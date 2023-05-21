«Рубин» обхитрил систему и вовремя избавился от Слуцкого. Известный клуб снова в РПЛ

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вчера, 13:28

Вышли на первое место, обыграв конкурента.

Казанцы обошли правила лиги

Вылет «Рубина» стал шоком для руководства и спонсоров клуба. А также большим недоразумением на совести Лисаковича. Форвард остался, даже время от времени радовал голами. Провал также на совести обороны. Дюпин не пропустил от «Балтики», еще одного лидера Первой лиги. А самым главным виновником вылета «Рубина» стал Слуцкий. Бывший наставник ЦСКА и сборной потратил время на жалобы на судейство и вспоминал потерянных легионеров, но забыл поставить игру.

В Первой лиге у друга Дзюбы тоже не шла игра. Лишь в конце мая «Рубин» после выездной победы над «Балтикой» вышел в лидеры турнира. Но матч, в котором лучшими стали болельщики хозяев, ведь 32 682 человека пришли поздравить Игнашевича с большим успехом, не стал переломным. Одна упрямая команда забила на мяч больше другой. При этом «Рубин», в отличие от небогатой «Балтики», не имел права задерживаться под крылом ФНЛ дольше, чем на один сезон искупления.

Казанцы хитро набрали летом свободных агентов. Также перехватили у «Ахмата» ганского снайпера Фамейе. Вокруг него разгорелся скандал. «Рубин», зная о потолке зарплат в Первой лиге, решил его обойти. Во-первых, некоторые сделки заключили сразу после вылета. Формально не были клубом второй лиги. Во-вторых, хотя зарплаты у большинства в команде не выше 300 000 рублей в месяц, плохо продуманный потолок зарплат позволяет богатому клубу выплачивать высокие премии.

Впрочем, бюджет не гарантия успеха. «Арсенал» тоже не бедный, а не выше «Балтики» в таблице. Но стоит признать, что у «Рубина» не было другого варианта, кроме возвращения. Они в низшей лиге как «Реал» в Лиге Европы. Независимо от готовности и качества игры, «Рубин» по деньгам не вписывался совершенно. Активно пользовались дырами в регламенте, чтобы сохранить парочку игроков прошлого сезона и добавить целую команду новичков, вроде Иванова и Фамейе.

Без трансферов не будет рывка

Слуцкий уволился по собственному желанию. После четвертого места в РПЛ вылет стал болезненным ударом по тренеру, который осваивает новую профессию. Фанаты «Рубина» призывали руководство уволить наставника. Как пошутил бы Слуцкий: «Так мир узнал, что у казанцев есть болельщики». А если без ерничанья, то после 19 лет в высшем обществе падение вниз обнулило шансы набрать боевой состав высшей лиги.

Речь о команде ветеранов. Иванову 36 лет, Мартыновичу и Дюпину по 35, а Дзагоеву 32 по паспорту. По физическому состоянию Алан всегда опережал время минимум на пять лет. Зотов, Костюков, Кабулов и Попов старше тридцати. Обратите внимание, что «Рубин» не стал «Акроном» в Кубке, вылетели от «Волги» из Ульяновска, где живут фанаты бразильцев Семака. Казанцы рисковали не выйти в РПЛ со своими ветеранами.

Есть также Самошников, Лисакович и Фамейе, но их зимой на повышение не забрали. Мало людей для качественного рывка в таблице Премьер-Лиги. Хотя отдаем должное Рахимову. Опытный тренер, который прерывал карьеру из-за состояния здоровья, собрал серию из шести побед. Но клубу, у которого по итогам года убытки 1,2 миллиарда рублей, нужны деньги и новички. И не порция ветеранов, а крутые покупки в стиле «Оренбурга».

Не хватает молодых управленцев

Даже их посещаемость всегда наталкивала на мысли о глобальных проблемах «Рубина». По меркам Первой лиги были звездами и фаворитами. Разок собрали 18 350 зрителей на матче против клуба КАМАЗ . Установили рекорд сезона, который теперь побили в Калининграде. Но это одна игра, причем в чемпионате без Fan ID. Если в РПЛ в Казани снова будут пустые трибуны, а команда сыграет в скучный и предсказуемый футбол, то без появления нового Кварацхелии и антипода Бердыева не рванут вверх.

А именно такую задачу ставит руководство. В столице Республики Татарстан много нефтяных денег. «Рубин» точно не будет самой бедной командой элитного дивизиона. Хотя было заявлено, что республиканский бюджет не финансирует клуб, есть щедрые химические и нефтехимические предприятия. Даже в Первой лиге их годовой бюджет составлял около 2 миллиардов рублей. ПСЖ из ФНЛ , если коротко. Ждут увеличения средств в РПЛ , «Рубин» будет богаче успешного «Ростова».

Но достаточно посмотреть пять-шесть матчей команды Дюпина, Мартыновича, Дзагоева, Иванова и Фамейе, чтобы не сомневаться – для рывка в РПЛ им нужны солидные трансферы. Даже во второй по счету лиге забивают наравне с «Аланией», у которой нет стадиона и денег для полноценного повышения в классе. Даже в Первой лиге «Рубин» пропустил больше, чем «Динамо» из Махачкалы, которому тоже вряд ли выдадут лицензию. Очень обидно, когда спортивный результат не главный.

Адекватное распределение денег в футболе могло создать с десяток приличных играющих клубов. Богатство «Рубина», как и роскошная жизнь многих команд из Москвы, не значит, что деньги отработают не буквально – доходными точно не станут, но хотя бы покажут себя на футбольном поле. Хотя казанцы, скорее всего, финишируют первыми, у них плохой сезон. Сразу 11 ничьих в 32 турах, увольнение двух тренеров. Увидели финальный рывок, поскольку обещали награду — 40 миллионов рублей.

Но сам Рахимов должен объяснять руководству «Рубина», что важно подыскивать молодого наставника на годы вперед. И обновлять менеджеров. Клубу нужен перезапуск. Это означает, что нельзя возвращать Бердыева, а бродили такие слухи. Также очевидно, что денежный фактор сыграл в Первой лиге, но он несущественный в элите, где богатые в середине таблицы, а «Ростов» может быть в тройке. «Рубин» снова в точке, откуда вышел благодаря молодому Бердыеву.