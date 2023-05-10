Хитрость «Реала» и упёртость «Ман Сити». В сумме дали ничью

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сегодня, 01:02

Игра разбилась на три фрагмента.

Полчаса доминирования

Если кто-то застал только первые полчаса игры, наверняка к финалу встречи он ожидал разгромного счета в пользу «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы очень мощно начала игру, настроившись как следует. Выглядело все так, словно для «горожан», которые привыкли побеждать, матч действительно имеет принципиально важное значение в контексте сезона и истории, а для «Реала» это будто очередная проходная встреча.

Мяч не покидал треть поля «Реала». И Куртуа пришлось прожить полчаса в колоссальном напряжении, а также отразить несколько неприятных ударов. К исходу получаса «Реала» достиг статистического дна. Он владел мячом всего лишь 26 процентов времени, каждая четвертая его передача оказывалась неточной из-за мощного прессинга соперника, а главное – «Реал» не нанес ни одного удара, тогда как у «Сити» их набежало шесть, причем четыре оказались точными.

Кажется, что переломным стал момент с падением Гюндогана. Он жестко столкнулся с Рюдигером и попросил помощи. Пауза затянулась еще и из-за возмущения обеих команд. «Горожане» требовали наказать Антонио, а мадридцев возмутило, что судья свистнул, когда развивалась их атака. Эта эмоциональная разрядка по-разному подействовала на команды. «Реал» пришел в себя, а вот «Сити» часть азарта утратил. Игра перешла в новую фазу с более равной борьбой, и сразу возникли подходы к воротам Эдерсона. Пусть поначалу и неуверенные.

Стабилизация «Реала»

Не вытекающий из логики игры гол, а также оживление «Реала» несколько выбили «Сити» из колеи. «Манчестер» словно вспомнил, как в прошлом сезоне в похожей ситуации, но на более длинном отрезке, когда доминировал, вдруг вылетел от этого изворотливого соперника. И закралась некоторая неуверенность.

В ней прошел финал первого тайма, а также первая половина второго. На этом отрезке минут в 35 «Реал» уже владел мячом 58 процентов времени, точность передач выросла до 90 процентов, а ударов мадридцы нанесли шесть против всего двух у «горожан». Пусть при этом ни один из шести точным не оказался, а у «Сити» один все же в створ попал.

На поле не казалось, что «Реал» вдруг перехватил инициативу или стал доминировать. Нет, шла вполне равная борьба, но атаки мадридцев выглядели убедительнее, чем подходы «горожан». Лишь отдельный напор Де Брюйне позволил «Сити» сбросить с себя эту непонятную дремоту. Его хлесткий удар сравнял счет и вернул гостей к жизни. Началась финальная фаза встречи.

Мадридская свежесть

По ходу матча, эмоционального, динамичного и энергозатратного, возникали вопросы о том, почему тренеры не проводят замены. Каждый из них будто верил в избранную изначально схему, хотя по ходу встречи ситуация менялась кардинально при неизменных составах. В какой-то момент вера Гвардиолы в избранное стартовое сочетание вдруг стала возвращать «Сити» контроль над положением.

В районе середины тайма опять возник небольшой отрезок, когда «горожане» доминировали, прессинговали и прижимали противника. Вот уже Камавинга не успевал местами. «Реал» мог надломиться. Вероятно, поэтому Гвардиола не решался на перестановки. Но он перемудрил. Анчелотти тоже долго терпел. Однако когда увидел, что его опытные бойцы стали «проскальзывать», не постеснялся внести коррективы.

Причем как грамотно это делал итальянец. Он подряд совершил три замены, но не стал делать их одновременно или менять сразу пачку футболистов. Каждый из вновь допущенных на поле вкатывался в игру постепенно. Не вывозящий всю встречу Родриго, ветераны Модрич и Кроос ушли в течение шести минут. И эта плавная перестановка позволила перевернуть ситуацию, которая грозила мадридцам изначально повторением кошмарного дебюта игры.

Подвисший на карточке Камавинга переместился в центр, свежий Начо не давал разгуляться уже уставшему Силве. Более того, вместе с отходившим на этот край по привычке Камавингой и неугомонным Винисиусом мадридцы на фланге создали несколько ситуаций, в которых тот же Бернарду ошибался. И это могло закончиться большими неприятностями для «Манчестера».

Вторую половину второго тайма соперники провели при равном владении мячом, но у «Реала» в этот отрезок уместились шесть ударов, а у «Сити» — ноль. Причем из этих шести три попытки мадридцев оказывались точными. Пришлось выручать Эдерсону. А в других ситуациях помогали самоотверженные блокировки защитников. Так что финал остался за «Реалом».

Работа на опыте

Очевидно, что Гвардиоле следовало раньше принимать решения, но он уперся в стартовое сочетание и веру в чудесное исполнительское мастерство своих ребят. В случае с Де Брюйне это сработало. Были основания верить и дальше. Но тот же Силва заметно «поплыл» в конце. Когда у тебя на скамейке Марез и Фоден, их появление в таком положении напрашивается.

Грилиш перестал быть таким опасным и эффективным как в первом тайме. Тогда его противостояние с Карвахалем выглядело отдельным сортом развлечения. В какой-то момент казалось, что Дани не вывезет и нарвется-таки на карточку-другую. Однако его жесткость словно приструнила Грилиша, который вторую половину встречи провел явно более тускло, чем первую.

Жестко и при этом чаще всего корректно отработали мадридцы и против Холанда, что достойно отдельной похвалы. Монструозный Рюдигер в степени устрашения не уступил Эрлингу, который свои три удара нанес, но два из них – на дебютном отрезке доминирования. А потом будто пропал. Такое с норвежцем провернуть непросто. Но опыт Анчелотти и его команды позволил это сделать.

Даже после данного матча заметно, что в технических компонентах, в уровне давящего класса «Манчестер Сити» выглядит предпочтительнее. Но у «Реала» есть опыт, игра с тонкими материями как в случае с психологическим давлением на Грилиша или последовательными заменами. «Манчестер Сити» хочется просто заправить и ехать с ветерком до финиша, втопив газ в пол. Чаще всего это приносит успех на «машине» такого класса. Но «Реал» может где-то «похимичить», схитрить, придумать какое-то решение, которое позволит найти выход в заведомо проигрышном положении. Тем и силен. Но следующее испытание в Манчестере будет куда более тяжелым.