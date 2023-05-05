Воспитанник «Зенита» — лидер ЦСКА. Ведёт к «серебру» и трофею

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вчера, 18:23

Обляков нашел оптимальную позицию.

Лучший игрок апреля в РПЛ

Официальный титул, но справедливо будет добавить, что достойных кандидатов хватало. В апреле на приз «Игрок месяца» претендовали Малком, Кордоба, Соболев и Шелия. Потерялся Дзюба, хотя в апреле у него 4 мяча и 3 результативные передачи. Все были героями. Джон из Краснодара набрал форму. Соболев отличается характером, даже если не всё получается. Малком доминирует вместе с «Зенитом» в атаке, сделал покер в одной из игр. А Шелия спасал «Ахмат».

Но не забыли про Облякова – на его счету 4 мяча и 2 ассиста за апрель. Выделили парня, который родился и рос в двух часах езды от Санкт-Петербурга, куда в итоге перебрался жить. Теперь Обляков шутит, что в его родной деревне Вындин Остров все болеют за ЦСКА . Но понятно, что в Ленинградской области намного больше поклонников «Зенита». В спортивной школе с таким названием много лет рос сам Обляков. Как петербуржцы умудрились его упустить?

Классический пример недооценки воспитанника, неумения с ним работать. Ждать в первой команде «Зенита» не любят, хотя сейчас Обляков мог пригодиться клубу на разных позициях. Но первый профессиональный контракт подписал с «Уфой». Там ему повезло с наставниками, Ганчаренко и Семаком. В команде зажигали Лунев, Зинченко, Стоцкий, Дивеев и Обляков. Двое последних теперь в ЦСКА , с которым поиграли даже в Лиге чемпионов в прошлом.

Если говорим об Иване, то побеждал свой любимый испанский клуб «Реал» в Мадриде со счетом 0:3. На высоком уровне выступает давно, хотя в сборной его вниманием особо не баловали. И «армейцы» не сделали чемпионский шаг вперед. Не все в составе Федотова зрелые мастера. И многим, как самому Облякову, нужно доказать стабильность.

Жертва своей универсальности

Обляков был любимчиком Ганчаренко. Иногда Иван играл, когда не был готов. Вспоминаются отрезки, когда фанаты ЦСКА ругали тренера за тотальное доверие полузащитнику. Особенно когда выступал в центре поля, а нехватка профильного опорника приводила к осечкам в обороне. Обляков выходил в паре с Бистровичем в центре, потом работал с Мухиным, но задачи менялись. В прошлом сезоне в основном был левым латералем в схеме «4-2-3-1».

Но Березуцкий не задержался, вместо него пригласили Федотова. Новый наставник одобрил трансфер Мозеса, который занял место слева на фланге. В центре поля команда, которая играет сейчас в три центральных защитника, чаще всего использует Зделара и Мендеса. А вот Облякову пришлось искать себе другую позицию. Его видели как атакующего хавбека, но в последних матчах раскрылся как правый инсайд. Причем систему игры нашли случайно.

Заболотный неожиданно вернулся в основу. Медина теперь слева по всему флангу. Зайнутдинов уступил Мойзесу место в центре обороны – на судьбу казаха влияют травмы. А Чалов и Обляков теперь диспетчеры, инсайды команды, которая отказалась от Карраскаля в основе и широкой игры с тремя форвардами. Допускаем, что колумбиец покинет ЦСКА ближайшим летом. А вот Обляков может закрепиться в основе на позиции правого атакующего.

«Десятка» команды (номер достался в наследство от Дзагоева) соединяет характеристики выносливого игрока с пасом, который параллельно развивает атакующий талант у всех на глазах. Обляков до недавнего времени не делал дублей в РПЛ , но теперь у него есть такой маленький подвиг. А еще есть цель – выиграть Кубок России с ЦСКА .

Держит в уме летний трансфер

Обляков окажется в «Зените»? Там уже есть футболист, которому не могут найти место после умных передач в Москве, а именно Бакаев. Конечно, Иван более универсальный, а Семак всегда держит в уме вариант, что разбегутся легионеры. Вендел, Клаудиньо и Малком не клялись в верности «Зениту». Для Облякова речь о родном клубе, поэтому трансфер нельзя исключать. Для Санкт-Петербурга возвращать воспитанников школы через трансфер это традиция, вспомните Кузяева и Сутормина.

Но Облякову вряд ли стоит идти в «Зенит». Там станет чемпионом, если не случится ничего экстраординарного, но на позиции правого инсайда в основе Семака играет Малком. Разумеется, если бразилец уходит, то Ивана будут рассматривать как одного из кандидатов, он раскрывается в атаке. Но пока Обляков не настолько знатный снайпер, чтобы «Зенит» не искал замену Малкому в его родной Бразилии. Всегда можно остаться в ЦСКА еще на год, но если вытащит «армейцев» на второе место, то дальше что?

Возможно, переезд в Европу. Для западных клубов игрок за 7-8 миллионов евро дорогим не является. Команды из Франции им легко могут заинтересоваться. Хотя для испанского футбола Иван тоже подходит. Важно лишь сформировать репутацию на одной ключевой позиции. Универсальность это полезная опция, но абсолютное большинство сильных игроков выступают на одной, максимум на двух позициях. А если не позовут в топ-5, то «Зенит», особенно если Кузяев уйдет, подпишет именно знакомого Облякова.

Это подстраховка слева, в центре и на позиции правого инсайда. Но Ивану важно взвесить все «за» и «против». В клубе из Санкт-Петербурга не ценят воспитанников и не заботятся судьбой россиян из резерва. Если в ЦСКА Облякову находят место в основе – в прошлом сезоне пропустил всего один тур РПЛ , то Семак может увидеть в нем игрока ротации. Лучше искать клуб за рубежом, ведь хочется еще сыграть в Лиге чемпионов, как в юности. В 24 года Облякову пора становиться зрелым мастером.

Важно радовать не на протяжении одного месяца, когда прописался в сборных тура, а выдать в ближайшем будущем целый мощный сезон. Пока текущий получается его лучшим в карьере, но нужно развиваться. Голевые действия в наличии, но вести игру может активнее. Обляков не первый в команде по пасам под удар, его пока не ищут глазами напарники, да и брака пока предостаточно. Иван думающий игрок, но ему активнее стоит читать чужие действия и смелее брать игру на себя.