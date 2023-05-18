Жёсткий финиш ЦСКА и Малком против Веретенникова. Впереди кульминация сезона

1684434705

18 мая 2023, 21:31

Знаем чемпиона, но остались вопросы без ответов.

«Зенит» стал чемпионом 2023 года еще до начала сезона. Как только деньги убедили агента ключевых бразильцев, что надо остаться в РПЛ без еврокубков. Интрига отвалилась, как старый пластырь. Залечивать раны фанатов, которые пять лет мечтали о чемпионской интриге, должны были ЦСКА и «Спартак». Отрезками играли, на дистанции не справились. «Краснодар» и «Локомотив» приятно не удивили. «Ростову» не хватило сил. Знаем чемпиона – Семак, один клуб, который покинул высшую лигу – «Торпедо», с полюсами разобрались. Осталось получить пьедестал и разобраться с парочкой исторических рекордов.

ЦСКА встретит «Спартак» и «Ростов»

Осталось три тура, «армейцы» оторвались на четыре очка после осечек Абаскаля и Карпина. Вот только Федотов сыграет против «Спартака» на выходных, а потом отправится в Краснодар на репетицию финала Кубка России. Затем дома в последнем туре ЦСКА встретит «Ростов». Три шанса потерять очки, Абаскаль и Карпин могут пообщаться с Федотовым на поле и заслужить «серебро». Или хотя бы «бронзу». Для «Ростова» такая позиция тоже будет престижной. А для «Спартака» четвертая строчка может стать поводом подумать о будущем Абаскаля.

Гильермо в Москве временно. У него родится ребенок, жена может потребовать вернуться домой. А фанаты ЦСКА требуют от Федотова второй строчки, раз сумели грамотно отреагировать на поражение от «Сочи». У «Ростова» три осечки подряд, два поражения. Без Осипенко слабее смотрится оборона. Устали хавбеки, не радует атака. У «Спартака» тоже три матча без побед.

При этом лишь одно поражение от «Зенита» не без помощи судьи Кукуяна. Арбитры повлияли на сезон «красно-белых», хотя иногда они помогали Абаскалю, не только вредили. Надеемся, на финише всё решится в футбольной борьбе. Но будет интересно, ведь у трех клубов хорошие шансы на «серебро». А у «Зенита» осталась лишь одна задача на концовку сезона.

Малком мчится за Веретенниковым

Форвард «Ротора» забил 25 мячей за чемпионат из тридцати туров в 1995 году, хотя его команда тогда оказалась седьмой. Малкому проще, «Зенит» с отрывом первый. Также бразильцу помогают проблемы Кассьерры. Результативный нападающий, вроде Азмуна, забирал часть моментов. Но Малком в центре внимания. У него есть шанс на рекорд, особенно если посмотреть на имена будущих соперников.

«Оренбург» и «Сочи» проигрывали «Зениту» с крупным счетом. В сентябре первого из «младших братьев» чемпион избил 8:0. На счету Малкома два гола, оборона «Оренбурга» забыла выйти на поле. «Сочи» без Федотова проиграл в Санкт-Петербурге 0:7. Личка и Хохлов не хотят повторения тех унижений. Семак предоставит отдых многим футболистам. «Зенит» может пропускать, как против «Краснодара».

Но Малком знает о рекорде Веретенникова, поэтому может вернуться из Бразилии, куда улетел к новорожденному сыну. Осталось забить три мяча до конца сезона, чтобы обогнать легенду «Ротора». Кстати, есть еще рекорд Думбия переходного сезона с 44 турами – 28 голов. Догнать Сейду будет сложнее, но всё возможно, если «Оренбург» и «Сочи» снова крупно проиграют.

«Крылья Советов» могут покинуть РПЛ

Не удивляет вылет «Торпедо». Справедливый результат. Не готовы они к РПЛ ни по селекции, ни по игре, ни по манере управления, как у «Химок». Вот эта команда могла не вылететь. Были не слабее конкурентов на старте сезона, но включились менеджеры. Юрана выгнали, никого лучше не нашли. Теоретически шансы на спасение «Химок» остались, но впереди матчи против «Ахмата», «Урала» и «Пари НН». Все эти команды не хуже.

Клуб из Нижнего Новгорода тоже может вылететь, ведь отдал зимой Галактионова в Москву. Не нашли замену, запаниковали, теряют очки. Расположились в пяти пунктах от «Химок». Кроме этого соперника, «Пари НН» встретит также Хохлова и Абаскаля. Борьба в разгаре. Даже «Крылья Советов» рискуют не пережить очередную порцию расставаний. Осинькин достойно отражал удары судьбы, но без Глушенкова потеряли темп.

Отличались невезучестью с осени. Еще и у новичка Писарского не пошла игра. На спасительные места хотя бы в зоне стыковых матчей претендуют пять клубов, «Химки», «Пари НН», «Крылья Советов», «Факел» и «Урал». У Евсеева и Ганчаренко самые боевитые команды. Клуб из Воронежа выдал серию из трех побед. Такой в РПЛ может похвастаться только ЦСКА . Конкуренты еще сыграют между собой, борьба не завершена.

Кубок России получился захватывающим

Последняя из больших интриг сезона. Кто станет обладателем Кубка? ЦСКА не выигрывал турнир десять лет, а «Краснодар» никогда в истории. Обе команды свои последние финалы проиграли. Но теперь прошли интересный путь в новом формате, встретятся в суперфинале в «Лужниках». Организаторы хотят пригласить на матч участников турнира, чтобы даже любители из Медиалиги прошлись вокруг поля, получив порцию аплодисментов.

Интересная идея. Да и финальная пара получилась любопытной. Ивич плохо сыграл в первом матче Пути РПЛ против ЦСКА . Во втором минимальная победа ничем не помогла, но формат подарил второй шанс. «Краснодару» стоит поблагодарить «Акрон» и «Динамо». Москвичи выбили «Зенит», который мог обыграть «быков» в полуфинале. «Акрон» прошел «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Но аутсайдер очень устал, уступил «горожанам».