«Реал» вернёт Пепа с небес на землю. «Сливочные» не отдадут домашний матч полуфинала ЛЧ

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вчера, 13:38

Поединок с командой Анчелотти – то, к чему «горожане» шли весь год.

Полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» для «Манчестер Сити» стоит в одном ряду с, по сути, «золотым» матчем против «Арсенала» в АПЛ – а может, и выше. «Горожане» за всю свою современную историю лишь раз оказывались в финале главного еврокубка, имея за спиной кучу неудач от 1/8 до полуфинальной стадии. Сейчас в очередной раз кажется, что «небесно-голубые» способны забрать «ушастый кубок». К слову, на их пути, как и в прошлом году, стоят «сливочные». Тогда мадридцы добыли победу и обыграли «Ливерпуль» в финале – что случится на этот раз?

Полезно узнать о «Реале»

- Накануне подопечные Карло Анчелотти уже забрали свой второй трофей в этом сезоне. Летом испанцы обыграли «Айнтрахт» в матче на Суперкубок УЕФА . Теперь в финале Кубка Испании оказались сильнее «Осасуны». Путь к этому трофею оказался довольно тернистым – уже в 1/8 финала соперником «галактикос» стал «Вильярреал» — прямо сейчас 5-я команда Ла Лиги. Затем было дерби с «Атлетико» — и тяжелая победа в дополнительное время. Наиболее принципиальным стало двухматчевое противостояние с «Барселоной». Каталонцы в этом сезоне отобрали у «Реала» Суперкубок, обыграли мадридцев в чемпионате и оторвались в таблице, добыли победу в первой игре Кубка. В ответном поединке «бланкос» отомстили сполна – 4:0. Финал с «Осасуной» и победа – достойная награда.

- Между тем в Ла Лиге тучи над «Реалом» сгущаются даже сильнее, чем предполагалось. Когда команда Анчелотти позволила «Барсе» оторваться на 11 очков, все говорили, что «Реал» отдал предпочтение Лиге чемпионов. Но в последних шести встречах коллектив потерпел 3 поражения и опустился уже на третью строчку, пропустив вперед «матрасников» — даже при упоре на еврокубки это слишком. Определенные проблемы у «Реала» все же есть. Возможно, дело в возрасте некоторых лидеров – Луке Модричу 37, Тони Кроосу 33, Кариму Бензема 35. Помимо этого, хорват и немец долго оставались на чемоданах – их контракты истекали предстоящим летом, а игроки не торопились их продлевать. «Королевский клуб» оказался в подвешенном состоянии, когда параллельно нужно искать замену и пытаться сохранить футболистов еще на какое-то время.

- И если Лука с Тони в итоге подписали новые соглашения (до 2024 года), то Карим остается без нового контракта – может стать свободным агентом в ближайшее межсезонье.

- Но дело и в игровой составляющей – линия обороны уже не кажется надежной, и теперь это находит подтверждение в пропущенных мячах. Единственный левый защитник «Реала» Ферлан Менди травмирован, на его позиции играет центрбек Начо. Справа – Карвахаль, которому «сливочные» уже ищут замену. При этом ни Рюдигера, ни Милитао надежными центральными никак не назовешь. И динамичная атака «Сити» может этим воспользоваться.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Камавинга, Алаба, Рюдигер, Карвахаль – Вальверде, Кроос, Модрич – Винисиус, Бензема, Родриго.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- «Горожане» продолжают двигаться по всем фронтам. «Небесно-голубые» ожидают манчестерское дерби с «Юнайтед» в финале Кубка Англии, который запланирован на начало июня. Чемпионская гонка в конце концов закончилась победой «Сити» — коллектив Пепа Гвардиолы почти весь сезон занимал выжидательную позицию, сформировал задел для выхода в лидеры перед очной встречей с «Арсеналом». И самое главное – обыграл «канониров» на классе в самый необходимый момент. Сейчас МС идет на первом месте, имея при этом матч в запасе.

- Третье, но не по значимости направление атаки – Лига чемпионов. О тяжелейшей части сетки для английского гранда мы уже говорили – матч с «Баварией» в четвертьфинале, выход на победителя из пары двух обладателей «ушастого кубка» в 1/2. И все-таки «горожане» вышли победителями из боя с мюнхенцами – использовали атаки с ходу, сыграли на слабостях «баварцев» при Тухеле. Сейчас «Сити» предстоит отомстить «Реалу» за поражение в прошлогоднем полуфинале ЛЧ – и на этот раз шансы Пепа более реальны.

Ориентировочный состав «Ман Сити» (3-2-4-1): Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд.

Полезно узнать о противостоянии

- На пути «Сити» к главному трофею в плей-офф неизбежно встает «Реал» — «горожане» и «бланкос» пересекались в играх на вылет в 3 из 5 последних сезонов. Во время кампании 2019/20 испанский гранд находился в плачевном состоянии и проиграл обе встречи 1/8. Зато в розыгрыше-21/22 подопечные Карло Анчелотти прошлись по всем возможным английским командам – и в компании «Ливерпуля» с «Челси» также был «Сити». Два поединка полуфинала – победа «небесно-голубых» в первом, успех мадридцев во втором. Третья дуэль будет в этом году.

- Если смотреть на историю личных встреч, команды играли между собой в ЛЧ 8 раз – и оба коллектива одержали по 3 победы, еще дважды сыграв вничью.

Прогноз Soccer.ru: матч пройдет в Мадриде, а дома «сливочные» оступаются редко. В то же время «горожане» способны задать поединку такую динамику, при которой вскроются слабые стороны «Реала». Если выбирать между результативной ничьей и победой «Реала», то лучше поставим на последний исход – хотя преимущество мадридцев будет минимальным.