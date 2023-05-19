«Наполи» — в финале ЛЧ, «Арсенал» — ЛЕ. Рассказываем о наиболее обидных вылетах из еврокубков-22/23

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вчера, 22:36

Они были достойны пройти дальше.

В финале Лиги чемпионов – две команды, которые давно не добивались успеха в главном еврокубке. «Интер» в последний раз был настолько близок к трофею 13 лет назад. «Ман Сити» выходил в финал двумя сезонами ранее, но «ушастый кубок» не завоевал ни разу. При этом было достаточно коллективов, которые были достойны добраться до финала – или, по крайней мере, пройти чуть дальше. И так не только в ЛЧ .

«Боруссия» рано закончила

В первую очередь поговорим о развитии стадии плей-офф в ЛЧ . Дортмундцы стали открытием этого сезона — играли ярко, выдали 10-матчевую победную серию, благодаря которой поднялись с 6-го места в Бундеслиге на второе.

В феврале «черно-желтым» предстояло в 1/8 финала ЛЧ встретиться с «Челси» — и все симпатии были на стороне немцев. «Аристократы» скупили почти все ключевые активы на трансферном рынке зимой, при этом провалили январь-февраль. Из-за этого за новыми владельцами «синих» закрепился имидж недальновидных толстосумов. На фоне богатого соперника «Боруссия» выглядела гораздо более скромно – с куда меньшим бюджетом, не таким статусным подбором исполнителей. Зато дортмундцы были значительно эффективнее – а сюжет противостояния скромной команды с настоящим жадным гигантом заставлял еще сильнее болеть за проход «шмелей».

И в первом поединке «Боруссия» даже одержала победу в своем стиле – не стремилась чаще владеть мячом, проводила искрометные атаки и добилась преимущества 1-0 перед выездом в Лондон. Только вот ответный матч стал для дортмундцев последним в этой ЛЧ – отчасти в этом виноват сам главный тренер немецкого гранда Эдин Терзич, который отказался от игры на контратаках. И все равно оказаться в четвертьфинале и сыграть с «Реалом» «Боруссия» была достойна куда больше – да, тоже бы вылетела, но сделала бы это куда красивее, чем «аристократы».

«Наполи» был достоин финала

Неаполитанцы захватили умы фанатов еще на старте сезона. Скауты клуба нашли качественных игроков для усиления, одним из новых героев итальянского гранда стал знакомый всем командам РПЛ Хвича Кварацхелия. Коллектив Лучано Спаллетти эффектно смотрелся даже на фоне «Ливерпуля» и вышел из группы с первого места.

При той несвойственной итальянцам феерии, которую творил «Наполи», действительно хотелось увидеть «адзурри» в финале. К тому же им повезло с жеребьевкой – в одной части сетки с неаполитанцами оказались такие же неопытные в еврокубках команды: «Интер», «Милан» и «Бенфика».

Опасения за успех клуба возникли незадолго до четвертьфинала с «россонери» — подопечные Спаллетти разгромно проиграли миланцам в чемпионате. В первом матче 1/4 сильнее вновь оказался «Милан». И даже после возвращения главного бомбардира Виктора Осимхена, проделанной работы над ошибками от Лучано и тотального преимущества в дебюте ответной встречи дальше прошел именно «Милан».

К слову, главный приз неаполитанцы уже получили – претендовать на ЛЧ на ранней стадии глупо, а вот на чемпионство в Серии А сил должно было хватить. И хватило.

«Манчестер Юнайтед» попал на «киллеров»

У манкунианцев было достаточное количество проблем, но Эрик тен Хаг умудрялся совмещать свой фирменный футбол с особенностями имеющихся исполнителей. То, как преобразился «Юнайтед» при голландском менеджере, достойно уважения. В том числе поэтому после победы в Кубке Лиги вдруг зашла речь о квадрупле (параллельно МЮ претендовал на победу в национальном Кубке, АПЛ и ЛЕ ). Само собой, угнаться за «Сити» и «Арсеналом» было невозможно. Но вот победить в Лиге Европы «красные дьяволы» могли.

Крайне успешно манкунианцы провели стыковой раунд плей-офф против «Барселоны». Соперники находились примерно на одном уровне и испытывали похожие проблемы. При этом «дьяволы» показали большую вариативность, создали больше остроты у чужих ворот. Позднее прошли «Бетис» — и к поединку с «Севильей» подходили в качестве фаворитов.

Крест на перспективах МЮ в еврокубковом сезоне поставили свои же — капитан Харри Магуайр и вратарь Давид Де Хеа. «Юнайтед» лишились победы в первой встрече из-за двух автоголов, автором последнего стал как раз Харри. На этом парад нелепостей не закончился – он нашел продолжение в ответной игре.

В тот раз Давид ошибся с передачей и отдал мяч Магуайру, который находился под прессингом сразу двух оппонентов. На такой подарок «мингиянцы» отреагировали голом. В итоге в финал прошла именно «Севилья». И от такого вылета обиднее всего то, что ключевую роль в нем сыграли свои же игроки.

«Арсенал» прогадал со ставкой

Вообще весна разрушила все надежды «канониров». Команда безусловно проводит свой лучший сезон за долгое время. В Премьер-Лиге лондонцы наконец вышли в первые ряды и большую часть чемпионата лидировали в таблице. Это удавалось совмещать с уверенной кампанией в Лиге Европы. При уверенном ходе по всем фронтам забылся главный недостаток коллектива на начальной стадии строительства – у «Арсенала» очень узкая скамейка и нет возможности для качественной ротации.

И все равно даже в феврале-марте «пушкари» не сдавали позиции. Правда, к весне усталость все же начала сказываться – и первым сигналом стал вылет из еврокубка. В 1/8 финала лондонцы сошлись со «Спортингом». Гостевой поединок сложился довольно успешно – удалось сохранить равенство перед домашним матчем, который проходил в Лондоне. Но вот встреча в родных стенах обернулась обиднейшим поражением. После 1:1 по итогам основного времени «Спортинг» в серии пенальти добыл победу.