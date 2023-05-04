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Второй шанс «Урала» на трофей, финал ЦСКА – «Краснодар». Подводим итоги полуфиналов Кубка России

вчера, 15:36
Федотов Владимир В.

Сказка «Акрона» закончилась.

Совсем немного осталось до завершения Кубка России – турнир на финишной прямой. Сказка «Акрона» закончилась, у «Урала» еще есть шанс на трофей, ЦСКА проводит лучший отрезок в сезоне, а лучшим финалом турнира неожиданно будет не московское дерби.

«Уралу» не хватило везения в решающий момент

Действие любого импульса рано или поздно заканчивается. Эффект Виктора Ганчаренко в «Урале» продлился довольно долго – весь осенний этап складывался для команды отлично, «шмели» не проигрывали с конца сентября, за это время обыграли «Локомотив», «Ростов», в серии пенальти кубкового матча оказались сильнее ЦСКА.

И перенесли эту серию на начало второй части сезона – выбили в нижнюю сетку «Ростов», «Спартак», в чемпионате поделили очки с «красно-белыми».

И в каждом из этих матчей уральцы играли крайне уверенно. В случае со «Спартаком» даже со скидкой на форму москвичей екатеринбуржцы диктовали темп игры, переходили от оборонительной структуры к активному прессингу и упору на атаку.

Вместе с тем лидеры «Урала» находились на подъеме – Раю Влуту нашлось место в центре поля после травмы Газинского и Ибрахимы Сиссе, Лазар Ранджелович вскрывал правый фланг, общую картину отлично дополнял Эрик Бикфалви. Это малая часть игроков, которые добавляли «Уралу» яркости, – к ним можно причислить и Газинского, Мишкича, Бегича, Кулакова, Бевеева, Гогличидзе, на каком-то этапе – Каштанова.

Все это маскировало объективный уровень «шмелей» — и он вскрылся в противостоянии с ЦСКА. Уральцы давали москвичам бой, создавали моменты у чужих ворот. Но если раньше в микро-эпизодах удача сопутствовала подопечным Ганчаренко, то теперь из-за разницы в классе их забирали «армейцы» — Кулаков не мог пройти Мойсеса, передачи часто шли чуть дальше, чем нужно. Неприятные отскоки, навязываемые «красно-синими» мини-дуэли, отскоки в пользу соперника – все эти мелочи сложились в минимальную победу ЦСКА на «Екатеринбург Арене».

Вылет «Акрона» не влияет на высокую оценку

Тольяттинцы уже стали украшением нынешнего розыгрыша Кубка. Путь к первому этапу финала Пути регионов целиком состоял из московских команд, что заставляло следить за «Акроном» еще пристальнее – началось все с «Торпедо», продолжилось «Локомотивом». В момент, когда команде Евгения Калешина досталось «Динамо», казалось, что на этом все закончится – «бело-голубые» сенсационно прошли «Зенит» и на подъеме могли добраться до финала. Не получилось.

Далее «Акрону» попался уже «Спартак» — еще один столичный гранд, но с проблемами в игровой концепции и спадом лидеров. Без Соболева, Николсона и Селихова «красно-белые» вылетели – а коллектив из Тольятти прошел в финал.

Хотелось, чтобы «Акрон» собрал полный комплект клубов из Москвы в этом розыгрыше – ЦСКА же продолжает участие в турнире, а значит, шанс был. Но вмешался «Краснодар» — «быки» вот уже в двух стадиях подряд забирали путевку в следующий раунд через серию пенальти. И продлили серию, обыграв «Акрон» — по итогам основного времени на табло оставалось нулевое равенство.

Даже так «Акрон» — это сенсация Кубка России. Команда изначально считалась аутсайдером и оставалась им в каждой из стадий плей-офф, а потому вылет от южан никак не помешает высоко оценить результат клуба Первой лиги, обыгравшего представителей сильнейшей части РПЛ.

Второй шанс «Урала» — в матче с «Краснодаром»

Регламент Кубка России позволяет командам, вылетевшим из Пути РПЛ, продолжать борьбу за финал в нижней сетке. «Шмелям», чтобы встретиться с ЦСКА в 7-й раз, нужно пройти «Краснодар».

Но с учетом мини-спада «шмелей» фаворитом пары кажутся именно «быки». Владимир Ивич на максимум использует Сперцяна, который уже летом может уйти на повышение в клуб из топ-5 чемпионатов Европы. Вместе с тем проблески лучшей формы показывает Матвей Сафонов – голкипер южан стал допускать больше ошибок, но в серии пенальти раз за разом показывает класс.

И нельзя не отметить прогресс при Ивиче Джона Кордобы. Колумбийский страйкер 6 из 11 своих голов в Премьер-Лиге-22/23 забил под руководством сербского менеджера.

