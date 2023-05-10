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Не гений, а победитель. Великий мастер баланса озадачил Гвардиолу

вчера, 09:33
Карло Анчелотти

Анчелотти притормозил «Манчестер Сити».

Метод Карло покорил всю Европу

Анчелотти это единственный тренер-чемпион пяти элитных европейских лиг. Делал первыми «Милан», ПСЖ, «Баварию», «Челси» и «Реал». Гвардиола и Моуриньо тоже так бы смогли, ведь у тезок есть репутация гениев. А у итальянца другой подход. Пришел в тренерский мир из-под крыла официального гения свой родины – Сакки.

Ассистент Карло был вице-чемпионом мира. Но финал завершился для Италии трагедией, никто не хвастается, что проиграл по пенальти Бразилии. Анчелотти стоял на бровке, учился у лучшего. У Карло удивительная жизнь. Юный хавбек «Пармы» случайно взял участие в уникальном матче команд великих режиссеров Пазолини и Бертолуччи.

Тогда щекастого паренька никто не знал, а спустя годы Анчелотти стал чемпионом Италии с «Ромой» и «Миланом» как футболист, выиграл два Кубка чемпионов и целую коллекцию других наград. А потом стал универсальным тренером. Если Гвардиола ломает команды под себя, то Анчелотти предлагает ритм, который подходит конкретному составу.

Великие «Милан» и «Реал» похожи, так как речь о звездных составах. Но без Карло эти коллективы могли остаться без четырех кубков чемпионов. Михелс, Фергюсон, Сарри, Кройф, Гвардиола, Эррера – наставники, которые доминировали. Все нередко были заносчивыми. Анчелотти – «свой парень», он пляшет и поет.

Лейтенант Коломбо мира тренеров

На днях Де Брюйне пришел на игру в узнаваемом мышином пальто. Отсылка к лейтенанту Коломбо, но как раз Кевин совсем не такой, как известный персонаж. Детектив притворялся простаком, и сравнение скорее подходит Анчелотти. Но притворяться глупее, чем ты есть, не вызывая раздражения, надо уметь.

Анчелотти живой человек. На его тренерском пути встречались заслуженные неудачи. Прямо сейчас «Реал» не на пике формы. Но бразильцы открыто упрашивают Карло возглавить «селесао». И Перес заявил, что у Карло контракт еще на год. При этом новое соглашение Флорентино лейтенанту Коломбо не предлагает.

У хитрого испанца есть ещё один вопрос: «Будет ли финал в Стамбуле?» Забавляло перед матчем в Мадриде, что некоторые эксперты допускали разгром «Реала». В случае с клубом, у которого сто ценных трофеев, не стоит путать состояние со статусом. Да, «Реал» оступается в Ла Лиге, чем воспользовалась «Барселона».

Есть ошибки в защите. Куртуа вчера вступал в игру, как и Эдерсон. И Каземиро, чтобы накрыть удар Де Брюйне, больше в составе «Реала» нет. Но это «плохо» по меркам «Реала». Будь у руля «Мадрида» сейчас другой наставник, то соперники могли чаще пользоваться состоянием центральных защитников испанского клуба.

Кроос в роли опорника не делает в отборе всего того, что нужно. Свободных зон больше, чем раньше. Нет сомнений, что ищут правого латераля вместо актера Карвахаля. Зато лейтенант Анчелотти может похвастаться удачной работой с Вальверде, Родриго и Винисиусом. За тренера готовы идти в бой Модрич и Бензема.

Посмотрите даже на состояние Куртуа. У многих наставников этот вратарь мог играть хуже, сломаться морально, совершать больше ошибок. Понятно, что бельгийцу помог также Зидан. Но Анчелотти – обаятельный дед, чья личная магия не сработала, пожалуй, лишь в Мюнхене. Даже в «Эвертоне» команда его любила.

Гвардиоле будет сложно пройти дальше

«Реал» самостоятельнее, чем «Манчестер Сити». Наверное, в этом разница. Без Гвардиолы – а у него пока 6 вылетов в полуфиналах против 3 проходов дальше, они не доберутся до Стамбула. «Горожане» заточены на выполнение приказов, весь их хаос запрограммированный. Поэтому, когда Грилишу самому надо стать Азаром лучших времен, то у него не получается.

Но Уокер, Гюндоган или Холанд – машины. Не исключено, что в Манчестере Гвардиола сыграет против «Реала» успешнее. Будет больше контроля мяча, еще выше прессинг, как на первых минутах в Мадриде, меньше допущенных контратак испанцев. Анчелотти в этом сезоне проводил плохие матчи. Но это не мешает помнить, что он великий тренер.

«Реал» заставил «Манчестер Сити» играть сбивчиво. Попытка англичан показать, что на поле лишь у одной команды есть Холанд, провалилась. Все уловки Анчелотти против Эрлинга сработали. Игра без ближних ударов – за всю встречу один из пределов вратарской площади от Бензема, напомнил об особенности «Реала».

