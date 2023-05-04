Ключевой период тен Хага в МЮ. Оценка сезона целиком зависит от финишного отрезка АПЛ и финала Кубка

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вчера, 12:34

Команда добилась успеха.

Для «Манчестер Юнайтед» наступает решающий этап в сезоне – майский отрезок определит, как можно оценивать дебютный сезон Эрика тен Хага в качестве главного тренера манкунианцев.

Кубок Лиги уже есть

Первый шаг голландский менеджер сделал еще зимой. Кубок Английской Лиги проходил в тот момент, когда «красные дьяволы» набрали отличную форму и участвовали во всех возможных турнирах. Первым соперником стала «Астон Вилла» — и на тот момент «львы» не смогли ничего противопоставить МЮ . Дальше были «Бернли», «Чарльтон», «Ноттингем».

Самый грозный оппонент ждал «Юнайтед» в финале – им предстояло сыграть с «Ньюкаслом». «Сороки» в текущей кампании хотят закрепиться в числе топ-клубов – богатые спонсоры есть, появился системный тренер и отвечающие его требованиям игроки. В то же время финальный поединок пришелся на отрезок, в который подопечные Эдди Хау начали допускать больше ошибок – перед встречей с МЮ они потеряли очки с «Вест Хэмом», «Борнмутом», уступили «Ливерпулю». Этим манкунианцы и воспользовались – уверенные 2:0 с голами Каземиро и Рэшфорда.

Тогда же пошли разговоры о квадрупле – «Юнайтед» как раз ворвался в топ-3 и преследовал «Сити» с «Арсеналом», плюс выбил «Барсу» из Лиги Европы и играл в Кубке Англии.

Окончательно оценить сезон получится по финальному этапу

При этом изначально было ясно – чемпионство в Премьер-Лиге разыгрывается исключительно между «Арсеналом» и «горожанами». Вклиниться в их борьбу было невозможно – разговоры о квадрупле провоцировались скорее уверенным ходом МЮ .

Но шансы на победу во втором по значимости еврокубке были велики – вслед за «Барсой» коллектив выбил «Бетис» и в четвертьфинале попал на «Севилью». Роковыми для «Юнайтед» стали ошибки Харри Магуайра и Давида Де Хеа – «мингиянцы» как опытные еврокубковые бойцы воспользовались их осечками.

Незадолго до этого «красные дьяволы» уступили «Ньюкаслу» и пропустили «сорок» на третью строчку, а позднее с трудом вышли в финал Кубка и упустили победу над «Тоттенхэмом», поэтому весенний отрезок после яркого зимнего оценивался негативно.

В то же время стоит понимать – в первый же сезон при тен Хаге МЮ снова борется за трофеи и готов вернуться в топ-3. Решающий этап, который окажет определяющее влияние на оценку сезона «Юнайтед» — в мае-июне. Сейчас команде необходимо обогнать «Ньюкасл» и запрыгнуть в тройку. Медали для клуба, который предыдущий чемпионат завершил на 6-м месте, — большой успех. Другое важное событие – в начале июня, тогда «красным дьяволам» предстоит побороться с «Сити» за Кубок Англии.

Матч будет крайне напряженным для МЮ , соседи – намного более выстроенная команда, которая к тому же обрела своего элитного страйкера. С Эрлингом Холандом на поле будет тяжело справиться – особенно если речь о миниатюрном Лисандро Мартинесе. Остается надеяться, что Гвардиола пройдет в финал ЛЧ и решит приберечь норвежца до более статусного поединка.

В гонке с «Ньюкаслом» есть незначительное преимущество

Расклады довольно понятны. Если МЮ и «Ньюкасл» сохранят привычный ход, именно между ними будет разыгрываться 3-я строчка – ни «Вилла», ни «Брайтон», ни «Ливерпуль» догнать их не смогут.

При равенстве очков преимущество будет на стороне команды Хау – при ничьей в первом круге, во втором «сороки» отомстили манкунианцам за финал Кубка Лиги и одержали победу (2:0). Поэтому при таком раскладе «Ньюкасл» будет выше из-за преимущества в личных встречах.

«Юнайтед» такого исхода нужно избежать. Сейчас команда тен Хага отстает от «Ньюкасла» на 2 очка, но есть аргумент в пользу успеха – у МЮ есть матч в запасе. Сегодня они проведут отложенную встречу 28-го тура против «Брайтона» — ее перенесли, т.к. «Манчестер Юнайтед» играл в четвертьфинале Кубка. Из-за еще одной кубковой встречи перенесен матч с «Челси».

Среди всех оставшихся игр чемпионата эти кажутся наиболее важными. «Брайтон» серьезный соперник, с которым в полуфинале Кубка пришлось очень непросто. И проигрывать никак нельзя. «Аристократы» не кажутся грозной командой при Лэмпарде – при нем «синие» не одержали ни одной победы. Хотя, что будет с коллективом в конце мая, сложно предположить.

Летом необходимо усиление

Вряд ли первый сезон «Ман Юнайтед» при тен Хаге можно назвать неудачным – есть прогресс и в плане результатов, и в плане содержания, и в плане прогресса игроков. Но голландский менеджер недавно сделал важное замечание:

Этот клуб должен бороться за главные трофеи: Лигу чемпионов, АПЛ . Но в футболе нужны деньги на то, чтобы собрать состав, потому что успешность зависит от уровня футболистов. Все знают, что на то, чтобы собрать состав, нужны деньги, а игроки высокого уровня стоят очень дорого. Я хочу, чтобы будущее стало яснее как можно скорее, но это не от меня зависит. Семья [Глейзеров] владеет клубом, она и принимает решения.

Помимо внедрения своих принципов, Эрик был вынужден примирять их с недостатками игровой структуры «Юнайтед». И прежде всего, стоит сконцентрироваться на усилении позиции форварда. Вут Вегхорст, которого арендовали у «Бернли» как раз с этой целью, с начала апреля не выходит в старте на игры чемпионата. Ситуация сглаживается, так как на острие хорош Рэшфорд – только вот Маркус нужен на фланге, а трансфер форварда лишь усилит атакующий потенциал. Одна из целей – разрывающий Серию А нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.