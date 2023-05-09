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«Реал» вернёт Пепа с небес на землю. «Сливочные» не отдадут домашний матч полуфинала ЛЧ

вчера, 13:38
«Реал» - «Манчестер Сити»

Поединок с командой Анчелотти – то, к чему «горожане» шли весь год.

Полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» для «Манчестер Сити» стоит в одном ряду с, по сути, «золотым» матчем против «Арсенала» в АПЛ – а может, и выше. «Горожане» за всю свою современную историю лишь раз оказывались в финале главного еврокубка, имея за спиной кучу неудач от 1/8 до полуфинальной стадии. Сейчас в очередной раз кажется, что «небесно-голубые» способны забрать «ушастый кубок». К слову, на их пути, как и в прошлом году, стоят «сливочные». Тогда мадридцы добыли победу и обыграли «Ливерпуль» в финале – что случится на этот раз?

Полезно узнать о «Реале»

- Накануне подопечные Карло Анчелотти уже забрали свой второй трофей в этом сезоне. Летом испанцы обыграли «Айнтрахт» в матче на Суперкубок УЕФА. Теперь в финале Кубка Испании оказались сильнее «Осасуны». Путь к этому трофею оказался довольно тернистым – уже в 1/8 финала соперником «галактикос» стал «Вильярреал» — прямо сейчас 5-я команда Ла Лиги. Затем было дерби с «Атлетико» — и тяжелая победа в дополнительное время. Наиболее принципиальным стало двухматчевое противостояние с «Барселоной». Каталонцы в этом сезоне отобрали у «Реала» Суперкубок, обыграли мадридцев в чемпионате и оторвались в таблице, добыли победу в первой игре Кубка. В ответном поединке «бланкос» отомстили сполна – 4:0. Финал с «Осасуной» и победа – достойная награда.

- Между тем в Ла Лиге тучи над «Реалом» сгущаются даже сильнее, чем предполагалось. Когда команда Анчелотти позволила «Барсе» оторваться на 11 очков, все говорили, что «Реал» отдал предпочтение Лиге чемпионов. Но в последних шести встречах коллектив потерпел 3 поражения и опустился уже на третью строчку, пропустив вперед «матрасников» — даже при упоре на еврокубки это слишком. Определенные проблемы у «Реала» все же есть. Возможно, дело в возрасте некоторых лидеров – Луке Модричу 37, Тони Кроосу 33, Кариму Бензема 35. Помимо этого, хорват и немец долго оставались на чемоданах – их контракты истекали предстоящим летом, а игроки не торопились их продлевать. «Королевский клуб» оказался в подвешенном состоянии, когда параллельно нужно искать замену и пытаться сохранить футболистов еще на какое-то время.

- И если Лука с Тони в итоге подписали новые соглашения (до 2024 года), то Карим остается без нового контракта – может стать свободным агентом в ближайшее межсезонье.

- Но дело и в игровой составляющей – линия обороны уже не кажется надежной, и теперь это находит подтверждение в пропущенных мячах. Единственный левый защитник «Реала» Ферлан Менди травмирован, на его позиции играет центрбек Начо. Справа – Карвахаль, которому «сливочные» уже ищут замену. При этом ни Рюдигера, ни Милитао надежными центральными никак не назовешь. И динамичная атака «Сити» может этим воспользоваться.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Камавинга, Алаба, Рюдигер, Карвахаль – Вальверде, Кроос, Модрич – Винисиус, Бензема, Родриго.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- «Горожане» продолжают двигаться по всем фронтам. «Небесно-голубые» ожидают манчестерское дерби с «Юнайтед» в финале Кубка Англии, который запланирован на начало июня. Чемпионская гонка в конце концов закончилась победой «Сити» — коллектив Пепа Гвардиолы почти весь сезон занимал выжидательную позицию, сформировал задел для выхода в лидеры перед очной встречей с «Арсеналом». И самое главное – обыграл «канониров» на классе в самый необходимый момент. Сейчас МС идет на первом месте, имея при этом матч в запасе.

