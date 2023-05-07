Денисов уничтожил РПЛ, заявив о деградации лиги. Многие согласны с Игорем

Разбираем аргументы четырёхкратного чемпиона.
Защищали РПЛ, когда лигу критиковали без доводов и ради красного словца. Но вот оценку от Денисова предлагаем не игнорировать. Игорь редко дает интервью, хотя точно являлся одним из самых мастеровитых игроков чемпионата России нового века. У Денисова было непростое детство и остался сложный характер, невзирая на отказ от поедания чужой плоти.
Но к профессионализму и самоотдаче чемпиона в составе «Зенита» и «Локомотива» никогда не было вопросов. Игорь из поколения, которое умело играть в футбол. Понятно, что это не эксперт, следящий за РПЛ каждый тур и смотрящий много матчей. Но даже без лицензии тренера, которую никак не получит Мостовой, анализ Денисова ценнее многих:
К сожалению, не испытываю интереса к чемпионату России. Его уровень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, то понимаю, что мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже.
Интенсивность крайне низкая по сравнению с ведущими лигами Европы. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, а у оставшихся нет мотивации. Есть первое и два последних места. А за что играют остальные?
Попробуем ответить на вопросы и разобрать по очереди ключевые аргументы в пользу заявлений экс-футболиста петербуржцев.
1. Чемпионат неинтересно смотреть
По первому пункту можно смело спорить. Такое ощущение, что Игорь не смотрел РПЛ во времена, когда хватало снотворных ничьих и «автобусов». Сейчас зрелищность существенно выросла, потому что стало больше моментов и голов. Все делают скидку на характер диких ошибок в защите. Даже вратари ошибаются, а раньше прекрасно готовых стражей было больше. Но средняя результативность очень высокая. Рядом с погромами есть перестрелки. Не все со счетом 4:3, как между «Спартаком» и «Краснодаром», но смотреть матчи интересно, поскольку сюжеты стали разнообразнее, чем раньше. РПЛ не была веселой, когда играл Денисов, а интерес зависит, в том числе, от зрелищности.
2. Снизился уровень мастерства
Денисов мог сыграть без подготовки не хуже, чем молодые ребята и средние легионеры из многих клубов. Это очевидно. Так ли непобедим «Зенит», который Юран с «Химками» и Йоканович с «Динамо» озадачивали, или это РПЛ стала проще для сильных команд? Когда чемпионскую серию «Зенита» сравнивают с путем «Баварии», то забывают, что немецкие клубы не государственные. Забывают о количестве академий и качестве подготовки. Игнорируют, сколько тренеров воспитали немцы. Клопп, Флик и Тухель выигрывали Лигу чемпионов. Конечно, РПЛ слабее, чем во времена трех команд в главном турнире.
3. Упала интенсивность футбола
Один из контраргументов на поверхности. Во времена Денисова интенсивность тоже не была выше, чем в топовых лигах Европы. Но в целом Игорь прав. Назвать РПЛ темповой лигой с сумасшедшими скоростями нельзя. Во-первых, постарели ведущие российские игроки, а молодые сменщики не носятся по полю, как Денисов. Во-вторых, можно просто посмотреть на показатель высоты прессинга. Среднее значение в год чемпионства «Спартака» было намного лучше. В том сезоне 10 клубов из 16 старались высоко отбирать мяч. Сейчас таких команд семь, а год назад было всего пять.
4. Дефицит игроков и тренеров
Конечно же, речь о сильных мастерах. Петржела считает, что теперь с «Зенитом» любой приличный наставник стал бы чемпионом. А Денисов в своих четырех клубах РПЛ всегда был окружен сильными иностранцами. Год назад в десятке лучших игроков сезона по оценкам было девять иностранцев, из которых трое ушли, а еще трое выступают хуже, чем в прошлом. Дефицит специалистов тоже имеется. Раньше в РПЛ хотели работать тренеры уровня Спаллетти, сейчас подобные наставники откажутся. Нельзя заявлять, будто любой приезжий тренер сразу крутой – вспомните немцев в «Локомотиве», они работали хуже, чем раньше Семин, а теперь Галактионов. Но доступ к футболистам уровня Влашича, Классона, Фернандеша, Шуньича, Чорлуки, Наваса, не говоря о Халке, Думбия и Данни, теперь жестко ограничен. Также нет поколения крутых молодых российских тренеров, которые спасут положение.
5. Нехватка турнирной мотивации
Кубок России рисковал превратиться в настоящую жемчужину сезона, если бы «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» не вылетели от «Акрона». Но даже после успеха коллектива низшей лиги осталось приятное послевкусие, так как ведется кубковая борьба, а новый формат дал второй шанс не только «красно-белым», действующим обладателям трофея. Теперь будет новый победитель, чего о чемпионате не скажешь. Пятое подряд чемпионство «Зенита» получается будничным, вспоминают времена Романцева и серийных побед «Спартака». Остальные клубы сильно отстают, так что Игорь прав – есть борьба за первое место и за выживание. Но даже она подводит, поскольку «Химки» и «Торпедо» сделали всё, чтобы вылететь. Нет разницы между двенадцатым и вторым местами, нет денежной мотивации – борьбы за премиальные УЕФА.
Чемпионат России переживает сложные времена, так что в целом Денисов не ошибается. Можно добавлять, что падение класса не мешает зрелищности, что есть интересные молодые игроки, много забитых мячей, привычно веселое судейство. Но раньше знали, что принесет завтрашний день, а теперь проскакивает безнадега. Например, «Ростов» не боролся за титул в пяти последних турах, где потерял девять очков. Москвичи и «Краснодар» тоже давно признали, что «Зенит» — чемпион.
Персональные успехи ветеранов Нобоа и Дзюбы тоже доказывают, что если бы Кришито, Фернандесу, Классону, Вернблуму и Денисову захотелось вернуться, то звезды пятилетней давности нашли бы себе место под солнцем РПЛ без особой подготовки. Это не значит, что на чемпионате пора ставить крест, ведь лига до сих пор богатая по мировым меркам. Также неизбежную смену поколений усугубили извне. Но есть вещи, которые не купить за деньги. Например, мотивация точно страдает без привычной еврокубковой иерархии.
Даже в последние годы ДО определённых событий наши клубы год за годом понижали и понижали планку в Европе, можно вспомнить, что в 2023 году они должны были войти в провал в таблице УЕФА с минимальным представительством в Европе, которое, в свою очередь, опять не дало бы набрать очки.
Можно прибавить, что пятикратным лучшим тренером чемпионата признан человек, который после поражения 1-5 от "Брюгге" (у которого самый дорогой трансфер в истории оценивался в 7 миллионов) сказал, что "Зенит" не ставит никаких задач в ЛЧ.
Любой болельщик, который вспомнит, как "Локо" громил "Интер" 3-0, "Зенит" и ЦСКА брали КУЕФа, понимает, что такой чемпионат только и можно называть деградацией.
Даже в последние годы ДО определённых событий наши клубы год за годом понижали и понижали планку в Европе, можно вспомнить, что в 2023 году они должны были войти в провал в таблице УЕФА с минимальным представительством в Европе, которое, в свою очередь, опять не дало бы набрать очки.
Можно прибавить, что пятикратным лучшим тренером чемпионата признан человек, который после поражения 1-5 от "Брюгге" (у которого самый дорогой трансфер в истории оценивался в 7 миллионов) сказал, что "Зенит" не ставит никаких задач в ЛЧ.
Любой болельщик, который вспомнит, как "Локо" громил "Интер" 3-0, "Зенит" и ЦСКА брали КУЕФа, понимает, что такой чемпионат только и можно называть деградацией.