранд, но с проблемами в игровой концепции и спадом лидеров. Без Соболева, Николсона и Селихова «красно-белые» вылетели – а коллектив из Тольятти прошел в финал.

Хотелось, чтобы «Акрон» собрал полный комплект клубов из Москвы в этом розыгрыше – ЦСКА же продолжает участие в турнире, а значит, шанс был. Но вмешался «Краснодар» — «быки» вот уже в двух стадиях подряд забирали путевку в следующий раунд через серию пенальти. И продлили серию, обыграв «Акрон» — по итогам основного времени на табло оставалось нулевое равенство.

Даже так «Акрон» — это сенсация Кубка России. Команда изначально считалась аутсайдером и оставалась им в каждой из стадий плей-офф, а потому вылет от южан никак не помешает высоко оценить результат клуба Первой лиги, обыгравшего представителей сильнейшей части РПЛ .

Второй шанс «Урала» — в матче с «Краснодаром»

Регламент Кубка России позволяет командам, вылетевшим из Пути РПЛ , продолжать борьбу за финал в нижней сетке. «Шмелям», чтобы встретиться с ЦСКА в 7-й раз, нужно пройти «Краснодар».

Но с учетом мини-спада «шмелей» фаворитом пары кажутся именно «быки». Владимир Ивич на максимум использует Сперцяна, который уже летом может уйти на повышение в клуб из топ-5 чемпионатов Европы. Вместе с тем проблески лучшей формы показывает Матвей Сафонов – голкипер южан стал допускать больше ошибок, но в серии пенальти раз за разом показывает класс.

И нельзя не отметить прогресс при Ивиче Джона Кордобы. Колумбийский страйкер 6 из 11 своих голов в Премьер-Лиге-22/23 забил под руководством сербского менеджера.

«Краснодар» стал более вариативен в игровых сочетаниях, увеличилась глубина скамейки – что на флангах, что в центре поля есть сразу несколько рабочих связок, которые тренер активно варьирует. С долей удачи «быки» оказались в финале Пути регионов – и на данный момент в решающем матче Кубка читается противостояние ЦСКА и южан.

Федотов открывает новую эпоху в ЦСКА

«Армейцы» всегда славились своей последовательностью. В современной истории клуба было сразу несколько тренеров, которые на долгие годы закладывали «красно-синим» крепкий фундамент. Валерий Газзаев приводил ЦСКА к трем чемпионствам в РПЛ , четырем Кубкам России, двум Суперкубкам и Кубку УЕФА . Суммарно он проработал в команде 6 лет.

Его преемником стал Леонид Слуцкий – за 7 лет специалист занес москвичам в актив 3 чемпионства, по 2 Кубка и Суперкубка России.

Последним таким столпом был Виктор Ганчаренко, в составе ЦСКА ставший двукратным серебряным призером РПЛ и обладателем Суперкубка страны. При небольшом послужном списке в период Ганчаренко «армейцам» открылись таланты Ивана Облякова, Фёдора Чалова, Константина Кучаева и многих других, что дополнялось яркими победами – над тем же «Реалом» в ЛЧ .