- Третье, но не по значимости направление атаки – Лига чемпионов. О тяжелейшей части сетки для английского гранда мы уже говорили – матч с «Баварией» в четвертьфинале, выход на победителя из пары двух обладателей «ушастого кубка» в 1/2. И все-таки «горожане» вышли победителями из боя с мюнхенцами – использовали атаки с ходу, сыграли на слабостях «баварцев» при Тухеле. Сейчас «Сити» предстоит отомстить «Реалу» за поражение в прошлогоднем полуфинале ЛЧ – и на этот раз шансы Пепа более реальны.

Ориентировочный состав «Ман Сити» (3-2-4-1): Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд.

Полезно узнать о противостоянии

- На пути «Сити» к главному трофею в плей-офф неизбежно встает «Реал» — «горожане» и «бланкос» пересекались в играх на вылет в 3 из 5 последних сезонов. Во время кампании 2019/20 испанский гранд находился в плачевном состоянии и проиграл обе встречи 1/8. Зато в розыгрыше-21/22 подопечные Карло Анчелотти прошлись по всем возможным английским командам – и в компании «Ливерпуля» с «Челси» также был «Сити». Два поединка полуфинала – победа «небесно-голубых» в первом, успех мадридцев во втором. Третья дуэль будет в этом году.

- Если смотреть на историю личных встреч, команды играли между собой в ЛЧ 8 раз – и оба коллектива одержали по 3 победы, еще дважды сыграв вничью.

Прогноз Soccer.ru: матч пройдет в Мадриде, а дома «сливочные» оступаются редко. В то же время «горожане» способны задать поединку такую динамику, при которой вскроются слабые стороны «Реала». Если выбирать между результативной ничьей и победой «Реала», то лучше поставим на последний исход – хотя преимущество мадридцев будет минимальным.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 18:33, ред.
Фаворит МС только потому что МС ведёт борьбу за трофей АПЛ и достаточно уверенно играет с аутсайдерами, но в ЛЧ как мы знаем это не всегда показатель победы в ЛЧ. Наверное только Баварию можно отнести к той команде которая если играет уверенно на протяженни всего сезона, то и в ЛЧ они способны победить. У МС в этом сезоне не всегда складывалось все гладко, тут и отставание от Арсенала было в АПЛ, но в целом они играли как фавориты во многих матчах, хотя в ЛЧ побеждают больше тактически, а Анчелотти в этом спец. Команды марафонцы обычно редко достигают успеха в ЛЧ, тут в виде исключения можно выделить только Баварию.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 02:39
если составы равны, то почему фаворит МС? Потому что тренер их лучше?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 01:01
прогноз не сработал
goalaktika
goalaktika ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 21:57
Сити на ходу и на данный момент считается самым сильным клубом в Европе по праву. Реалу будет очень сложно против нынешных горожан. Плюс прошлогодняя обида лысого)
Но Реал есть Реал, верим !
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 21:06
Пусть удача на стороне Сити будет...
а Реалу желаю поднять кубок ЛЧ в этом году тоже! Иншааллах
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:03
У Анчелотти богатый опыт и за последние время Анчелотти выиграл 2 ЛЧ, а Гвардиоле пока не покорился трофей. Нужно вспомнить как было в полуфинале ЛЧ с Баварией, разница в классе была видна.
Поэтому тут не все однозначно, хотя МС все таки нужно считать фаворитом. Хотя состав Реала не хуже чем у МС. Но все может быть.
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:48
Желаю удачи Сити!
Next Star
Next Star
вчера в 17:09
    q6yrnxcvwt7k
    q6yrnxcvwt7k ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Больше всего в жизни не люблю когда человеку говоришь: "я свою точку высказал и переубеждать смысла нет", а меня всё рано пытаются переубедить.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 6erpa3pzbdzk (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Это не как не везёт, а однообразие атаки, все удары "Ливерпуля" практически всегда из одной области идут, довольно удобной для игрока, так же было и в финале, только Мане очень опасный удар нанёс, который феноменально вытащил Куртуа, а из всех ударов Салаха ни одного неберущегося не было.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:51
    Мне кажется что сыграют в ничью !
    6erpa3pzbdzk
    6erpa3pzbdzk ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:47
    Мои слова были основаны на следующих моментах: удары по воротам 24, удары в створ 9, опасных моментов куча, против 4-2 у Реала.
    А вот как не везёт и как с эти бороться совсем другой вопрос.

