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«Ахмат» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

18 мая 2023, 17:11
«Ахмат» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Химки», который состоится 20 мая 2023 года

«Ахмат»

«Ахмат» провел очень хороший сезон и местами показывал уверенные стабильные результаты, но были и спады. Сейчас клуб из Грозного располагается на пятом месте с 46 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В домашней встрече коллектив является большим фаворитом в матче с аутсайдером и постарается порадовать своих болельщиков победой и укрепить позиции.

14 мая «Ахмат» уверенно обыграл на выезде «Динамо» Москва (3:0), а шестого числа коллектив разгромил «Торпедо» (5:1).

«Химки»

«Химки» имеют большие проблемы и вряд ли смогут побороться даже за право сыграть в стыковые матчи, чтобы остаться в РПЛ. Подмосковный коллектив набрал 18 очков и отстает на пять пунктов от «Пари НН» за три тура до конца сезона. Таким образом гостям нужна только победа в Грозном. Матч обещает быть напряженным и интересным, несмотря на то, что не имеет яркой вывески.

13 мая «Химки» смогли сыграть вничью на своем поле со «Спартаком» (1:1), а шестого числа уступили «Динамо» Москва (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ахмат» – 1.58
  • Ничья – 4.5
  • Победит «Химки» – 5.2

Статистика

  • «Ахмат» проиграл только один матч из восьми последних в чемпионате России
  • «Химки» победили в только в одной встрече из последних десяти
  • «Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Химок»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ахмат», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. «Ахмат» находится в отличной форме и на своем стадионе является грозной силой, которая вероятнее всего не оставит шансов «Химкам».

Все комментарии
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 02:24
Здравие желаю, друг! Научи меня так отгадывать на ставках).

А насчёт ставки? Фаворит - клуб из Чечни.
Gahi
Gahi
вчера в 00:58, ред.
В этом матче скорее всего победу одержит команда хозяев поля "Ахмат". В Грозном всегда трудно играть всем, а тем более команде "Химки" зная в каком положении находятся клуб.
shlomo2
shlomo2
18 мая в 18:34
Форма Ахмата, преимущество домашней арены, ужасная игра Химок весь сезон в обороне, а также мощная игра грозненцы в нападении под занавес чемпионата и создают основу для прогноза на победу хозяев в этом матче. Уж если на выезде бело-зеленые справились с соперником, то повторить это дома на классе и за счёт куда более сыгранного (ещё при Талалаева, кстати) состава не должно составить труда у Ахмата, если грозненцы просто сыграли в свой футбол.
Гость
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