В каком бы состоянии ни была команда, какие бы перемены ее не ждали в будущем, а уходили легенды, в Лиге чемпионов держатся. Анчелотти заморозил интригу и отправляется с ней в Манчестер. А Гвардиола нервничал, поскольку рисковал проиграть без хлесткого удара Де Брюйне. «Реал» поставил на индивидуальный класс.

Анчелотти остается королем Лиги чемпионов

Мастер баланса. Если Михелсу, Гвардиоле и Фергюсону всегда было важно изобрести ракету, разрушив ту, что была до них, то Анчелотти остается специалистом по тонкой наладке. Мало в мире тренеров такого калибра и успешности, которым эго так редко мешало общаться со звездами. Кройфу не хватило нервов быть тренером десятки лет.

Гвардиола учится приземленности и смирению. Вчера спас матч, приказав «Сити» стать «Реалом». Бельгиец забил бельгийцу, как бразилец – бразильцу. Но Хосепу в простоте далеко до Анчелотти. У Карло много друзей, он известный актер второго плана – снимался не только в любимом «Звездном пути», куда его пригласила подруга Зои Салдана.

Итальянец сожалеет, что из-за футбола редко видится с близкими, не считая сына Давиде, который с ним работает. Но жертвы не напрасны. В Манчестере Карло побьет рекорд Фергюсона. Не знаем, проиграет Анчелотти в ответном матче или нет. Неясно, сможет ли «Реал» в Стамбуле, если туда попадет, не повторить ошибку «Милана».

Но даже если невероятно мощные Гвардиола, Холанд и Де Брюйне выбьют крутых испанцев, то Карло останется великим тренером, а его клуб одним из фаворитов ближайших сезонов. И ведь именно итальянец девять лет назад избавил «Реал» от комплексов в Лиге чемпионов. Именно Карло выиграл турнир без Роналду год назад.

От футбола «Мадрида» не перехватывает дух. У них нет серии из двадцати побед. Наоборот, всего две виктории в пяти последних играх, и Кубок Испании выиграли без разгрома. Но раз на бровке Анчелотти, то достаточно повести знаменитой бровью, чтобы действующие обладатели кубка чемпионов стали костью в горле Гвардиолы.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 19:19
В грудь? нет, в руку, в руку игроку который видел мяч и не убрал или поднял руку а сыграл ей, прижав походу эпизода. ВАР должен был смотреть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:17
Цифры никогда не были фаворитами. МС не наиграл на гол в Мадриде, повезло, что обрез подарили.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:59
Нет
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:58
Говорил о том, что сити пройдет в финал
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:49
Вчера вы тоже были уверены что сити выиграет что реал не тот что сити не будет прощать как в прошлом году а в итоге вчера пришлось отыгрываться
lobsterdam
lobsterdam ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 15:29
О, "пекторальная мышца" - это круто даже, сказал бы, высокий стиль! Наверное, имеем дело с патологоанатомом?
Viduka
Viduka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:11
О каком воллейболе речь, если мяч попал ему в грудь? Дальше, не всякое попадание в руку - пенальти. В правилах это черным по белому написано. Тот же Карасев об этом неоднократно говорил, а он, на минуточку, арбитр ФИФА.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:04
это от того, что у сити футболистов на целых полтора состава. Тренер-новатор. Плюс - доминирующий стиль игры. Они создают моментов больше всех в мире. Они играют в самом трудном чемпионате и почти всегда выигрывают его!!!
Плюс - реал не топ даже в чемпионате. Да и так везти, как год назад, опять не может чисто математически.
Соответственно, если мс играет против кого угодно, то именно сити - фаворит.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:09
откуда эти проценты только берутся каждый год.
Hamman
Hamman
вчера в 13:38, ред.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Это объективный расклад сил. Да, и аэпол может пройти лион, в футболе все бывает, но сити лучше. Он дома будет, у него нет стольких проблем с составом. Токо б пеп не перемудрил. 80 процентов шо сити хоть разгромом, хоть по пенальти, хоть по судейскому беспределу но будет в финале
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Нету примерно равных шансов и в помине. 80 на 20 в пользу мс
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 13:28
    Это просто не серьёзно.
    Я уже сыт подобными заявлениями перед вчерашним матчем
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 13:26
    Реал играл на своем поле и даже минимального перевеса не добыл. В англию можно и не ехать, а то будет как в 1/8 финала с айнтрахтом или с кем там мс играл
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:36
    Я и не говорил что сити дошёл легко до полуфинала. Я говорю что разгромы в Англии были в связи с тем что у них были проблемы внутри клуба. Бавария в любом состоянии не подарок
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Я не отрицаю. Карло в топе лучших тренеров в истории, как и Гвардиола. Достаточно просто в поисковике набрать, чтобы убедиться.

    По поводу того, что Сити легко до полуфинала дошел. Так и Реал особых трудностей не испытал. Челси и Ливерпуль проходные. Кто только их не громил в этом сезоне.

