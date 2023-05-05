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Воспитанник «Зенита» — лидер ЦСКА. Ведёт к «серебру» и трофею

вчера, 18:23
Обляков Иван

Обляков нашел оптимальную позицию.

Лучший игрок апреля в РПЛ

Официальный титул, но справедливо будет добавить, что достойных кандидатов хватало. В апреле на приз «Игрок месяца» претендовали Малком, Кордоба, Соболев и Шелия. Потерялся Дзюба, хотя в апреле у него 4 мяча и 3 результативные передачи. Все были героями. Джон из Краснодара набрал форму. Соболев отличается характером, даже если не всё получается. Малком доминирует вместе с «Зенитом» в атаке, сделал покер в одной из игр. А Шелия спасал «Ахмат».

Но не забыли про Облякова – на его счету 4 мяча и 2 ассиста за апрель. Выделили парня, который родился и рос в двух часах езды от Санкт-Петербурга, куда в итоге перебрался жить. Теперь Обляков шутит, что в его родной деревне Вындин Остров все болеют за ЦСКА. Но понятно, что в Ленинградской области намного больше поклонников «Зенита». В спортивной школе с таким названием много лет рос сам Обляков. Как петербуржцы умудрились его упустить?

Классический пример недооценки воспитанника, неумения с ним работать. Ждать в первой команде «Зенита» не любят, хотя сейчас Обляков мог пригодиться клубу на разных позициях. Но первый профессиональный контракт подписал с «Уфой». Там ему повезло с наставниками, Ганчаренко и Семаком. В команде зажигали Лунев, Зинченко, Стоцкий, Дивеев и Обляков. Двое последних теперь в ЦСКА, с которым поиграли даже в Лиге чемпионов в прошлом.

Если говорим об Иване, то побеждал свой любимый испанский клуб «Реал» в Мадриде со счетом 0:3. На высоком уровне выступает давно, хотя в сборной его вниманием особо не баловали. И «армейцы» не сделали чемпионский шаг вперед. Не все в составе Федотова зрелые мастера. И многим, как самому Облякову, нужно доказать стабильность.

Жертва своей универсальности

Обляков был любимчиком Ганчаренко. Иногда Иван играл, когда не был готов. Вспоминаются отрезки, когда фанаты ЦСКА ругали тренера за тотальное доверие полузащитнику. Особенно когда выступал в центре поля, а нехватка профильного опорника приводила к осечкам в обороне. Обляков выходил в паре с Бистровичем в центре, потом работал с Мухиным, но задачи менялись. В прошлом сезоне в основном был левым латералем в схеме «4-2-3-1».

Но Березуцкий не задержался, вместо него пригласили Федотова. Новый наставник одобрил трансфер Мозеса, который занял место слева на фланге. В центре поля команда, которая играет сейчас в три центральных защитника, чаще всего использует Зделара и Мендеса. А вот Облякову пришлось искать себе другую позицию. Его видели как атакующего хавбека, но в последних матчах раскрылся как правый инсайд. Причем систему игры нашли случайно.

Заболотный неожиданно вернулся в основу. Медина теперь слева по всему флангу. Зайнутдинов уступил Мойзесу место в центре обороны – на судьбу казаха влияют травмы. А Чалов и Обляков теперь диспетчеры, инсайды команды, которая отказалась от Карраскаля в основе и широкой игры с тремя форвардами. Допускаем, что колумбиец покинет ЦСКА ближайшим летом. А вот Обляков может закрепиться в основе на позиции правого атакующего.

«Десятка» команды (номер достался в наследство от Дзагоева) соединяет характеристики выносливого игрока с пасом, который параллельно развивает атакующий талант у всех на глазах. Обляков до недавнего времени не делал дублей в РПЛ, но теперь у него есть такой маленький подвиг. А еще есть цель – выиграть Кубок России с ЦСКА.

Держит в уме летний трансфер

Обляков окажется в «Зените»? Там уже есть футболист, которому не могут найти место после умных передач в Москве, а именно Бакаев. Конечно, Иван более универсальный, а Семак всегда держит в уме вариант, что разбегутся легионеры. Вендел, Клаудиньо и Малком не клялись в верности «Зениту». Для Облякова речь о родном клубе, поэтому трансфер нельзя исключать. Для Санкт-Петербурга возвращать воспитанников школы через трансфер это традиция, вспомните Кузяева и Сутормина.

Но Облякову вряд ли стоит идти в «Зенит». Там станет чемпионом, если не случится ничего экстраординарного, но на позиции правого инсайда в основе Семака играет Малком. Разумеется, если бразилец уходит, то Ивана будут рассматривать как одного из кандидатов, он раскрывается в атаке. Но пока Обляков не настолько знатный снайпер, чтобы «Зенит» не искал замену Малкому в его родной Бразилии. Всегда можно остаться в ЦСКА еще на год, но если вытащит «армейцев» на второе место, то дальше что?

Возможно, переезд в Европу. Для западных клубов игрок за 7-8 миллионов евро дорогим не является. Команды из Франции им легко могут заинтересоваться. Хотя для испанского футбола Иван тоже подходит. Важно лишь сформировать репутацию на одной ключевой позиции. Универсальность это полезная опция, но абсолютное большинство сильных игроков выступают на одной, максимум на двух позициях. А если не позовут в топ-5, то «Зенит», особенно если Кузяев уйдет, подпишет именно знакомого Облякова.

