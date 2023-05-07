Аршавин поставил Соболева выше форвардов «Зенита». Александр тащит «Спартак»

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вчера, 15:50

Нападающий прервал серию без голов.

Характер снайпера меняет команду

Соболев похож на Дзюбу. Даже тактические эксперименты – отправка Александра на фланг и работа в глубине, отправляет его ближе к Артему по футбольным характеристикам. Но нападающий «Спартака» намного моложе, у него свои особенности, не только любовь к дельфинам. Александр позволяет себе больше полезных действий, ведь свежее. А Дзюба ставит на класс.

У ветерана весной дикая реализация моментов. Но сходство не только благодаря удачной игре на втором этаже. Соболев вырабатывает свое лицо в качестве одного из лучших российских игроков, но ему также полезно перенять опыт Дзюбы в сборной России. Артем не сразу попал в основу, но в итоге стал лучшим снайпером в истории национальной команды.

У нападающего «красно-белых» выраженные лидерские качества, поэтому он еще может оказаться в топ-5. Но Александр виноват, что у «Спартака» не будет второго подряд финала Кубка России, ведь полез в драку с «Зенитом». Дисквалификация повлияла на исход против «Акрона». А вот в чемпионате Соболев влиял на «Спартак», который заходил в зудящий кризис.

Причины разные. Травмы, ведь в лазарет отправляли Промеса, Мозеса, Николсона, Джикию и Хлусевича. Физическая неготовность команды, которая много атакует без октябрьской конкретики. Осенью «Спартак» забивали в полтора раза чаще, пропуская в полтора раза реже. А теперь можно похвастаться разве что возвращением Соболева к голам.

Когда Аршавина спросили, есть ли у «красно-белых» футболисты, которые на своей позиции сильнее, чем игроки основы Семака, то один из боссов «Зенита» выделил не только Промеса, но и Соболева. Александр мог бы вытеснить Кассьерру и Сергеева из основы петербуржцев. А еще пригодился бы команде благодаря своему характеру. Александр играет до конца.

Соболев, у которого тоже был провинциальный опыт, как и у Дзюбы, в 26 лет не потерял мотивацию. С ним «Спартак» остался без поражений в пяти последних матчах РПЛ , хотя первым номером команда играла неграмотно, на что указывают ничьи, мартовское поражение в Оренбурге и вылет из Кубка России от середняка второго по уровню дивизиона.

Шесть голевых действий в апреле

Универсалу Облякову достался приз «Игрок месяца». Но отмечали, что в этот раз все кандидаты были достойными. Просто ЦСКА в лучшей форме, чем «Спартак». «Армейцы» вышли в финал Кубка России, а мартовская победа над «Зенитом» воодушевила на серию из 11 матчей без поражений. Обляков в ударе. К Малкому нет вопросов. Кордоба в классной форме.

Но Соболев тоже герой апреля, ведь после попаданий в каркас ворот и отмененных голов попал в цель. И долго молчал, что является камнем в огород Абаскаля. «Спартак» не играет на Соболева, самому приходится искать моменты, зарабатывать пенальти. Это Александр помогает Промесу, связывает линии вместо Игнатьева, занимал позицию справа в атаке.

Бальде показывает себя отрезками, не может закрепиться в основе Зиньковский. Соболев трудится вместо коллег, которые недорабатывают. Зато снова с голами, что в случае с футболистом, работающим на кураже, очень важно. Двенадцать матчей в сборной и «Спартака» был на сухом пайке. А затем сделал дубль против «Динамо» — спас от поражения в дерби.

Второй дубль заслужил против «Краснодара». Помог вырвать победу, хотя горели 0:2. Наконец, гол Соболева на 93-й минуте против «Ростова» не позволил третьему подряд сопернику обыграть «Спартак», хотя у Йокановича, Ивича и Карпина победы, казалось, уже были в кармане. Помимо Промеса, лидером москвичей стал именно Соболев.

Соболев не достиг своего максимума

Александр не такой крутой функционально, как Левандовски, но для РПЛ хорош. Соболев мог чаще праздновать взятия ворот в чемпионате, где по голам лидирует вингер Малком, но у «спартаковца» 12 забитых мячей и 6 ассистов. Раз Писарский потерялся в Самаре, из центральных нападающих, кроме успешного Соболева, можно отметить разве что Чалова.

Федор тоже играл в оттяжке, оставляя в центре Заболотного. Нападающий ЦСКА создал 17 голов в РПЛ , а у Соболева таких действий 18. Многие акцентируют внимание накануне матча «Зенита» и «Спартака» на понятном сравнении Малкома и Промеса. Но прямо сейчас, пусть голландец очень важен для «Спартака», Соболев для тактики Абаскаля еще ценнее.

У «Зенита» недавно был соперник с форвардов в ударе. Защитники Семака закрыли Дзюбу, хотя Пиняев и Глушенков нашли ударные позиции. Но «Спартак» играет не так, как «Локомотива». Абаскаль от «ромба» перешел к трем центральным защитникам. В атаке возможны разные варианты – зависит от выбора третьего форварда, но акцент будет на Соболеве.

Причем важно отменить разницу между соперниками. Если у «Зенита» с нападающими беда – Кассьерра и Сергеев не повторяют успехи Азмуна и Дзюбы, еще и Малком чаще пасует налево в сторону Мостового и Клаудиньо, чем в штрафную площадь, то Промес умеет найти мячом Соболева. По чистым моментам, как сказано выше, Александр не выделяется.

Зато цепляется за мяч, воюет на втором этаже, поэтому среди лучших по xG. Отмечаем, что класса порой не хватает. Соболев мог забить минимум на четыре мяча больше. Но не получится упрекнуть форварда в осечках «Спартака». Почти все качественные нереализованные шансы пришлись на игры, где «красно-белые» и так победили. Александр приносит очки.

Будь у «красно-белых» стабильный игрок для трио с Промесом и Соболевым, то сегодня могли разыгрывать «золото» между давними врагами, а не ждать оформления пятого подряд титула «Зенита». В этом сезоне атака доминирует, к Квинси и Александру меньше вопросов, чем к остальным игрокам и тренеру «Спартака». Соболев за три года прошел большой путь.