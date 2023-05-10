Не гений, а победитель. Великий мастер баланса озадачил Гвардиолу

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вчера, 09:33

Анчелотти притормозил «Манчестер Сити».

Метод Карло покорил всю Европу

Анчелотти это единственный тренер-чемпион пяти элитных европейских лиг. Делал первыми «Милан», ПСЖ , «Баварию», «Челси» и «Реал». Гвардиола и Моуриньо тоже так бы смогли, ведь у тезок есть репутация гениев. А у итальянца другой подход. Пришел в тренерский мир из-под крыла официального гения свой родины – Сакки.

Ассистент Карло был вице-чемпионом мира. Но финал завершился для Италии трагедией, никто не хвастается, что проиграл по пенальти Бразилии. Анчелотти стоял на бровке, учился у лучшего. У Карло удивительная жизнь. Юный хавбек «Пармы» случайно взял участие в уникальном матче команд великих режиссеров Пазолини и Бертолуччи.

Тогда щекастого паренька никто не знал, а спустя годы Анчелотти стал чемпионом Италии с «Ромой» и «Миланом» как футболист, выиграл два Кубка чемпионов и целую коллекцию других наград. А потом стал универсальным тренером. Если Гвардиола ломает команды под себя, то Анчелотти предлагает ритм, который подходит конкретному составу.

Великие «Милан» и «Реал» похожи, так как речь о звездных составах. Но без Карло эти коллективы могли остаться без четырех кубков чемпионов. Михелс, Фергюсон, Сарри, Кройф, Гвардиола, Эррера – наставники, которые доминировали. Все нередко были заносчивыми. Анчелотти – «свой парень», он пляшет и поет.

Лейтенант Коломбо мира тренеров

На днях Де Брюйне пришел на игру в узнаваемом мышином пальто. Отсылка к лейтенанту Коломбо, но как раз Кевин совсем не такой, как известный персонаж. Детектив притворялся простаком, и сравнение скорее подходит Анчелотти. Но притворяться глупее, чем ты есть, не вызывая раздражения, надо уметь.

Анчелотти живой человек. На его тренерском пути встречались заслуженные неудачи. Прямо сейчас «Реал» не на пике формы. Но бразильцы открыто упрашивают Карло возглавить «селесао». И Перес заявил, что у Карло контракт еще на год. При этом новое соглашение Флорентино лейтенанту Коломбо не предлагает.

У хитрого испанца есть ещё один вопрос: «Будет ли финал в Стамбуле?» Забавляло перед матчем в Мадриде, что некоторые эксперты допускали разгром «Реала». В случае с клубом, у которого сто ценных трофеев, не стоит путать состояние со статусом. Да, «Реал» оступается в Ла Лиге, чем воспользовалась «Барселона».

Есть ошибки в защите. Куртуа вчера вступал в игру, как и Эдерсон. И Каземиро, чтобы накрыть удар Де Брюйне, больше в составе «Реала» нет. Но это «плохо» по меркам «Реала». Будь у руля «Мадрида» сейчас другой наставник, то соперники могли чаще пользоваться состоянием центральных защитников испанского клуба.

Кроос в роли опорника не делает в отборе всего того, что нужно. Свободных зон больше, чем раньше. Нет сомнений, что ищут правого латераля вместо актера Карвахаля. Зато лейтенант Анчелотти может похвастаться удачной работой с Вальверде, Родриго и Винисиусом. За тренера готовы идти в бой Модрич и Бензема.

Посмотрите даже на состояние Куртуа. У многих наставников этот вратарь мог играть хуже, сломаться морально, совершать больше ошибок. Понятно, что бельгийцу помог также Зидан. Но Анчелотти – обаятельный дед, чья личная магия не сработала, пожалуй, лишь в Мюнхене. Даже в «Эвертоне» команда его любила.

Гвардиоле будет сложно пройти дальше

«Реал» самостоятельнее, чем «Манчестер Сити». Наверное, в этом разница. Без Гвардиолы – а у него пока 6 вылетов в полуфиналах против 3 проходов дальше, они не доберутся до Стамбула. «Горожане» заточены на выполнение приказов, весь их хаос запрограммированный. Поэтому, когда Грилишу самому надо стать Азаром лучших времен, то у него не получается.

Но Уокер, Гюндоган или Холанд – машины. Не исключено, что в Манчестере Гвардиола сыграет против «Реала» успешнее. Будет больше контроля мяча, еще выше прессинг, как на первых минутах в Мадриде, меньше допущенных контратак испанцев. Анчелотти в этом сезоне проводил плохие матчи. Но это не мешает помнить, что он великий тренер.

«Реал» заставил «Манчестер Сити» играть сбивчиво. Попытка англичан показать, что на поле лишь у одной команды есть Холанд, провалилась. Все уловки Анчелотти против Эрлинга сработали. Игра без ближних ударов – за всю встречу один из пределов вратарской площади от Бензема, напомнил об особенности «Реала».

В каком бы состоянии ни была команда, какие бы перемены ее не ждали в будущем, а уходили легенды, в Лиге чемпионов держатся. Анчелотти заморозил интригу и отправляется с ней в Манчестер. А Гвардиола нервничал, поскольку рисковал проиграть без хлесткого удара Де Брюйне. «Реал» поставил на индивидуальный класс.

Анчелотти остается королем Лиги чемпионов

Мастер баланса. Если Михелсу, Гвардиоле и Фергюсону всегда было важно изобрести ракету, разрушив ту, что была до них, то Анчелотти остается специалистом по тонкой наладке. Мало в мире тренеров такого калибра и успешности, которым эго так редко мешало общаться со звездами. Кройфу не хватило нервов быть тренером десятки лет.

Гвардиола учится приземленности и смирению. Вчера спас матч, приказав «Сити» стать «Реалом». Бельгиец забил бельгийцу, как бразилец – бразильцу. Но Хосепу в простоте далеко до Анчелотти. У Карло много друзей, он известный актер второго плана – снимался не только в любимом «Звездном пути», куда его пригласила подруга Зои Салдана.

Итальянец сожалеет, что из-за футбола редко видится с близкими, не считая сына Давиде, который с ним работает. Но жертвы не напрасны. В Манчестере Карло побьет рекорд Фергюсона. Не знаем, проиграет Анчелотти в ответном матче или нет. Неясно, сможет ли «Реал» в Стамбуле, если туда попадет, не повторить ошибку «Милана».

Но даже если невероятно мощные Гвардиола, Холанд и Де Брюйне выбьют крутых испанцев, то Карло останется великим тренером, а его клуб одним из фаворитов ближайших сезонов. И ведь именно итальянец девять лет назад избавил «Реал» от комплексов в Лиге чемпионов. Именно Карло выиграл турнир без Роналду год назад.

От футбола «Мадрида» не перехватывает дух. У них нет серии из двадцати побед. Наоборот, всего две виктории в пяти последних играх, и Кубок Испании выиграли без разгрома. Но раз на бровке Анчелотти, то достаточно повести знаменитой бровью, чтобы действующие обладатели кубка чемпионов стали костью в горле Гвардиолы.