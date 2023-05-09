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ЦСКА – будущий чемпион РПЛ. В новом сезоне «Зениту» будет сложнее – «Спартак» и «Локо» подтянутся

вчера, 16:35
ЦСКА (Москва)

Анализируем развитие клубов Премьер-Лиги.

Критиковать «Зенит» за доминирование в Российской Премьер-Лиге, конечно, можно, но куда лучше последовать примеру управления петербургским клубом и подобраться к их уровню. Этот сезон – крайне турбулентный из-за падения качества футбола после ухода легионеров, из-за последовавшего увеличения пропасти между командами (кто-то сохранил всех иностранцев, кто-то всех потерял). Но к следующему клубы подойдут более подготовленными – рассказываем, почему предстоящий чемпионат будет для «Зенита» более тяжелым, а также кто и за счет чего сможет претендовать на золото.

В «Зените» назревает отток легионеров

Не всех, но некоторых. На Малкома еще зимой покушался «Пари Сен-Жермен». Недавно к списку претендентов на бразильского хавбека добавился лондонский «Арсенал». Плюс сам футболист прямо говорил, что готов принять новый вызов в Европе.

Для «сине-бело-голубых» это будет огромная потеря. Пусть и изначально трансфер был скорее стихийным, Малком вписался в систему Семака, а позже тренер изменил формацию в пользу новых лидеров («4-3-3» – после ухода Азмуна и Дзюбы). В новой схеме легионеру досталась позиция вингера – и там он заблистал. Теперь это лучший бомбардир Премьер-Лиги-22/23, через которого проходит большинство атак клуба с берегов Невы. Помимо него есть вероятность потери Клаудиньо.

Не стоит исключать и другой фактор – держать иностранцев такого уровня, когда нет игр в еврокубках, нецелесообразно. Куда эффективнее найти замену на российском рынке – менее качественную, но более экономичную. Даже так «Зенит» останется претендентом на чемпионство.

Лиге от этого тоже плюс – команды наметили направления, за счет которых приблизятся к коллективу с двумя звездами на логотипе.

ЦСКА с продолжением курса

Владимир Федотов успел заложить в «красно-синих» надежный фундамент – команда неровно провела первую часть чемпионата, но после зимних сборов сохраняет баланс и идет на втором месте, сместив «Ростов».

Главное, что сделал новый менеджер «армейцев», — вернул присущее им хладнокровие в принятии решений. ЦСКА никогда не был клубом, в управлении которым доминируют эмоции – у команды было сразу несколько тренеров, которым давали достаточно времени на работу. А те платили трофеями. После ухода Виктора Ганчаренко коллектив начал терять эту черту – вспомнить хотя бы некрасивую историю с уходом Ивицы Олича через несколько месяцев после назначения. Алексей Березуцкий также не продержался долго. При Федотове тоже был период, когда заговорили об отставке – осень-2022. Но у ЦСКА были предпосылки выйти из пике и ударно провести весну.

Как раз поступательные изменения – одна из них. Федотов не тасовал схемы, не требовал кучи новичков. Работал с тем, что есть, в формации «3-4-2-1». Выбыл Дивеев – стал наигрывать Мойсеса в тройке центральных. С возвращением Игоря оставил бразильца там – теперь это крайне надежная связка. Сник Карраскаль – передвинул Чалова на позицию инсайда к Облякову, а на острие поставил Заболотного. Тоже сработало. Перевод Мойсеса в центр оголил левый фланг – латералем теперь выходит Хесус Медина.

При такой организованности Федотову нужно просто не мешать – и снабдить необходимым усилением. На дистанции пары сезонов это хорошее подспорье для побед в чемпионате.

«Спартак» — при сохранении Абаскаля, избавлении от балласта и грамотном усилении

У другого московского клуба нет той последовательности, организованности и единства, которые позволяют так высоко оценивать перспективы «армейцев».

