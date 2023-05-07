«Зенит» феерично стал чемпионом. Ошибки Селихова и Кукуяна задали тон перестрелке

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вчера, 21:48

Сложная победа девятикратных чемпионов России.

Семака устраивала только победа

Кукуян ошибся, когда не зафиксировал фол Кузяева. Рефери дал провести атаку. Судья VAR не имел права «отмотать» настолько далеко и отменить гол Мостового. Грубый ляп арбитра. А в моменте контакта Бальде и Ренана скорее стоит поддержать решение судьи. Вот только похожие пенальти ставили в других матчах. Нет порядка. Один судья РФС указывает на «точку», а другой в аналогичном эпизоде учитывает, что Бальде расстался с мячом, а Ренан не сыграл безрассудно.

По красной карточке Дуарте и пенальти в ворота «Зенита» споров быть не должно, моменты проще для оценки и понимания. Победный гол петербуржцев стоит проверить на предмет офсайда в атаке, но линий VAR нет. «На глаз» кажется, что на дальнем плане задержался защитник. Но нужны современные технологии для четких вердиктов, поэтому смотрите сами. Акцент часть зрителей сделают на Кукуяне, а если говорить о футболе, то обе команды умеют играть грамотнее.

«Зенит» должен обыгрывать всех подряд в РПЛ без единой ошибки арбитра. Сегодня был минимум один результативный ляп. Но и Абаскаль нарывался на голы в свои ворота. Стартовый план «Спартака» точно не сработал. Гильермо выбрал четверых атакующих игроков. Из них только один умеет работать без мяча в прессинге – Соболев. Но Александр сыграл очень слабо. Была гибридная схема «3-4-3» с переходами на два центральных бека. «Спартаку» стоило работать иначе.

Абаскаль признал, что чистая модель с тремя центральными слишком сложная, если нет Литвинова и Джикии. И количество атак не переходит весной в качество, когда речь о «красно-белых». Сегодня у них четыре удара в створ чужих ворот, два гола. Но у «Зенита» стопроцентная реализация. Причем чемпион забил первый гол без момента. Селихов рикошетом от Клаудиньо огорчил свою команду. Отдаем должное бразильцу, активно прессинговал. Но чем думал Александр?

Голкипер мог отправить мяч в сторону, но забил «свояка». Вынес мяч прямо в Клаудиньо, «Спартак» подарил «Зениту» быстрый гол. Невообразимая ошибка. Сколько говорят о концентрации, когда соперник мощнее, а тут такой кикс. Рекордсмен Промес – у него гол плюс пас, пытался исправить положение, Ренан ошибками помогал «Спартаку», но развязка наступила после паса Мантуана и удара Сергеева. Этот дуэт эффективнее всех выходит на замену в РПЛ .

Абаскаль очень незрелый наставник

Дело не в возрасте, а в темпераменте. Мозги Гильермо не готовы к победным поединкам такого уровня. Испанец напоминает немного Карпина десятилетней давности. Но у Валерия Георгиевича была полная власть в «Спартаке». Являлся генеральным директором, не только тренером. И авторитет бывшего знаменитого футболиста выручал агрессивного тогда Карпина. Абаскаль скромнее по статусу, но ведет себя так, как его коллега.

«Красно-белые» много раз пытались включиться уже после того, как сами ошибались. Сегодня тот же сценарий. Абаскаль переписывал матч по ходу дела. Одни соперники это позволят, как «Динамо» и «Краснодар». Другие оппоненты, вроде «Акрона» и «Оренбурга», держатся лучше, переигрывали Абаскаля. В сухом остатке всегда получаем полуфабрикат, вроде трансфера Дуарте. Как именно «Спартак» собирался переигрывать «Зенит»?

Понятен рецепт ничьей: ошибка Ренана, ляп Чистякова, грамотные действия Промеса. Также помогала осторожность Семака. «Зенит» во втором тайме перешел на три центральных защитника. Без подарка Дуарте сегодня могла быть ничья 2:2, она бы лучше отражала ход поединка, где «Спартак» владел мячом наравне с хозяевами. Абаскаль точно перспективный наставник. Но он должен признать, что виноват в весенних неудачах команды.

Зарплаты в «Спартаке» выше, чем бюджеты многих клубов РПЛ . Не должны отпускать «Зенит» на 15 пунктов, ведь сам фаворит не в том состоянии, чтобы считать вот эту команду Семака сильнейшей за пять чемпионских лет. Они по инерции и на классе играют замечательно. Но стоит сопернику сопротивляться – а «Спартак» включился после ошибки Селихова, и начинаются проблемы. Москвичи не дотерпели до ничьей, а Семаку повезло.

«Зенит» накануне интересных перемен

Футбол прекрасен тем, что нельзя законсервировать успех. Перемены нужны всегда. А поскольку звезд уровня «Баварии» у петербуржцев нет, то разницу сейчас формируют Малком, Клаудиньо и слабости конкурентов. Впереди у Семака интересное лето. Надо стать убедительным лжецом. Соврать лучшим иностранцам, будто РПЛ интересный чемпионат для молодого футболиста с амбициями.

Даже правильного центрального форварда для основы, а не место джокера, как у Сергеева, найти сложно. Присматривались к Сычевому, но исчез с радаров после переименования в Писарского. А пока поздравляем петербуржцев с заслуженным по сезону титулом. Но нельзя поздравить с легкой победой над «Спартаком», так как выиграли с нервами, ошибками и после ляпа Кукуяна.

«Зенит» забирает свое, хотя нуждается в зрелых соперниках для развития. Раньше их спускали на землю в Лиге чемпионов, что помогало. А теперь Малком, Клаудиньо и Вендел будут изучать приглашения из Европы. Зачем оставаться еще на один сезон? Чтобы снова вылететь из Кубка России, но легко выиграть чемпионат? Скучно, поэтому продолжение серии «Зенита» зависит от селекции.

И от выводов москвичей и «Краснодара» по итогам сезона. «Зенит» в РПЛ сыграл в свою силу, но традиционные преследователи недоработали. «Локомотив» вообще опустился туда, где год назад был «Спартак». Это воспоминание позволяет похвалить проигравшую сторону. Москвичи пытались давить на более сильного соперника, но «Зенит» не развалился в защите, хотя ошибся дважды.

А вот Дуарте подставил «Спартак». С таким подходом слабая серия гостей в Санкт-Петербурге продлится много лет. Мучительно долго не выигрывали, 11 лет. Болезненными для фанатов стали однотипные ошибки «Спартака». Вратари ловили «бабочек», защитники помогали соперникам. Обидными такие результаты были 20 лет назад. Сейчас это традиционное поражение «Спартака».