Денисов уничтожил РПЛ, заявив о деградации лиги. Многие согласны с Игорем

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вчера, 18:39

Разбираем аргументы четырёхкратного чемпиона.

Защищали РПЛ , когда лигу критиковали без доводов и ради красного словца. Но вот оценку от Денисова предлагаем не игнорировать. Игорь редко дает интервью, хотя точно являлся одним из самых мастеровитых игроков чемпионата России нового века. У Денисова было непростое детство и остался сложный характер, невзирая на отказ от поедания чужой плоти.

Но к профессионализму и самоотдаче чемпиона в составе «Зенита» и «Локомотива» никогда не было вопросов. Игорь из поколения, которое умело играть в футбол. Понятно, что это не эксперт, следящий за РПЛ каждый тур и смотрящий много матчей. Но даже без лицензии тренера, которую никак не получит Мостовой, анализ Денисова ценнее многих:

К сожалению, не испытываю интереса к чемпионату России. Его уровень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, то понимаю, что мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже. Интенсивность крайне низкая по сравнению с ведущими лигами Европы. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, а у оставшихся нет мотивации. Есть первое и два последних места. А за что играют остальные?

Попробуем ответить на вопросы и разобрать по очереди ключевые аргументы в пользу заявлений экс-футболиста петербуржцев.

1. Чемпионат неинтересно смотреть

По первому пункту можно смело спорить. Такое ощущение, что Игорь не смотрел РПЛ во времена, когда хватало снотворных ничьих и «автобусов». Сейчас зрелищность существенно выросла, потому что стало больше моментов и голов. Все делают скидку на характер диких ошибок в защите. Даже вратари ошибаются, а раньше прекрасно готовых стражей было больше. Но средняя результативность очень высокая. Рядом с погромами есть перестрелки. Не все со счетом 4:3, как между «Спартаком» и «Краснодаром», но смотреть матчи интересно, поскольку сюжеты стали разнообразнее, чем раньше. РПЛ не была веселой, когда играл Денисов, а интерес зависит, в том числе, от зрелищности.

2. Снизился уровень мастерства

Денисов мог сыграть без подготовки не хуже, чем молодые ребята и средние легионеры из многих клубов. Это очевидно. Так ли непобедим «Зенит», который Юран с «Химками» и Йоканович с «Динамо» озадачивали, или это РПЛ стала проще для сильных команд? Когда чемпионскую серию «Зенита» сравнивают с путем «Баварии», то забывают, что немецкие клубы не государственные. Забывают о количестве академий и качестве подготовки. Игнорируют, сколько тренеров воспитали немцы. Клопп, Флик и Тухель выигрывали Лигу чемпионов. Конечно, РПЛ слабее, чем во времена трех команд в главном турнире.

3. Упала интенсивность футбола

Один из контраргументов на поверхности. Во времена Денисова интенсивность тоже не была выше, чем в топовых лигах Европы. Но в целом Игорь прав. Назвать РПЛ темповой лигой с сумасшедшими скоростями нельзя. Во-первых, постарели ведущие российские игроки, а молодые сменщики не носятся по полю, как Денисов. Во-вторых, можно просто посмотреть на показатель высоты прессинга. Среднее значение в год чемпионства «Спартака» было намного лучше. В том сезоне 10 клубов из 16 старались высоко отбирать мяч. Сейчас таких команд семь, а год назад было всего пять.

4. Дефицит игроков и тренеров

Конечно же, речь о сильных мастерах. Петржела считает, что теперь с «Зенитом» любой приличный наставник стал бы чемпионом. А Денисов в своих четырех клубах РПЛ всегда был окружен сильными иностранцами. Год назад в десятке лучших игроков сезона по оценкам было девять иностранцев, из которых трое ушли, а еще трое выступают хуже, чем в прошлом. Дефицит специалистов тоже имеется. Раньше в РПЛ хотели работать тренеры уровня Спаллетти, сейчас подобные наставники откажутся. Нельзя заявлять, будто любой приезжий тренер сразу крутой – вспомните немцев в «Локомотиве», они работали хуже, чем раньше Семин, а теперь Галактионов. Но доступ к футболистам уровня Влашича, Классона, Фернандеша, Шуньича, Чорлуки, Наваса, не говоря о Халке, Думбия и Данни, теперь жестко ограничен. Также нет поколения крутых молодых российских тренеров, которые спасут положение.

5. Нехватка турнирной мотивации

Кубок России рисковал превратиться в настоящую жемчужину сезона, если бы «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» не вылетели от «Акрона». Но даже после успеха коллектива низшей лиги осталось приятное послевкусие, так как ведется кубковая борьба, а новый формат дал второй шанс не только «красно-белым», действующим обладателям трофея. Теперь будет новый победитель, чего о чемпионате не скажешь. Пятое подряд чемпионство «Зенита» получается будничным, вспоминают времена Романцева и серийных побед «Спартака». Остальные клубы сильно отстают, так что Игорь прав – есть борьба за первое место и за выживание. Но даже она подводит, поскольку «Химки» и «Торпедо» сделали всё, чтобы вылететь. Нет разницы между двенадцатым и вторым местами, нет денежной мотивации – борьбы за премиальные УЕФА .

Чемпионат России переживает сложные времена, так что в целом Денисов не ошибается. Можно добавлять, что падение класса не мешает зрелищности, что есть интересные молодые игроки, много забитых мячей, привычно веселое судейство. Но раньше знали, что принесет завтрашний день, а теперь проскакивает безнадега. Например, «Ростов» не боролся за титул в пяти последних турах, где потерял девять очков. Москвичи и «Краснодар» тоже давно признали, что «Зенит» — чемпион.