Это подстраховка слева, в центре и на позиции правого инсайда. Но Ивану важно взвесить все «за» и «против». В клубе из Санкт-Петербурга не ценят воспитанников и не заботятся судьбой россиян из резерва. Если в ЦСКА Облякову находят место в основе – в прошлом сезоне пропустил всего один тур РПЛ, то Семак может увидеть в нем игрока ротации. Лучше искать клуб за рубежом, ведь хочется еще сыграть в Лиге чемпионов, как в юности. В 24 года Облякову пора становиться зрелым мастером.

Важно радовать не на протяжении одного месяца, когда прописался в сборных тура, а выдать в ближайшем будущем целый мощный сезон. Пока текущий получается его лучшим в карьере, но нужно развиваться. Голевые действия в наличии, но вести игру может активнее. Обляков не первый в команде по пасам под удар, его пока не ищут глазами напарники, да и брака пока предостаточно. Иван думающий игрок, но ему активнее стоит читать чужие действия и смелее брать игру на себя.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:37, ред.
Анатолию Кандаурову. Нет, я не смотрел полностью все матчи с участием ЦСКА, но мне достаточно понаблюдать 15-20 минут за действиями любого футболиста, в нашем случае Облякова, чтобы вынести собственное суждение о его игре. Футболист может даже забить мяч, и не один, но остальные его ТТД могут вызвать только разочарование. Мы же ведь оцениваем игру Ивана не по отдельным моментам, а по игре в целом: культуре паса, ударам по воротам, обводке, взаимодействию с партнёрами, и именно восприятие целостности игры даёт полную картину возможностей и способностей футболиста. У Облякова с этим большие проблемы.
И последнее. Фразы надо заканчивать, а то как-то несолидно с вашей стороны. Если пишете по делу, не обижусь. Не по делу - постараюсь ответить без обиняков, но в цивилизованном русле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:20
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    Я верю своим глазам. И только им. Футболист для меня может не забить ни одного мяча, но при этом быть лучшим и в матче, и в туре, и за месяц. Может забить пять - и не оставить никакого следа.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 09:46
    Уважаемый, я вам неоднократно говорил и повторю еще раз. Каждый чел и вы. в том числе, видит то. что ХОЧЕТ видеть, а не то, что есть на самом деле.. Уровень игрока,Ю сообщу вам по секрету, это далеко не только число забитых голов, (кстати у него их 5, а не 2), но и другие действия, которые вы скромно обозвали ТТД. Так, что обновите свой подход к восприятию информации. Это сильно вам поможет и облегчит жизнь. Попробуйте.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Ну ты все хайлайты за апрель ЦСКА пересмотри, может чего увидишь...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 22:06
    Вадимка, что значит что дальше? Если займут 2-е место? Или ты забыл, что это ЦСКА был главным конкурентом Зенита, в жирные успешные годы клуба из Питера, да и Федотов умеет с Зенитом играть, в Питере должны были минимум забирать ничью, а если бы не предвзятое судейство, то и победу, а в Москве просто раскатали Зенит...
    ЦСКА должен бороться за чемпионство! Хотя тебе наверное этого бы не хотелось...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:52
    ВВФ опробовал и нашёл лучшую позицию для Ивана, СБС привык работать с готовыми мастерами. Роста в Зените не предвидится, лавка обеспечена.
    Будь здрав .
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:25
    Лидер ЦСКА ? Смешно. Забил два мяча в одном матче ? - с кем не бывает. Случилось и с ним. Посредственный игрок с ограниченным набором ТТД.
    Джефри Лайкер
    Джефри Лайкер ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Лавочник Эвертона был лучшим в ЦСКА. Говорить про бревно с фамилией Обляков, которого Федотов чуть-чуть научил играть в более-менее приемлемый футбол (за последние 7-8 матчей, что не показатель), что он Лучший в ЦСКА, а Станет лавочником Зенита - чрезмерная натяжка совы на глобус.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:30, ред.
    Ну да,вам с автором достижима цель-проникнуть в итог мыслительного процесса Ваньки,поэтому ключевая фраза последней "главы рОмана" не вызывает никаких эмоций,схожих с моими -"Держит в уме летний трансфер". Откуда это глЫбокое умозаключение-не ясно! Исходя из ключевого,начального посыла-"воспитанник зенитовской школы"??? Чего это вы вдруг меня решили лишить права думать,что Ванька вдруг так возлюбил ЦСКА,что останется в нём,как Игорь,до конца карьеры?! Нехорошие вы люди...
    pomor45
    pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Лавочник Зенита - лучший в ЦСКА?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:54
    Иван, на мой взгляд, один из самых необходимых для команды игроков.
    Рад что именно он стал лучшим игроком апреля, хоть я голосовал за Малкома.
    В ЦСКА у него есть перспектива роста, в Зените только лавка.)).
    Удачных игр Ивану .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Это давно всем известно. Каждый человек, прочтя любой текст, видит в нем то, что ему хочется видеть, что он считает важным и т.д. Лично я не увидел в этом тексте никаких размышлений тапа "куда продать", или за сколько продать". Я увидел совсем иное, но что писать не буду, не хочу никого воспитывать, т.е. еще мой дед (царство ему небесное) говорил " Свои мозги в иную голову не вставишь никогда". Каждый волен воспринимать текст по своему. Ты, так воспринял. а я совсем иначе. Вот и все.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 18:51
    В чём "мораль" всех статей на сайте? Куда продать(или не продать),и за сколько...Никаких иных размышлений на сей счёт нет.Жду,когда какой-нибудь имярек напишет :"Пожелаю ему достигнуть ...высот с родным клубом(сборной)".
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:27
    Порадуюсь за земляка. Родился не очень далеко от моего местожительства...
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