«Спартак» сделал большой шаг вперед, перестав будоражить медиа высказываниями о судействе и другими скандалами – новое руководство предпочитает реже выходить в свет. Только к этому теперь нужно добавить системность.

Одно из направлений, которое позволяет это сделать, — главный тренер. Гильермо Абаскаль прекрасно подходит на эту должность. Сейчас испанский менеджер испытывает большие проблемы (и часть из них – его ответственность). Но, во-первых, специалист уже показал, что способен сделать «Спартак» лучше. Во-вторых, его ошибки — следствие неопытности, а это можно исправить.

В случае с трансферной политикой нужно определиться, кого и кем следует заменить. Одни из кандидатов – Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Рыбус, Классен, Николсон. Первые двое подкупают Абаскаля физическими данными – ему нужны активные латерали. Но их ошибки слишком дорого обходятся – Хлусевич, например, подарил «Зениту» чемпионство. Шамар не способен реализовывать ударные моменты. С двумя оставшимися все понятно без слов.

«Локо» при Пиняеве

Из имеющихся активов нужно выжимать максимум. Есть крайне талантливый Сергей Пиняев, который давно сыгрался с Глушенковым и теперь нашел общий язык с Дзюбой. Есть оживший Вильсон Изидор, забивший в трех последних матчах. Имеется опытный Дмитрий Баринов и восходящие звезды – Магкеев и Карпукас. Есть надежный Лантратов и перспективный сменщик Худяков.

Но перспективы «Локо» сейчас объективно оценить крайне сложно. Прежде всего из-за вау-эффекта от резкого подъема в таблице – весной «железнодорожники» в чемпионате уступили только «Зениту». Плюс к этому надо понимать особенности ситуации – когда находишься в зоне стыков, цель и пути достижения четко видны. Если там оказывается топ-клуб, что-то в системе игры идет не так – и для возвращения в топ нужно устранить неполадки. Самое сложное начинается после – необходимо наметить путь дальнейшего развития, составить шорт-лист. У Михаила Галактионова не было опыта работы в топ-клубах – что с решаемой, что с предстоящей задачей он сталкивается впервые. Поэтому и оценивать перспективы «Локо» в следующем чемпионате так сложно.

