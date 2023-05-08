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«Рома» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

08 мая 2023, 13:00
«Рома» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» – «Байер», который состоится 11 мая 2023 года

«Рома»

«Рома» немного сдала свои позиции в чемпионате Италии и теперь имеет не так много шансов финишировать в топ-4. Сейчас римский клуб занимает седьмое место с 58 баллами и на пять пунктов отстает от четвертой позиции. Тем не менее, подопечные Моуриньо могут попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, а для этого необходимо как минимум пройти непростой «Байер» Хаби Алонсо.

6 мая «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (0:2), а третьего числа поделила очки на выезде с «Монцой» (1:1).

«Байер»

Мало кто верил после провального старта «Байера» в начале сезона, что команда сможет добиться хороших результатов. Тем не менее, клуб из Леверкузена поднялся довольно высоко в Бундеслиге и вышел в полуфинал Лиги Европы. В матче с «Ромой» гостям будет очень непросто, особенно в первом поединке, но многие эксперты верят, что немецкому коллективу по силам оказаться в финале турнира.

5 мая «Байер» на своем поле уступил «Кельну» (1:2), а 29 апреля поделил очки на выезде с «Унионом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 2.1
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Байер» – 3.65

Статистика

  • «Рома» не может выиграть четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Байер» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Римляне в большинстве домашних матчей достигали победного результата и в этот раз они также являются фаворитами. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
Gahi
Gahi
08 мая в 21:07
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этом противостоянии. Удачи
shlomo2
shlomo2
08 мая в 14:48
Римская дружина, по мнению букмекеров, считается фаворитом этого матча. С котировками следует согласиться: Рома на своем поле по ходу всего сезона выступает очень даже сильно, да и Байер не выглядит непобедимым. Опытный Жозе Моуриньо осознает важность домашней встречи, так что сегодня хозяева могут порадовать своих фанатов отличным футболом - беру победу римской дружины.
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