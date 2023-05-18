«Ахмат» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Химки», который состоится 20 мая 2023 года
«Ахмат»
«Ахмат» провел очень хороший сезон и местами показывал уверенные стабильные результаты, но были и спады. Сейчас клуб из Грозного располагается на пятом месте с 46 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В домашней встрече коллектив является большим фаворитом в матче с аутсайдером и постарается порадовать своих болельщиков победой и укрепить позиции.
14 мая «Ахмат» уверенно обыграл на выезде «Динамо» Москва (3:0), а шестого числа коллектив разгромил «Торпедо» (5:1).
«Химки»
«Химки» имеют большие проблемы и вряд ли смогут побороться даже за право сыграть в стыковые матчи, чтобы остаться в РПЛ. Подмосковный коллектив набрал 18 очков и отстает на пять пунктов от «Пари НН» за три тура до конца сезона. Таким образом гостям нужна только победа в Грозном. Матч обещает быть напряженным и интересным, несмотря на то, что не имеет яркой вывески.
13 мая «Химки» смогли сыграть вничью на своем поле со «Спартаком» (1:1), а шестого числа уступили «Динамо» Москва (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 1.58
- Ничья – 4.5
- Победит «Химки» – 5.2
Статистика
- «Ахмат» проиграл только один матч из восьми последних в чемпионате России
- «Химки» победили в только в одной встрече из последних десяти
- «Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Химок»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ахмат», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. «Ахмат» находится в отличной форме и на своем стадионе является грозной силой, которая вероятнее всего не оставит шансов «Химкам».
А насчёт ставки? Фаворит - клуб из Чечни.
А насчёт ставки? Фаворит - клуб из Чечни.