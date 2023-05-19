Магия «Севильи» и Моуриньо. Прорыв «Вест Хэма» и «Фиорентины»

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вчера, 02:08

Все финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций.

Лига Европы

«Байер» (Германия) – «Рома» (Италия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Эта игра прошла на грани прагматизма и какого-то безумного везения. Мало кто мог представить, что «Рома», выиграв домашний матч со счетом 1:0, станет беззастенчиво играть на 0:0 на выезде с первых минут, и ей это удастся. Сколько раз приходилось видеть, как команды, которые решаются на подобную тактику на меньший отрезок времени и с большим отрывом в счете, в итоге всё теряют, бывают наказаны и проваливаются. Неслабую смелость нужно иметь, чтобы даже пойти на такую тактику. Но Жозе Моуриньо не просто решился – у него получилось.

Еще в первом тайме «Байер» упустил верные возможности, чтобы забить мяча три. «Рома» владела мячом 27 процентов времени, имела точность передач около 60 и почти не появлялась на чужой половине поля. За весь первый тайм она нанесла один неточный удар по воротам усилиями Пеллегрини. И это был вообще единственный удар «Ромы» за весь матч.

Тогда как у «Байера» только в первой половине встречи было 12 попыток, четыре из которых пришлись в створ. По четыре раза били Демирбай и Диаби, который еще и в перекладину умудрился попасть. Казалось, что уж во втором тайме твердыня Моуриньо дрогнет. Но нет. Игра продолжалась в целом в том же духе. «Рома» сидела глухо в обороне, а «Байер» непрерывно атаковал. За вторую половину встречи римляне не пробили по воротам ни разу, а леверкузенцы нанесли 11 ударов, два из которых пришлись в створ. И многие из подходов хозяев к чужим воротам были опасными.

Это можно сравнить с той уймой голевых моментов, которые создал накануне «Манчестер Сити» в матче с «Реалом». Но у «горожан» хоть что-то залетело – и этого хватило на 4:0. «Байер» мог рассчитывать по такой игре и на 5:0, и на 6:0. А получил нулевую ничью, причем ее римляне на последних секундах уже тащили изо всех сил, уничтожая время и схватывая все новые и новые желтые карточки.

Сложно сказать, чего в этом результате больше. Но эта игра не напоминает ту, в которой обороняющаяся команда четко выстроила тактику и не подпустила соперника к своим воротам. Скорее она прижалась к вратарю и просто отбивалась, рассчитывая на удачу. В девяти из десяти таких матчей подобная тактика привела бы к разгрому, но тут – победа. И выход в финал Лиги Европы.

К Моуриньо вернулась его магия? Финал покажет. Это уже шестой финал еврокубков для португальца. И во всех предыдущих он побеждал. В последний раз – год назад с той же «Ромой», выиграв Лигу Конференций.

«Севилья» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:1 (Сусо 71-я, Ламела 95-я – Влахович 65-я) (первый матч – 1:1)

Но Моуриньо предстоит встреча в финале с другими «читерами» — с «Севильей». Эта удивительная команда снова вышла в финал Лиги Европы. Она тем самым словно издевается над людьми, которые отказываются верить в мистику и предназначение. Никакой логикой постоянные прорывы и успехи «Севильи» объяснить невозможно. Невзирая на форму, невзирая на уровень и имя соперников, андалусийцы ползут и ползут к победе в Лиге Европы год за годом.

В этот раз вроде как и противник достойный подобрался. «Ювентус», конечно, не идеален, но и не какой-то проходной клуб из страны третьего футбольного мира. Но ничья в Турине оставляла хорошие шансы «Севилье» в ответной домашней игре. И первый тайм прошел с преимуществом испанцев, которые владели мячом больше 60 процентов времени, нанесли десять ударов против пяти (3:2 по точным), гораздо качественнее работали с мячом.

Тем не менее, голов не случилось. А в середине второго тайма случилось неожиданное – «Севилья» пропустила. Правда, гол Влаховича недолго радовал туринцев. Через шесть минут Сусо восстановил равенство. Надо заметить, что «Ювентус» еще долго мучился, переведя игру в дополнительное время. Потому что во втором тайме «Севилья» его разрывала, заставляя Щесного творить чудеса.

