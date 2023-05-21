«Атлетико» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Атлетико» – «Осасуна», который состоится 21 мая 2023 года

«Атлетико»

«Матрасники» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на текущий момент третье место. «Индейцы» могут побороться с мадридским «Реалом» за второе место. Вспомним несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. С разницей в три гола «Атлетико» выиграло в гостях у «Вальядолида» в матче 32-го тура Ла Лиги. На своём поле с разгромным счётом «матрасники» одержали победу над «Кадисом».

С минимальным счётом в матче прошлого тура «Атлетико» проиграло на выезде «Эльче».

«Осасуна»

«Осасуна» на данный момент находится на девятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, но вполне может побороться за шестое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «красных». 2 мая с минимальным счётом в гостях «Осасуна» проиграла «Барселоне» в 33-ем туре чемпионата. С двадцать шестой минуты матча «красные» играли в меньшинстве, а пропустили в конце второго тайма. В финале Кубка Испании со счётом 1:2 «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу».

На прошлых выходных «Осасуна» дома обыграла «Альмерию» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.45

Ничья – 4.70

Победит «Осасуна» – 7.20

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.21

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Атлетико» выиграло

За аналогичный период «Осасуна» одержала две победы

В трёх очных матчах к ряду исход был следующий: обе забьют – нет.

Прогноз

Возможность побороться за второе место «матрасники» не упустят. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.45 на победу «Атлетико» в предстоящем матче.