Здесь мог бы оказаться и «Ростов», но клуб находится так высоко скорее вопреки. Невозможно представить, как при серьезных кадровых проблемах южане цепляют очки с «Зенитом», «Спартаком», какое-то время держат второе место. Сам Карпин говорил, что задача была не вылететь. И не стоит ожидать, что при стандартном для ростовчан сценарии клуб снова заберется так высоко – это будет скорее исключение из правил.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Forwert (раскрыть)
сегодня в 17:09
Официальное сообщение ген. Директора Почта Рф "арендовала у ПФК ЦСКА офисные помещения и территорию для парковки за 7 млрд рублей на 5 лет до 2025 г" Сайт Росимущества. А арендатор может считать себя и спонсором и покровителем. Важен финансовый статус. Платят 7 млрд за 5 лет, это около 15 млн евро в год ЦСКА зарабатывает только от сдачи в аренду.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:45, ред.
Ростов проиграл Оренбургу оставив Осипенко в запасе. Пропустив в итоге на второе место гинеровцев. Голы были забиты из центральной зоны головой оренбуржцами. Лучшего центрового оставляют в запасе, хотя Онопко отмечал, что он был готов к матчу. Ростов был совсем не похож на себя и это настораживает, как и описаное выше. Меня такое положение не устраивает, потому-что свежо воспоминание замена основного вратаря на зелёного Божевичем, у которого за плечами было, если не изменяет память, всего 3-4 матча в РПЛ. Борьба шла тогда за ЛЧ место. Чалов и Ко от души порезвились тогда и застолбили это место, оставив Спартак за бортом в предпоследнем туре.
Хотелось бы без красивых обертков. Есть сомнения.
Forwert
Forwert ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:24, ред.
Не вводите людей в заблуждение. Официальный спонсор ФК ЦСКА.
АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов (свыше 38 тысяч точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах). Является одним из крупнейших работодателей в стране: в Почте России работает около 310 000 человек. Ежедневно отделения Почты России посещают до 6 млн человек.
Официальный спонсор
pomor45
pomor45
вчера в 23:02
Если прогноз автора окажется верен, то Газпром не гробит российский футбол, как тут некий автор многочисленных тестов о Газпроме вещает, а стимулирует его к развитию, заставляя искать способы успешного противостояния Зениту при значительно меньшем бюджете.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mozhay (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
А ответь мне на вопрос, уважаемый. Причем здесь Почта РФ? ПФК ЦСКА сдает в аренду помещения Почте РФ, за что почта платит деньги в клуб. Плата за аренду -= это заработок. Если ты сдаешь квартиру и получаешь за это деньги - это твой доход, заработок. Это первое. Второе. Деньги за аренду , получаемый ПФК это примерно 1% бюджета клуба. Все это есть в официальных документах. можно прочитать. Это гораздо лучше, чем черпать информацию из надписей на заборах. Успехов.
Mozhay
Mozhay ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:18
Почта России не вытянет команду со ста болельщиками.
Over 9000
Over 9000
вчера в 19:50
нужен бюджет сопоставимый с питером.
конкурировать с бюджет 6 млрд против 18 млрд почти невозможно какого тренера не поставь и как не угадывай с трансферами.
новых Вагнеров за копейку не привезёшь...
так что надо трясти ВЭБ для усиления в ключевые позиции. латерали, вингеры, можно и напа. можно и опорника посильнее.
настойчивый
настойчивый
вчера в 18:42
Ну с учетом нашего нынешнего уровня... И такой состав ЦСКА - норм. Надо оставить Мозеса Барбозу. Очень нужный игрок сейчас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:11
Критиковать «Зенит» за доминирование в Российской Премьер-Лиге, конечно, можно, но куда лучше последовать примеру управления петербургским клубом и подобраться к их уровню.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1350823/abaskal-gilermo-zenit 09.05.2023
Такое мог написать только человек, далекий от футбола. Какое управление петербургским клубом? О чем Вы? Переедет Газпром в САМАРУ , будут КС бессменным чемпионом. Положение дел в РПЛ ничего общего с конкуренцией в общепринятом смысле этого слова не имеет. А путь гегемонии Газпрома - это путь в никуда. Пока Миллер распоряжается бюджетом страны "гегемония" будет продолжаться. Не надо стоить иллюзий.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
вчера в 18:03, ред.
Статья - гадание на кофейной гуще, но посмотреть на ЦСКА против Спартака и Ростова в окончании сезона будет очень интересно.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:35, ред.
Федотов-не менеджер,как пишет автор. Он - главный тренер, это совсем другое.

Всё остальное из разряда "Ёжик в тумане". Или Блондинка на Тверской.

Абаскаль уже обиделся и сбежит 3 хаузе , но маньяна."Зенит", возглавляемый Миллером, сделает всё чтобы поставить новый "рекорд", недаром всё последнее время упорно говорят о том сколько было побед в "святые девяностые" у "Спартака" и какие перспективы сейчас у "Зенита". Для этого нужны деньги и власть, всё это у тандема есть. Локо симпатично завершил сезон, но не более, а Валера ещё не перестал быть главным тренером нигде не играющей сборной.

Значит в нашем змеепитомнике с прогнозами ещё не всё определённо.
Mozhay
Mozhay
вчера в 17:04
Да, куда уж там. Такое каждый год пишут.
a2a879z73qep
a2a879z73qep
вчера в 16:54
Автор статьи явно не читает новости на соккере, а то так бы знал
У Малкома, Клаудиньо и Мантуана нет предложений из-за границы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350820/malkom-korintians 09.05.2023
7stars2
7stars2
вчера в 16:41, ред.
Я думаю, что не только ЦСКА, Спартак и Локо улучшились...при Ивиче Краснодар становится стабильным и показывает качественный футбол.
Гость
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