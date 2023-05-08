«Рома» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 мая 2023, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» – «Байер», который состоится 11 мая 2023 года

«Рома»

«Рома» немного сдала свои позиции в чемпионате Италии и теперь имеет не так много шансов финишировать в топ-4. Сейчас римский клуб занимает седьмое место с 58 баллами и на пять пунктов отстает от четвертой позиции. Тем не менее, подопечные Моуриньо могут попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, а для этого необходимо как минимум пройти непростой «Байер» Хаби Алонсо.

6 мая «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (0:2), а третьего числа поделила очки на выезде с «Монцой» (1:1).

«Байер»

Мало кто верил после провального старта «Байера» в начале сезона, что команда сможет добиться хороших результатов. Тем не менее, клуб из Леверкузена поднялся довольно высоко в Бундеслиге и вышел в полуфинал Лиги Европы. В матче с «Ромой» гостям будет очень непросто, особенно в первом поединке, но многие эксперты верят, что немецкому коллективу по силам оказаться в финале турнира.

5 мая «Байер» на своем поле уступил «Кельну» (1:2), а 29 апреля поделил очки на выезде с «Унионом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.1

Ничья – 3.3

Победит «Байер» – 3.65

Статистика

«Рома» не может выиграть четыре матча подряд во всех турнирах

«Байер» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Римляне в большинстве домашних матчей достигали победного результата и в этот раз они также являются фаворитами. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.