    Да и сказал я "должны были быть", а это предположения и мой взгляд, а там хотите соглашайтесь или нет это ваше право, я свою точку высказал и переубеждать смысла нет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ sagj3yn7r69g (раскрыть)
    вчера в 15:35
    Вот в чём я не соглашусь, так это в том, что "в финале они должны были быть разгромлены "Ливерпулем"". Для "Ливерпуля" такие провалы, как в финале ЛЧ, только норма, они вон отлетали от "Атлетико", обстучав весь каркас им, а те одной контрой взломали их в конце, для скаузеров характерно весь матч однообразно бить по воротам и ничего не добиваться.

    Я смотрел матч с братом, он ещё к концу первого тайма сказал, что "Ливерпуль" не сможет забить и провалится на контре, как обычно)) Так и оказалось.
    Merdan Bayramow
    Merdan Bayramow
    вчера в 15:23
    У бери в основе сити Бернарду Силву и мареза....Сити не будет таким грозгым))...пусть будет Холанд....сегодня хочу смотрет его игру с ТОПАМ....личьно мне интересно Холанд против Реала))
    амурец
    амурец
    вчера в 15:21
    В прошлом году пиарили лысого шарлатана, что он разорвет Анчелотти, а папа Карло его посадил на опу, но предсказвать что то сейчас трудно МС тоже не 8
    simon_3d
    simon_3d
    вчера в 15:11
    Если перед матчем на Соккере видишь такой громкий заголовок, значит все произойдет с точностью до наоборот, эффект Черданцева, проходили уже.
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:10
    База знаний для новых сотрудников соккера основана на обширном и богатейшем опыте Багрова. Возможно, за время твоего отсутствия, ты немного подзабыл о местных традициях)
    sagj3yn7r69g
    sagj3yn7r69g
    вчера в 15:03, ред.
    Не люблю громкие заголовки до матча, в большинстве случаев тех кто делает такие заголовки после матча получают горькое разочарование.

    Даже если как пророчит автор будет минимальная победа Реала, то разве это будет означать, что «Реал» вернёт Пепа с небес на землю?

    Ну во-первых так обычно говорят после разгрома или общей победы, а так это вообще ничего означать не будет.

    И вообще как понимать эту фразу? Разве Пеп куда то взлетел и заранее празднует победу?

    Так что это всего лишь громкое заявление, которое не имеет основания под собой.

    Конечно МС главный фаворит в этом противостоянии и всей ЛЧ, но это не гарант того, что они пройдут Реал и выиграют ЛЧ.

    Реал крепкий орешек и так просто не отдаст ничего. Вспомним прошлый розыгрыш. Неожиданно в перестрелки прошли тот же МС, а в финале вытерпели и победили Ливер 1:0.

    Как они выиграли в ЛЧ они даже сами не смогут объяснить, в финале они должны быть разгромлены Ливером, а итог подымали кубок.

    А вот МС стал ещё сильнее, помимо работой над ошибками у команды появился "убийца" по фамилии Холанд.

    Так что прогнозы и тем более громкие слова до матча и конца всего противостояния бессмысленны.

    Лучше ожидать футбольного праздника, зрелища.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:47
    Сити выиграет. Сити боевая машина, а Реал просрочен
    Mi6
    Mi6
    вчера в 14:46
    Давно известно что соккер не умеет ванговать…
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    вчера в 13:51
    Спасибо за статью, трудно что-то предсказать, игра на 3 результата!)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:48, ред.
    Вы в ориентировочный состав "Реала" поставили дисквалифицированного на этот матч Милитао, браво))
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