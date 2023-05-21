«Брест» – «Клермон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» – «Клермон», который состоится 21 мая 2023 года

«Брест»

«Брест» провел отличную концовку сезона и набрал десять очков в пяти последних турах. Это помогло команде набрать 38 баллов и подняться на 15 место, сделав возможность своего понижения в классе минимальными. В игре с «Клермоном» от хозяев ждут хорошего продолжения игры и победы, которая окончательно снимет все вопросы о сохранении места в Лиге 1.

14 мая «Брест» на своем поле обыграл «Осер» (1:0), а седьмого числа на выезде проиграл «Лорьяну» (1:2).

«Клермон»

«Клермон» проводит очень хороший отрезок сезона и выиграл практически все последние матчи в чемпионате Франции. Команда заслуженно занимает восьмое место с 53 баллами и с оптимизмом смотрит в будущий сезон, надеясь забраться еще выше и квалифицироваться в еврокубки. В игре с «Брестом» гости постараются продолжить свой победный марш по Лиге 1, а сам матч точно не оставит равнодушными болельщиков.

14 мая «Клермон» на своем поле обыграл «Лион» (2:1), а седьмого числа поделил очки с «Осером» на выезде (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 2.1

Ничья – 3.45

Победит «Клермон» – 3.5

Статистика

«Брест» проиграл лишь два поединка из десяти последних матчей в чемпионате Франции

«Клермон» выиграл семь из десяти последних поединков в Лиге 1

«Брест» выиграл два последних матча с «Клермоном»

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Клермона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. У гостей все получается в последние два месяца, и мы предполагаем, что они смогут и в этот раз набрать три очка в интересном и зрелищном поединке