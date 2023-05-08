Гвардиола против «Реала» и великое дерби. Идеальные полуфиналы Лиги чемпионов

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08 мая 2023, 21:54

Надеемся, будет результативный футбол.

Миланцы в полуфинале – сюрприз сезона

«Тоттенхэм» мог выбить «Милан». «Интер» рисковал вылететь от португальских китов. Индзаги имел шанс нарваться на Спаллетти сейчас. Но Пиоли справился с давлением, как и его сосед по Милану. Хозяева «Сан-Сиро» играли между собой в Лиге чемпионов несколько раз.

Накануне финала «Ювентуса» и «Милана» команда Анчелотти обыграла «Интер». Оба матча завершились вничью, но формально выездной гол Шевченко отправил «россонери» в Манчестер, где была победная серия пенальти с классной игрой Диды на линии.

Через два года «Милан» снова шел за победой в Лиге чемпионов, был фаворитом. Со второй попытки Анчелотти лучше сыграл против «Интера». Победа в первом поединке 2:0 позволила спокойнее работать в ответной игре через неделю на том же поле.

Шевченко хлестким ударом левой ногой отправил мяч в ворота Тольдо. По сумме двух матчей «россонери» уверенно повели 3:0. Команда Манчини заслуженно вылетала, дальние удары «Интера» не работали, мяч упрямо шел мимо углов ворот фаворита.

На 73-й минуте Мерк не засчитал гол в ворота «Милана», после чего завелись фанаты «Интера». Бросали на поле файеры, один попал в спину Диде. «Нерадзурри» получили техническое поражение, а «Милан» отправился в Стамбул играть с «Ливерпулем». «Интер» свой сказочный путь прошел позже с Моуриньо – речь о клубах с победами в ЛЧ в новом веке.

«Реал» дважды выбивал Гвардиолу из ЛЧ

У Хосепа неплохая статистика против «Мадрида». За время тренерской карьеры у него 21 поединок, но лишь 5 поражений. Двенадцать побед показывают, что давно знакомый соперник каталонца не пугает. Но важно также смотреть на результаты в Лиге чемпионов.

В полуфиналах в 2011 году «Реал» уступил «Барселоне» из-за домашнего поражения 0:2 перед выездной ничьей. Моуриньо сделал все, чтобы Эль Класико тогда напоминало войну. Были красные карточки, много предупреждений. «Бавария» в таком стиле не играла.

Но когда Гвардиола с немцами уступил в гостях 0:1, то верил в камбэк. Еще не добрались до голов из офсайдов в этой паре, тот скандал случился спустя годы, уже без Хосепа. А вот разгром в Мюнхене пережил именно испанец. Дубли Рамоса и Роналду огорчили Нойера. Анчелотти с «Реалом» шел в победный финал Лиги чемпионов против «Атлетико».

Против «Манчестер Сити» Гвардиолы статистика у «сливочных» уже не такая хорошая. Разок Хосеп пошел дальше, а год назад случилось два настоящих триллера.

Выездное поражение 3:4 не помешало испанцам в ответном поединке. Как и прямо сейчас, в 2022-м Анчелотти не располагал командой в идеальной боевой форме. Но Куртуа тащил, а испанцы демонстрировали свой знаменитый футбольный характер и мастерство в атаке.

До 89-й минуты ответной игры дальше шел Гвардиола. Дальше после двух ударов Родриго и гола Бензема за еще одним кубком отправился клуб из Мадрида. Для «горожан» поражение стало шоком, поскольку они считали себя главными фаворитами.

Но осторожности против опасного «Реала», который легко переключается между режимами выживания и разящей атаки, мощной команде из АПЛ не хватило. Гвардиола лишь раз выиграл ЛЧ , встретив «Реал» по пути в финал, хотя завтра будет пятая попытка.

Финал будет интересным, но с особенностью

Любое сочетание команд имеет скрытые смыслы. «Реал» против «Милана» это встреча команд с рекордным количеством побед в КЕЧ и ЛЧ . Разница огромная, ведь у испанцев 14 побед, а у итальянцев двое меньше. Но добавьте Анчелотти – бывшего игрока и тренера «россонери», и получите любопытное сочетание.

«Милан» умеет терпеть, переключаться, на поле там не только молодые ребята, но и опытные люди наподобие Жиру. Дайте Оливье шанс – огорчит коллегу Бензема, который как-то обозвал его машинкой для картинга. В схватке «россонери» и «Реала» в Кубке чемпионов равенство. У команд по шесть побед и три мировые.

Зато у испанцев есть успех в финале 1958 года. А вот в паре «Реала» и «Интера» имеется перевес «сливочных», 7 побед против 5 поражений при одной ничьей. Тоже встречались в финале КЕЧ , но Эленио Эррера обыграл королевский клуб 3:1. Сейчас «Реал» будет фаворитом против любого из миланских клубов.

На стороне команды Анчелотти опыт побед в Лиге чемпионов, класс исполнителей и не только. Финалы часто предсказуемые, но бывали исключения. «Манчестер Сити» в курсе, ведь уступили «Челси». А рядом с этим у Гвардиолы много странных вылетов из Лиги чемпионов. Например, от «Лиона» и «Монако».

Чем итальянцы хуже? Но даже понимание, что в Стамбуле будет фаворит – Анчелотти или Гвардиола, не мешает верить в интересный финал. Необязательно зрелищный, но ведь этот сезон посвящен атакующему футболу. В Лиге чемпионов по 26 голов забили «Наполи», «Бенфика» и «Манчестер Сити».

У «Реала» лишь на один точный удар меньше. Миланцы, конечно, скромнее у чужих ворот, но им важнее грамотно сыграть в обороне. В столице Турции встретятся соперники, которых полуфиналы утомят, ведь тактически и физически будут невероятно сложные встречи. Кульминация сезона во всей красе.

«Манчестер Сити» играет с тремя центральными защитниками во всю ширину. Четвертого Гвардиола держит в опорной зоне. На флангах атакующие футболисты. Грилиш, Гюндоган и Де Брюйне ищут пасами Холанда. А Эрлинг – «тотемное животное» сезона, настоящий футбольный зверь.

Вот только Бензема в этой роли куда дольше, «Золотой мяч» доказывает опыт Карима. Также не стоит недооценивать грамотность многих футболистов миланских клубов. Один Меньян чего стоит, человек создан для больших подвигов. У «Интера» есть чемпионы Европы, Джеко, Мхитарян, Чалханоглу и Мартинес – чемпион мира. «Интер» считает, что готов представлять Серию А в финале ЛЧ .

Жаль лишь великана Ибрагимовича. Златан не включен в заявку «Милана», то есть если его коллектив сотворит сенсацию и выиграет Лигу чемпионов, то швед останется без знаменитого кубка. Но для начала надо пройти знакомый и опасный «Интер», задачка со звездочкой.