«Краснодар» стал более вариативен в игровых сочетаниях, увеличилась глубина скамейки – что на флангах, что в центре поля есть сразу несколько рабочих связок, которые тренер активно варьирует. С долей удачи «быки» оказались в финале Пути регионов – и на данный момент в решающем матче Кубка читается противостояние ЦСКА и южан.

Федотов открывает новую эпоху в ЦСКА

«Армейцы» всегда славились своей последовательностью. В современной истории клуба было сразу несколько тренеров, которые на долгие годы закладывали «красно-синим» крепкий фундамент. Валерий Газзаев приводил ЦСКА к трем чемпионствам в РПЛ, четырем Кубкам России, двум Суперкубкам и Кубку УЕФА. Суммарно он проработал в команде 6 лет.

Его преемником стал Леонид Слуцкий – за 7 лет специалист занес москвичам в актив 3 чемпионства, по 2 Кубка и Суперкубка России.

Последним таким столпом был Виктор Ганчаренко, в составе ЦСКА ставший двукратным серебряным призером РПЛ и обладателем Суперкубка страны. При небольшом послужном списке в период Ганчаренко «армейцам» открылись таланты Ивана Облякова, Фёдора Чалова, Константина Кучаева и многих других, что дополнялось яркими победами – над тем же «Реалом» в ЛЧ.

Владимир Федотов может положить начало новой массивной главе в истории столичного клуба – наставник вернул команде системность, справился с трудностями на стартовом этапе, когда уже начали говорить о потенциальной отставке. Первым шагом на пути к новой эпохе должен стать какой-то трофей – и Кубок России подходит. Тем более ЦСКА не одерживал победу в турнире с сезона-2012/13.

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Все комментарии
tims
tims
вчера в 23:17, ред.
А почему бы при этой схеме розыгрыша после первого финала не вручать Суперкубок. Второй полуфинал должен стать вторым финалом, после которого вручается просто Кубок (что-то в виде поощрения)? Обладатель Суперкубка получает право сразиться за Кубок кубков (назовем так) с командой, занявшей первое место в РПЛ в сезоне. И не будет никакой глупости и халявы, когда команда, проигравшая победителю Суперкубка несколько раз, встречается с ним вновь в непонятном финале, результат которого может не отражать профессионализма и заслуг победителя в кубковом розыгрыше и быть случайным...
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:56
Меня не покидает чуйка, что они встретятся в Суперфинале, в котором Фортуна окажется благосклонной к уральцам.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:23
Это ещё был бы не приговор для ЦСКА,а вот ещё пару пенальти в их ворота,и четыре отменённых гола,тогда да.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:12
Урал от финала отделила толщина перекладины, проявившая благосклонность к ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:03, ред.
Случайных вылетов ведущих клубов не стало (Локо, Спартак, Динамо, Зенит вылетели по делу после двух поражений каждый). Турнир стал интересней намного. Для меня все это перевешивает весь тот негатив, что ты вылил
Это мой ответ законспировавшемуся Байкалу
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Squirrel96 (раскрыть)
вчера в 19:47
Извини, старость не радость, не помню, но свой пост удаляю. Спасибо.
112910415
112910415
вчера в 18:05
Акрону поём мы славу !
23wqfkt5ah98
23wqfkt5ah98
вчера в 18:00, ред.
В чём всегда была прелесть кубка? В том, что команды выходили как на последний бой, зная если проиграешь, то всё ты выбываешь из кубка, поэтому и были "битвы не на жизнь, а насмерть".
А что мы видим сейчас? Проиграл выбываешь, но не из кубка, а в другую сетку из которой ты так же можешь выйти в финал и завоевать кубок.
Не буду сейчас описывать весь бред с начала, когда только клубы РПЛ стали типа выбывать и спускались к командам низших лиг, скажу про полный бред этой стадии.
ЦСКА за выход в финал обыгрывает Урал по сумме двух встреч и может так получиться, что в этом финале они встретиться с Уралом.
Вы понимаете весь бред?
ЦСКА победил в полуфинале Урал, что бы встретиться в финале с Уралом!!!

И сейчас ещё многие хотят сделать чемпионат по каким то схемам.

Ну отстранили нас от еврокубков, но с ума то зачем сходить?

P.S. А давайте ещё проведём смс голосование и отберём пять команд, к примеру Спартак, Зенит, Локо, Ростов, Динамо и тогда победитель финала сыграет с этими командами за кубок России, а потом победитель суперфинала, сыграет в суперпуперфинале из четырёх команд, которых к примеру определят эксперты и комментаторы матч тв. Если маразм, то по полной.
Squirrel96
Squirrel96 ответ Дед за ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Ошибки нет, в этом разделе идёт речь об осеннем отрезке "Урала", там в одном из матчей группового этапа действительно была серия пенальти после ничьей в основное время.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:19
Не уверен в победе "Краснодара" над "Уралом".
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:27
Даже ещё не про завершившийся кубовый турнир, можно сказать , что он прошёл под "знаком" Акрона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
В этом году Весёлый Кубок России...
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