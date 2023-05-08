«Милан» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 мая 2023, 12:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» – «Интер», который состоится 10 мая 2023 года

«Милан»

«Россонери» уже достигли большого успеха в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но сейчас они, разумеется, хотят большего, особенно учитывая принципиального соперника в полуфинале. В чемпионате команда борется за попадание в топ-4 и на данный момент занимает пятое место с 61 баллом, отставая от того же «Интера» на два пункта. Старт этого противостояния очень важен для обоих коллективов, поэтому наверняка зрители увидят очень осторожную игру с минимальным количеством ошибок.

6 мая «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (2:0), а третьего числа разошелся миром с «Кремонезе» (1:1).

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги считались фаворитами в обеих предыдущих стадиях плей-офф, поэтому их выход в полуфинал более ожидаемый. Тем не менее, «Интер» давно не участвовал в полуфинале Лиги чемпионов и нынешний сезон можно назвать праздником для болельщиков. В чемпионате Италии у коллектива также все непонятно, но на данный момент времени футболисты будут сосредоточены исключительно на предстоящем поединке с соседями по городу.

6 мая «Интер» обыграл на выезде «Рому» (2:0), а третьего числа разгромил одного из аутсайдеров чемпионата «Верону» (6:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 3.15

Ничья – 3.2

Победит «Интер» – 2.5

Статистика

«Милан» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах

«Интер» победил в последних пяти матчах подряд во всех турнирах

«Милан» проиграл три из пяти последних матчей «Интеру» при одной победе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что много забитых голов в этой встрече ждать не стоит. Команды будут играть аккуратно, а исход противостояния будет определяться на этом же стадионе, но уже под другим названием и с большим числом болельщиков «Интера».