17:4 по ударам за второй тайм (6:2 по точным), более 68 процентов времени мяч находился у игроков «Севильи». Но снова ничья, и все решало дополнительное время. Впрочем, «Севилью» этим не напугаешь, и она его продолжила так же, как вела всю игру. Получилось в начале третьего тайма забить и выйти вперед.

И вот тут-то мог случиться интересный твист. Поскольку «Ювентус» осознал свое положение и по-настоящему включился. Дополнительное время статистически уже осталось за туринцами после в пух и прах проигранного основного. 8:1 по ударам, 62 процента владения мячом. Более того, на 115-й минуте «Ювентус» оказался в большинстве после удаления Акуньи. Однако сломать магию турнира не смог. «Севилья» снова в финале. И там проверит свои суперспособности с волшебством Моуриньо. До этого она шесть раз бывала в финалах этого турнира за последние 18 лет, и все выиграла.

Лига Конференций

АЗ (Нидерланды) – «Вест Хэм» — 0:1 (Форнальс 90+4-я) (первый матч – 1:2)

Победа «Вест Хэма» в первой встрече была не такой убедительной, чтобы однозначно считать англичан фаворитами в этом противостоянии. Но все же класс Английской Премьер-Лиги, пусть и в исполнении команды, которая там не так давно билась за выживание, оказался выше, чем у одного из лидеров Эредивизии.

Интересно, что первый тайм ответного матча в чем-то был похож на аналогичный в первой игре. Тогда тоже АЗ выступил поначалу лучше, но в Англии ему удалось забить хотя бы до перерыва. Здесь же он ограничился семью ударами с одним попаданием в створ и 65 процентами владения мячом. У «Вест Хэма» же вышло всего четыре неточные попытки.

А вот после перерыва АЗ опять сдал. Как и в первой встрече. Мячом он владел все так же, однако острее уже были англичане. По ударам и попаданиям наблюдалось равенство: по пять попыток с парой точных. Но эффективнее и опаснее были подходы «Вест Хэма», и в компенсированное время Форнальс закрепил преимущество «молотобойцев», которые выбрались в финал Лиги Конференций.

Для «Вест Хэма» достижение в какой-то мере историческое. Он 47 лет не играл в финалах еврокубков. В последний раз это было в 1976 году. А последний европейский трофей у «Вест Хэма» был в 1965-м. «Молотобойцы» тогда выиграли Кубок обладателей кубков. Видимо, Лига Конференций создана как раз для таких команд и прерывания их серий.

«Базель» (Швейцария) – «Фиорентина» (Италия) – 1:3 (Амдуни 55-я – Гонсалес 35-я, 72-я, Барак 120+9-я) (первый матч – 2:1)

У каждой команды в этом пуле есть своя особенность и забава. «Фиорентина», например, взяла за развлечение выступать лучше на выезде, чем дома. Так было на предыдущей стадии, повторилась история и с «Базелем». Швейцарцам «Фиорентина» неожиданно уступила на своем поле. И теперь пришлось героически исправлять ситуацию.

Надо отдать должное итальянской команде, к делу она подошла со всей ответственностью и с первого тайма захватила инициативу. Логичным образом этот натиск привел к голу Гонсалеса. Во второй половине игры напор «Фиорентины» был не меньшим, а даже еще более существенным. Те же 60 процентов времени с мячом, но уже десять ударов по воротам против всего одного у «Базеля». А эффект одинаковый: швейцарцы забили гол, и «Фиорентина» забила один мяч. Повторился зеркально счет первой игры.

В дополнительное время смелее продолжила играть «Фиорентина», которая наработала еще на пару-тройку мячей. Шесть из ее десяти ударов были точными, тогда как «Базель» всего сподобился на четыре попытки. Он все же больше оглядывался на ворота и, наверное, рассчитывал на серию пенальти. Однако уже на последних секундах поединка «Фиорентина» забила третий и вырвала путевку в финал. Получилось драматично и эффектно. Теперь в каждом из еврокубков есть по итальянской команде.