    Конечно, шанс у Сити выше. Они и в прошлом году выиграли у Реала. Посмотрим, что будет
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:30
    Как раз таки реал сумел отодвинуть игру от своих ворот и сразу гол забили. У сити наоборот реал давил и сити забил не без помощи защитника реала
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:28
    Грилиш вчера должен был быть удалён за удар кулаком игрока , да и Бернарду наиграл на три горчичника.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Ну ты сравнил лейпциг и Баварию которая сменила тренера перед 1/4 финала с Реалом который умеет вытаскивать такие матчи. Шансы на проход 55 на 45 в пользу сити. Так что утверждать что сити уничтожит реал или реал уничтожит сити как минимум глупо. Пусть победит сильнейший

    А Карло как минимум в 5 лучших тренеров входит олнозначно. Думаю ты с этим согласишься
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:23
    Карло опытный, а Пеп гений. Страшно представить каким будет Гвардиола в его возрасте!!!!!!!!! Наверно, самым титулованным тренером в истории
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:50, ред.
    У меня, так скажем, будут вопросы к заголовку, почему тренер, идеально использующий футбольную аритмию и свой состав (и мало того, сам его выращивающий, последовательно Вини, Феде и теперь Камавинга стали абсолютно топовыми игроками, очень прибавил Родриго), не гений, а тренер, которому нужно два состава топ-игроков, чтобы играть в топ-футбол, гений)

    Хотя, если ваш заголовок саркастический, мол, в век хайпа тренеров и игроков через одного называют гениями, а папа Карло молча делает свою работу и выигрывает Кубки, то я согласен)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Viduka (раскрыть)
    вчера в 11:24
    Это можно как угодно приукрасить, но факт волейбола это не отменяет. Ему не били в руку мячом, как это делал Мане и Салах в Ливерпуле, он прекрасно видел мяч и играл по нему- рукой, вот и всё. Давайте прижимать руки и играть ими, так получается. Он именно играл рукой и это дало результат, в пользу его команды. Моменты, когда мяч попадает в руку после удара в упор здесь не уместны.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 10:26, ред.
    Кто кого озадачил - ну оооочень спорный вопрос, автор. Первые 15-25 минут заставили явно Анчелотти нервничать, ибо давать бить из убойных позиций англичанам - смерти подобно. Голевая контратака Реала была бесподобна, но она не вытекала из логики первого тайма, где Сити в игровом плане был намного симпатичней Мадрида.
    Сам же матч показал, что команды, равно как и их тренеры - подстать друг другу.
    Лично я вчера не увидел доминацию Реала над Сити.
    Равная была игра, от слова а б с о л ю т н о.

    В Манчестере Реалу придётся нелегко, но класс сливок практически нивелирует негласное преимущество домашней арены против любой команды. РМ вообще по барабану где играть.
    Viduka
    Viduka ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 09:58, ред.
    Вчера и Гвардиола, на мой взгляд, совершил ошибки. Грилиша и Бернарду нужно было менять после перерыва, поскольку наелись и попросту не создавали опасности, что могли бы сделать свежие Фоден и Марез:) Да и выход Альвареса мог бы спутать все карты Реалу, поскольку нападающий совершенно другого типа, нежели Холанд:) Норвежец хоть сильный и быстрый, но все-таки прямолинейный, аргентинец же более непредсказуемый:)
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:52
    Никто не сомневается в Карло, как в тренере, но победитель может быть только один. И это будет Сити. В этом сезоне, как и в прошлых сезонах, Сити мощно играет дома. Разгромили Лейпциг 7:0, Баварию 3:0. Не думаю, что у Реала есть шанс.

    Вчера, как я думаю, Реал совершил ошибки. Во-первых, зная силу Сити в домашних матчах, не стал добывать результат в домашней игре. Играли так себе. Во-вторых, совершили ошибку, закрыв Холанна. Эрлинга удалось нейтрализовать, но он всего лишь замыкатель, опасность исходит от полузащиты, в частности от КДБ. Бавария в этом плане сыграла лучше. Они нейтрализовали Месси и мяч до Мбаппе вообще не доходил.
    Viduka
    Viduka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 09:47
    Какую железную пенку?:) Рука прижата к корпусу, расстояние - минимальное, арбитр - в паре метров от эпизода и все прекрасно видит:) Вы еще на Стоунзе, которому мяч прилетел в левую пекторальную мышцу, пенку потребуйте:) Времена, когда Баджо целенаправленно пинал мяч в руку сопернику и получал за это пенальти давно прошли, нынче арбитры куда грамотнее да и техническое оснащение на другом уровне:)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 09:44
    Вчера Реал лишь показал, что может смять шейхов, а в ответке всё решат детали.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:43
    2:0 вчера напрашивалось, если бы Вальверде поточнее пасы давал или пенку на Грилише железную нарисовали. А там и за третьим бы дело не встало.
    Карло может не всё, где-то и игроки должны до конца доработать.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 09:39
    За сравнение с Коломбо можно простить все рстальное в статье. Вчера реал вылетел из лч, если что. Не добился результата. Шансов 0, просто надо избежать разгров в англии
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:35
    Умеет работать с сильными командами...
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