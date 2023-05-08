«Рома» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» – «Байер», который состоится 11 мая 2023 года
«Рома»
«Рома» немного сдала свои позиции в чемпионате Италии и теперь имеет не так много шансов финишировать в топ-4. Сейчас римский клуб занимает седьмое место с 58 баллами и на пять пунктов отстает от четвертой позиции. Тем не менее, подопечные Моуриньо могут попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, а для этого необходимо как минимум пройти непростой «Байер» Хаби Алонсо.
6 мая «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (0:2), а третьего числа поделила очки на выезде с «Монцой» (1:1).
«Байер»
Мало кто верил после провального старта «Байера» в начале сезона, что команда сможет добиться хороших результатов. Тем не менее, клуб из Леверкузена поднялся довольно высоко в Бундеслиге и вышел в полуфинал Лиги Европы. В матче с «Ромой» гостям будет очень непросто, особенно в первом поединке, но многие эксперты верят, что немецкому коллективу по силам оказаться в финале турнира.
5 мая «Байер» на своем поле уступил «Кельну» (1:2), а 29 апреля поделил очки на выезде с «Унионом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 2.1
- Ничья – 3.3
- Победит «Байер» – 3.65
Статистика
- «Рома» не может выиграть четыре матча подряд во всех турнирах
- «Байер» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Римляне в большинстве домашних матчей достигали победного результата и в этот раз они также являются фаворитами. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.