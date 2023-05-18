«Манчестер Сити» — денежный мешок с секретом. Тратят меньше, чем «Барселона»

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18 мая 2023, 12:22

Ищем живых людей за огромными расходами.

Успехи «горожан» не строго из-за денег

В большом футболе нет бедных клубов. «Интер в долгах и с туманными перспективами, а потратил за пять сезонов на новичков полмиллиарда евро, как и „Ливерпуль“. И деньги автоматически в футбол не играют, ведь „Тоттенхэм“ израсходовал больше. Маротта умнее, чем Леви, поэтому трансферный баланс „Интера“ не такой ужасный, как у „шпор“. Да и „Ливерпуль“ справляется с покупками и продажами лучше.

„Манчестер Сити“ лишь пятый в рейтинге транжир, ведь отдали за новичков за пять сезонов 708 млн евро. А теперь сравните их футбол с игрой тех, кто выше – „Челси“, „Ювентуса“, МЮ и „Барселоны“. Большая разница в пользу Гвардиолы. Тренеры названых клубов потратили больше, чем Хосеп. Но его команда разнесла „Реал“ 4:0, а Почеттино возглавит „Челси“ без путевки в Лигу чемпионов и играющей команды.

„Ювентус“ сегодня повоюет за финал Лиги Европы, а МЮ и „Барселона“ вылетели из этого турнира. Также полезно сравнить расходы „Юнайтед“ и „Сити“. За десять лет „дьяволы“ отдали за новичков столько денег как сосед. Трансферный баланс у „красных“ хуже. Они единственные, кто в минусе более чем на миллиард евро. При этом не отрицаем, что шейхи могли пользоваться уловками бухгалтеров.

Похоже, регистрировали компании „Рога и копыта“, чтобы уходить от ограничений УЕФА . Но ведь у ПСЖ , „Ювентуса“, „Барселоны“ и „Челси“ аналогичные трансферные методы. Все много тратят, но в этом списке у Гвардиолы сильнейшая команда. В том числе, за полем. К Боэли, Лапорте, Аньелли и Глейзерам больше вопросов по качеству футбольных решений, чем к менеджерам „Манчестер Сити“.

За кулисами у сильного клуба личности

Момент, чтобы похвалить Айтора „Чики“ Бегиристайна. Верный соратник и друг Гвардиолы. Чики работал спортивным директором „Барселоны“ и создал команду Райкарда. Он отпразднует в этом году двадцатилетие начала новой карьеры. Пока Лапорта занимался финансами после победы на выборах, Бегиристайн подбирал тренеров и футболистов. Чики при поддержке Розеля привел Роналдиньо, Деку, Жюли и многих других.

Они выиграют Лигу чемпионов, а затем скажется низкий класс тренера и высокая любовь Роналдиньо к вечеринкам. Но Бегиристайн не сбежал от ответственности. Спортивный директор взял вину на себя. Человек, которого Кройф называл самым умным футболистом „Барселоны“, вырос в менеджера дорогих проектов. Не стоит забывать, что многие в „блаугранас“ хотели видеть у руля Жозе Моуриньо, которого в клубе помнили.

А Бегиристайн настаивал на кандидатуре Гвардиолы без опыта и достижений. Чики искал тренера с философией и методами, которые отработают много лет. Как видите, не ошибся. Уже в Манчестере Чики пытался перехватить Хосепа у „Баварии“. Но его коллега Ферран прилетел в Нью-Йорк слишком поздно, тренер согласился уехать в Мюнхен. Деньги, безусловно, важны в футболе, они упрощают задачи высокого уровня.

Но без каталонца и баска „Манчестер Сити“ не вышел бы во второй финал ЛЧ . Чики – человек с богатым жизненным опытом. Например, сестра его жены была террористкой ЕТА. Сидела, а может и до сих пор сидит в тюрьме за убийство каталонского политика. Позже ее „коллеги“ шантажировали семью Бегиристайна, вымогая деньги. А вот финансами шейхов в „Манчестер Сити“ распоряжается другой испанец – Ферран Сориано.

