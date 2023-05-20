Клуб Игнашевича вернулся в РПЛ спустя 25 лет. «Балтика» проиграла 1 матч за весь чемпионат

1684572791

вчера, 11:53

Экс-защитнику ЦСКА хватило двух лет.

Теперь официально – калининградская «Балтика» в следующем сезоне вернется в Российскую Премьер-Лигу. Калининградцы слишком долго бороздили второй по силе дивизион чемпионатов России, а творцом успеха стал экс-защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич. Рассказываем о подробностях грандиозного возвращения!

Гарантировали повышение в классе благодаря бывшему тренеру

Что интересно – руку к выходу «Балтики» в РПЛ приложил Евгений Калешин, который работал с «балтийцами» с 2019 по 2021 год. После 31-го тура клуб из Калининграда уже прочно обосновался на вершине Первой лиги. Отрыв от команд из зоны стыков – «Алании» и «Енисея» – составлял 9 и 15 очков соответственно. Коллектив из Владикавказа должен был сыграть против «Акрона». И если бы подопечные Калешина отобрали у гостей очки, «балтийцы» пробились бы в высший дивизион.

Так и произошло – тольяттинцы не дали «Алании» забить ни разу и довольствовались нулевой ничьей. А «Балтику» теперь не смогут догнать ни владикавказцы, ни красноярцы.

История «Балтики» в Первой лиге была по-настоящему долгой. В 90-х команда успела задержаться в Премьер-Лиге и даже добиралась до 7-й строчки, но затем последовал спад, который привел к вылету из элитного дивизиона – в чемпионате-98 «балтийцы» стали пятнадцатыми. В следующие несколько лет у калининградцев сократился бюджет, ушли лидеры, а в период 1999-2011 годов на посту главного тренера побывали примерно 20 специалистов.

Несмотря на большую амплитуду движения по таблице Первой лиги, во Вторую «Балтика» не вылетала. В последние 5 сезонов намного чаще находилась на пятых и шестых местах – а теперь наконец вышла на первое.

Феноменальная серия

С такой серией, которую выдала «Балтика» при Игнашевиче, такой результат неудивителен. Коллектив начал чемпионат с поражения от «Велеса» (1:2) — и оно на данный момент единственное для калининградцев в текущем розыгрыше Первой лиги. При этом очки команда все равно теряла часто. В первые 5 туров помимо 1:2 с «Велесом» были ничьи с «Шинником» и « СКА -Хабаровском» — «балтийцы» вышли на 6-е место.

В дальнейшем последовал рывок на 2-е – там подопечные Сергея Игнашевича прочно закрепились, начиная с 11-го тура (3:2 с «Енисеем»). А 1-я строчка покорилась уже во втором круге – после победы над «Шинником» в домашних стенах. Подводя итоги матча, Игнашевич отмечал:

Замены были хорошие, футболисты отлично себя проявили. Те, кто играл в старте, тоже провели хороший матч. Несмотря на погоду, хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Мы выдержали непростой отрезок на этой стадии чемпионата, но ребята провели его на топ‑уровне.

С того момента «балтийцы» ни разу не отдали лидерство в Первой лиге. Главного конкурента – «Рубин» – они удерживали на расстоянии 2-4 очков.

Игнашевичу хватило двух сезонов

В то же время стоит понимать: тренирует команду молодой и неопытный специалист. Сергей Игнашевич еще в 2018 году заканчивал свой последний сезон в качестве игрока. После завершения карьеры специалист попал в систему ЦСКА и был ассистентом в молодежной команде. Затем решил попробовать свои силы на профессиональном уровне – и возглавил «Торпедо». При этом москвичи заявили его как старшего тренера из-за отсутствия лицензии Pro.

И опыт с «автозаводцами» был довольно болезненный – он проявил сложности начинающего наставника. В кампании 2019/20 «черно-белые» большую часть сезона удерживали лидерство, но посыпались на финишной прямой – не одержали ни одной победы в последних 6 турах и свалились с первого места на 4-е. Следующий чемпионат сложился еще хуже – 6-е место и отставка.

Зато усвоил свои ошибки Игнашевич удивительно быстро – при том, что его опыт работы главным тренером де-факто всего 4 года, на выход с «Балтикой» в РПЛ ему потребовалось всего 2 сезона. И если в розыгрыше Первой лиги-21/22 «балтийцы» барахтались в середине таблицы, то в новой кампании быстро ворвались в топ – и путевку в элиту не упустили.

Пятый бюджет в Первой лиге

При этом «Балтика» не была фаворитом этого сезона. По итогам предыдущего розыгрыша в Первую лигу спустились тульский «Арсенал», «Уфа» и «Рубин». Из этих трех команд сейчас только «Уфа» — обычный середняк по совокупной стоимости состава. Туляки сохранили часть своих лидеров – стоимость состава оценивалась на уровне топ-3. А казанцы и вовсе лидеры с отрывом – они переманили лидеров конкурентов, усилились топ-исполнителями по меркам Первой лиги (Фамейе, Мартыновыч, Дзагоев, Набиуллин и пр.)

Да даже состав «Родины», которая только летом вышла из Второй лиги, оценивается дороже – и все-таки на первом месте «Балтика».

За 3 тура до финиша в топ-5 запутанная ситуация

По сути, турнирные вопросы для «Балтики» были решены и до матча «Алании» с «Акроном». Ранее появился инсайд, что владикавказцам было отказано в лицензии, которая необходима для повышения в классе. Это связано с отсутствием стадиона в Северной Осетии. То есть даже если бы «Алания» обогнала калининградцев – и те финишировали бы на третьем месте – прямую путевку в РПЛ все равно получила бы «Балтика». То же самое касается «Рубина» — «Енисей» команды из первой двойки уже не догонит.

До финиша остается всего 3 тура – на ближайший матч «балтийцев» с «Рубином» проданы все 35 тысяч билетов. Интересно, как посещаемость игр в Калининграде изменится после введения Fan ID.