Обеликс из Балашихи, офсайд Венгера и 145 тысяч зрителей на финале. Главный футбольный стартап страны

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08 мая 2023, 16:11

У Медиалиги много фанатов и немало хейтеров.

Турнир популярных любителей

В основе успеха Медиалиги четыре кита. Хороший монтаж, русский мат, нереализованные амбиции и дешевый дофамин. Социальные сети кормят мозг гормоном удовольствия тысячами путей. Матчи любителей позволяют поставить себя на место игроков, сопереживая простым пацанам.

Многие в детстве хотели стать футболистами. Медиалига пользуется этой ностальгией. Бизнесмен Николай Осипов выжимает максимум из большой популярности любительских клубов в России. Создал в прошлом году Медиалигу, турнир для команд разных блогеров и бывших игроков.

Медийно в центре внимания команды 2DROTS и «Амкал» с огромными базами фанатов. Их легкий контент заходит публике. Был формат челленджей, давно играют в реальный футбол. Благодаря приглашению игроков РПЛ на съемки они годами формировали круг верных поклонников.

Используют самые популярные форматы. Превращают любительские игры в реалити-шоу. У зрителей есть любимчики, «угарные типы». На профессиональном уровне такой допуск за кулисы невозможен. А здесь драматургия. Сразу 8 клубов Медиалиги могут получить путевки в Кубок России.

Много «спартаковских» следов

Джикия и Соболев создали команду «Бей Беги». Александр проиграл 1:9 в качестве тренера в первых двух матчах сезона. Но вместе с Промесом могут сыграть в Медиалиге. Будет поединок против «Народной команды», еще одной не чужой «красно-белым», ведь в ее составе Баженов и Зеленов.

Правил в Медиалиге много, отличаются от законов большого футбола. Чистое время, таймы по 25 минут, тайм-ауты. Положение «вне игры» фиксируется, как предлагал Арсен Венгер, только если форвард полностью оторвался от защитника. Если пересекаются проекции, то играют дальше.

В Медиалиге используют VAR . А различие это «бонусный мяч». Один раз за игру каждая из команд может запросить красный мяч до трех минут, тогда один гол по цене двух. Также у футболистов из заявок есть статусы «Медиа» и «Про». На поле одновременно не может быть более четырех профи.

145 000 зрителей на финале

В новом сезоне 16 команд и 4 группы. А прелесть в том, что оба медийных кита начали с поражений. У «Амкала» средняя по силе команда, проиграли дважды. А вот 2DROTS – двукратные чемпионы Медиалиги, их неудача удивила. Было много турниров для знаменитостей, но этот пока самый масштабный.

Нашли спонсоров, провели два сезона в прошлом году. Но удовольствие дорогое, многим командам будет тяжело выйти на самоокупаемость. Зато интриг может стать больше после двух побед фаворита. В первом случае разгромил соперников 4:0, а во втором дошло до буллиталити – смеси буллитов и пенальти.

Есть приличные бонусы для победителя — 7.5 млн рублей, и внимание зрителей. В онлайне финал второго сезона смотрели на пике 145 000 зрителей, что является сногсшибательным результатом, хотя намекает на привлечение ботов. Кроме фаворита, можно выделить также «Эгриси» — команду Уткина.

Мостовой на бровке в клубе «Fight Nights». А еще одна легенда комедийного фронта – бритоголовый Алан Гатагов, является соавтором «FC Bus». Именно «Автобус» нанес поражение фаворитам из 2DROTS, когда Алан запросил бонусный мяч. Гатагов эпично отпраздновал сенсацию, хотя вся борьба ещё впереди.

РПЛ стоит поучиться у блогеров

Поучиться продавать продукт. В комментариях на каналах самых известных клубов Медиалиги много восторженных ботов – накрутке не стоит учиться, но реальных фанатов больше, чем может показаться. Также любительские клубы, как «Родина Медиа» с Тарасовым, могут снимать что угодно, собирая аудиторию.

Например, Дмитрий провел румтур у олимпийского чемпиона по гимнастике. Какое отношение к футболу? Никакого. Медиалига это смесь реалити-шоу, как у дедушек Нагиева и Малахова в молодости, форматов социальных сетей – например, челленджи, и футбола, который включают в меню дозированно.

Создают зрелище и некий новый вид футбола. И реклама помогает, ведь вы почти наверняка видели Уткина в костюме Обеликса. При этом Василий не смотрел ни одного фильма про толстого персонажа. Но парни попросили владельца клуба «Эгриси» надеть шапку с рогами и штаны в полоску, как у известного героя.

Бывший комментатор согласился. Медиалигу важно не воспринимать серьезно, но важно, что победитель этого турнира имеет доступ в Кубок России. И в прошлом сезоне 2DROTS даже прошли «Чертаново», но вылетели по пенальти от «Текстильщика». Провинциальные клубы не сильнее на голову, чем любители.

Профессионалы могут убить лигу

Трэш-шоу не создать с профессиональными актерами. Только любители разыгрывают сценарий настолько ужасно, что это многим нравится смотреть. Любители должны оставаться любителями. Как только Медиалига будет профессиональной – ей конец. Генич и другие критики правы. Интерес в том, чтобы рубились селебрити.

А помогали им физически слабые теперь бывшие футболисты. Шишкин, Тарасов и Погребняк не в той форме, чтобы впечатлять. Им место в Медиалиге. И Кокорин когда-то приедет. Тот же смысл, что у Пике в его Королевской лиге – развлекаться. Например, во время драфта Уткин упустил игрока и очень расстроился.

Жаль лишь, что футболистов начали записывать в категорию «Медиа». Медиалига должна быть бредовой, пафосной, глупой, веселой и остросюжетной. «Реальное ТВ» — древний формат, поэтому тут два варианта. Или вам такой контент не по душе и идете мимо, или смотрите, как плохие футболисты пробуют заработать денег.

Медиалига должна помогать другим

Желаем крепкого здоровья Никите Куриленко из «Амкала». У игрока лейкоз, лечится, а попадание в любительскую команду облегчило путь финансово, ведь сборная Медиалиги провела товарищеский матч против «Крыльев Советов», собрав деньги на лечение друга. Хорошее начинание, нужно чаще помогать.

Пожалуй, хейт Медиалиги сродни хейту реалити-шоу. Судя по зрителям на трибунах и просмотрам, многим формат с наивными, но жизненными сюжетами зашел. Никакого иного смысла в медийных лигах нет. Плохо лишь, что все так хотят выиграть, что кривоногих знаменитостей мало, а бывших и действующих игроков всё больше.

«Сахалинец» — один из фаворитов, но там много профи, не только Шешуков и Гранат. Медиалига выживет, если останется трэш. Им важно, чтобы тренировали люди без опыта вроде «Аквамена» Соболева. Чем хуже – тем лучше. Девиз шоу, где все построено на ошибках на поле, высказываниях и эмоциях.