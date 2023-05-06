Лишь один клуб из топ-4 АПЛ будет снова в ЛЧ. За «ушастый» поборются команды, оттолкнувшиеся от дна

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06 мая 2023, 15:51

Заслуженные путевки «Ньюкасла», «Арсенала» и МЮ .

В последние годы состав команд от АПЛ , которые принимают участие в Лиге чемпионов, практически не менялся. Регулярно за главный еврокубок боролись «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», еще одна путевка переходила от «Тоттенхэма» к «Манчестер Юнайтед» и наоборот. Так было на протяжении 5 предыдущих сезонов, но по итогам текущего чемпионата путевки могут получить сразу 3 команды, которые в прошлом розыгрыше Премьер-Лиги так высоко не забирались.

«Арсенал» вместо «Ливерпуля»

В сезоне 2021/22 мерсисайдцы наступали на пятки «горожанам» в борьбе за чемпионство, но на системный кризис наслоились кадровые проблемы и скомканные сборы – и «красные» только под конец текущего чемпионата забрались обратно в топ-5.

«Канониры» же давно забыли, каково это – бороться за ушастый Кубок. Последний матч ЛЧ прошел для них еще в марте 2017 года. В сезоне 2016/17 лондонцы легко прошли групповую стадию с «Пари Сен-Жермен», «Базелем» и «Лудогорцем», а вот в 1/8 финала плей-офф «Бавария» не оставила им ни шанса.

То время из текущих игроков «Арсенала» застали лишь Гранит Джака, Роб Холдинг и Мохамед Эль-Нени. Сам клуб прошел чистку в виде пары сезонов совсем без еврокубков, пару раз оказывался совсем близок к 4-й строчке – в чемпионате 2016/17 «пушкарям» не хватило 1 балла, чтобы догнать «Тоттенхэм», такая же история в АПЛ -2018/19 и 2021/22 (тогда не хватило 2 очков).

Своим выступлением в нынешнем розыгрыше АПЛ подопечные Микеля Артеты полностью заслужили это возвращение – команда почти весь сезон не давала «Сити» пройти на первое место и сдала позиции лишь на финишной прямой. Для одного из самых кризисных клубов это огромный шаг вперед – важно не растерять своих лидеров. За Сака, Мартинелли, Жезусом, Эдегором наверняка выстроится очередь.

«Ньюкасл» — вместо «Челси»

Все-таки богатые спонсоры не обещают тебе мгновенного попадания в топ – и даже так на возвращение в ЛЧ с момента передачи новым владельцам «Ньюкасл» потратил всего год. За это время боссы «сорок» пригласили на пост главного тренера Эдди Хау, адаптироваться в новом коллективе экс-менеджеру «Борнмута» было легче благодаря Каллуму Уилсону, Райану Фрэйзеру и Мэтту Ритчи – со всеми специалист успел поработать в предыдущей команде.

«Ньюкасл» совершил большущий скачок вперед – достаточно посмотреть в турнирную таблицу: 11-е место в АПЛ в прошлом сезоне и 3-е перед финишем текущего. Сейчас игру команды в атаке ведут Жоэлинтон, Александер Исак и Аллен Сен-Максимен, для каждого это лучший этап в карьере. На новый уровень также вышли Шон Лонгстафф, Джо Уиллок и Бруно Гимараес.

Все эти лидеры образуют крайне подвижную структуру игры «сорок», ориентированную на прессинг и располагающую к хлестким атакам. Для очередного шага вперед не хватает качественного подбора игроков под ротацию – все же общий уровень коллектива пока уступает остальным представителям топ-5.

«Манчестер Юнайтед» вместо «Тоттенхэма»

Ближе к весне почти не осталось сомнений, что Эрик тен Хаг вернет «Юнайтед» в Лигу чемпионов – адаптация в составе манкунианцев была завершена, быстро появились новые лидеры, расставание с Криштиану Роналду пошло только на пользу. «Красные дьяволы» хороши даже при том, что из-за определенных особенностей тренеру приходится идти на компромиссы. Наиболее яркий пример – Маркус Рэшфорд на острие атаки. В качестве форварда англичанин точно не выглядит хуже – но он необходим на родном для него левом фланге. А пока максимум, который клуб может предложить под позицию нападающего без Маркуса – Вут Вегхорст.

И все же маятник МЮ качнулся в сторону ЛЧ и топ-3 – давно коллектив мечется между первой тройкой и местом на окраине топ-6. После ухода Алекса Фергюсона была 7-я строчка в чемпионате-13/14. На следующий год – отбор в ЛЧ с 4-го места. 5-е и 6-е места сменились вторым при Жозе Моуриньо, потом – снова шестое. Оле-Гуннар Сульшер вернул «дьяволам» медали (бронза-19/20 и серебро-20/21) – а при Рангнике манкунианцы упали обратно на 6-е. Сейчас начинается новый цикл.

Базис у «Юнайтед» есть — нужно его развить. Необходимо сделать так, чтобы тен Хагу не приходилось прибегать к помощи Харри Магуайра и перемещать Рэшфорда с фланга на острие, оставлять Де Хеа, когда нужен вратарь, хорошо играющий ногами.

«Челси» — вовсе без еврокубков, «Тоттенхэм» под вопросом

Это обратная сторона медали. «Ливерпуль» с наибольшей вероятностью окажется хоть в каком-то из еврокубковых турниров. В случае с «Тоттенхэмом» такой уверенности нет. У «шпор» нет главного тренера на долгую перспективу, нечем цепляться за ЛЕ /ЛК. Расставание с Антонио Конте после его высказываний было неотвратимо – но он удерживал лондонцев на плаву и давал результат (плей-офф ЛЧ , борьба за тройку). Сейчас «Тоттенхэм» — это скорее риск оказаться ниже «Астон Виллы» и «Брентфорда».