Его супруга управляет рестораном в Манчестере, который друзья открыли сообща. Именно Ферран разузнал у брата Гвардиолы, что Хосеп уходит из „Баварии“. В Манчестере целая банда из Испании. Буквально всюду свои люди, даже клубные повара. А один из скаутов клуба знает Гвардиолу тридцать лет, работал в Каталонии журналистом. Именно он предложил наперед заключить контракт. И вместе у них впечатляющая серия в ЛЧ .

На поле голодные к успеху футболисты

Разумеется, Гвардиоле везет. Под него набрали команду. Гюндогана сразу зафрахтовали, ведь Бегиристайн понимал, что это игрок формата Гвардиолы. Сейчас Илкай играет с капитанской повязкой. Но что объединяет трансферы „Манчестер Сити“ и часто отличает их от покупок других клубов с большими деньгами? Собирали цельную картину, футболисты сочетаются, а не как у „Челси“.

И всем есть что доказывать. „Манчестер Сити“ мог пойти за Неймаром, Месси и Бускетсом. Заманить Киммиха, Левандовского и Алькантару. И получили бы команду, которая вылетает в первом раунде плей-офф ЛЧ . Гвардиола не без греха, пару раз глупо покидал турнир. Но трансферный стиль „Сити“ не вызывает отторжения. Даже Зинченко не просто так приглашали, выиграл четыре раза АПЛ .

Далеко не у всех клубов рекордные новички в основе. У „Манчестер Сити“ вчера играли с первых минут Грилиш, Де Брюйне, Диаш и Родри. Холанд и Стоунз тоже важны, как и Уокер. Понятно, что случаются конфликты, ушли Канселу, Стерлинг и Сане. Марез не может быть в основе, когда так хорошо готов Бернарду. Но из всех дорогих сделок Гвардиолы лишь трансфер Менди можно назвать неудачным.

Зато Эдерсон и Холанд, Бернарду и Гюндоган – крутые сделки. И все голодные к победам. Стоунз пришел из „Эвертона“. Теперь Джон помогает любителю тактики Гвардиоле развивать идею с новым лидером. Вчера порядок „Манчестер Сити“ поборол индивидуальный хаос „Реала“, который сложно просчитать и прочитать аналитикам из штабов больших клубов, обыгранных ранее Анчелотти.

Но когда на поле бывшие игроки „Боруссии“ Дортмунд, „Вольфсбурга“, „Астон Виллы“, „Бенфики“ и „Монако“, то им банально хочется в финал Лиги чемпионов. Дома нет коллекции маленьких копий Кубка чемпионов, как у Кросса и Модрича. Бывшие менеджеры „Барселоны“, которые выигрывали Лигу чемпионов в первом десятилетии века, соскучились по победам такого масштаба. А футболисты их никогда не переживали.

Только Аке выиграл этот трофей с „Челси“, но сидел на лавке. Теперь „Манчестер Сити“ набрал форму и готовится к развязке. Осталось не уступить Индзаги и тен Хагу в финалах, ведь футбол это не только победы. Гвардиола в курсе, ведь одиннадцать лет не выигрывал Лигу чемпионов. В кабинете тренера есть надпись:

Я стал лучше после неудач и регрессировал после успехов. Успех деформирует нас как людей, расслабляет, делает хуже, помогает влюбиться в самих себя. А неудача – полная противоположность, она нас формирует, делает крепче и целостнее.

Это слова Марсело Бьелсы, кумира Гвардиолы. „Манчестер Сити“, конечно же, денежный мешок по футбольному определению. Но на поле команда живых людей с четкой атакующей философией и впечатляющей тактической подкованностью. Красиво играют в футбол, четко срезали королей из „Реала“.