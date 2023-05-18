От второго места в рейтинге «Золотого мяча» до драки. Мане не прижился в Мюнхене

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18 мая 2023, 09:11

Зато наладил отношения с Тухелем.

От вершины до дна за один сезон

Юрген Клопп слезно прощался с сенегальцем год назад:

Это большой момент. Из «Ливерпуля» уходит один из величайших игроков в истории клуба. И он уходит, когда является одним из лучших футболистов мира. Надо осознать, какая нам выпала честь. Голы, которые он забил. Трофеи, которые выиграл… Это не просто легенда, а икона современного «Ливерпуля». Как только вошел в эту дверь, то сразу сделал нас лучше. Уважаю его решение. Уверен, что и болельщики тоже. Если любите «Ливерпуль», то должны любить Садио. Это наше поражение и это победа «Баварии».

Редко доводилось слышать от Клоппа столько «клюквы». Хотя ни секунды не спорим, что Мане это игрок мирового уровня. В прошлогоднем опросе на «Золотой мяч» обладатель Кубка Африки и финалист Лиги чемпионов финишировал вторым после Бензема. Отрыв был колоссальным, но Мане опередил Де Брюйне, Левандовского, Салаха и Мбаппе.

«Бавария» подписала 30-летнего форварда до лета 2025-го. Сделка казалась удачной, ведь контракт стоил 32 млн евро. Смешные деньги за футболиста такого калибра. Хотя есть и другой фактор – зарплата. Агент Мане просил у «Ливерпуля» 24 млн евро в год, хотя «красные» привыкли платить ему 13 млн. В Мюнхене предложили 22 млн евро.

Новичок получил больше, чем Нойер и Мюллер. Мане не заиграл. А еще разбил губу Сане после неудачного матча Лиги чемпионов. Теперь одни источники говорят, что с Мане готовы попрощаться, а через Романо вбросили слух о хороших отношениях с Тухелем. Но как Садио приняли напарники по «Баварии»?

В Мюнхене часты споры о зарплатах. Средний футбол Мане мог вызвать вопросы у Нойера и Мюллера. Также говорят, что Сане назвал коллегу «черным дерьмом». Если это правда, то получил по лицу по делу. Два сенегальца – отец Лероя из Африки, а мама немка, поцапались, а «Бавария» не нашла нового лидера левого фланга.

Травмы тоже повлияли. Мане пропустил чемпионат мира, на котором мечтал сыграть. Футболист потерял форму. Не исключено, что Садио хочет забыть год в Германии как страшный сон, невзирая на слухи, которыми поделился Фабрицио Романо. Его ведь иногда используют для продвижения «правильных» для клубов посланий.

В случае трансфера выберет Англию

Мане играл за «Зальцбург», но стал звездой в Англии. И у тамошних клубов есть деньги на выкуп контракта 31-летнего форварда. Удивляет лишь имя главного претендента — «Челси». Неужели Боэли не оставил идею собрать три состава? Мудрику будет непросто конкурировать с Мане на левом фланге в атаке.

Также в «Баварии» Садио показал, что он плохой центральный нападающий, чтобы занять эту позицию в «Челси». Есть Хаверц, не забываем про Лукаку. У «Интера» нет денег, а у Ромелу слишком жирный личный контракт, чтобы «Челси» было легко с ним выгодно расстаться. Почеттино может поставить на бельгийца.

Соберут тройку ветеранов из Стерлинга, Лукаку и Мане? Вспомните, что в финале Лиги чемпионов за «Челси» играл Вернер, что не помешало забить на гол больше, чем «Манчестер Сити». «Горожане» вряд ли заберут Мане себе, у них слева весельчак Грилиш, но вот «Ньюкасл» кажется логичным вариантом.

У «сорок» слева Жоэлинтон и Сен-Максимен, но эти ребята не настолько крутые, как бывший лидер «Ливерпуля». Один хватает карточки, у второго финты есть, а класса меньше. Исак и Альмирон не откажутся от Мане в напарниках, а у «Ньюкасла» высокие шансы попасть в Лигу чемпионов, что для Садио тоже важно.

Футбольный Париж не лучше Мюнхена

Поняли это в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ готов покрыть часть зарплаты Неймара, чтобы отдать бразильца в аренду. Мбаппе просит столько денег, что «Реал» вряд ли сделает его приоритетной летней целью. Хотя после вчерашнего разгрома Перес может передумать. Месси всегда может выбрать Саудовскую Аравию.

Также Лапорта заявил о желании вернуть Лионеля. Значит, новому главному тренеру ПСЖ нужны нападающие. Вот только Мане правша с левого фланга. В «Реале» левша Бэйл ушел направо, чтобы не мешать правше Роналду слева. Мане вряд ли готов подстраиваться под Мбаппе, могут тоже подраться в конце сезона.

Раз нет готового решения, останется в «Баварии»? Мане активно занимается благотворительностью, для него важен фактор зарплаты в Мюнхене. Если отстегивают 22 млн евро в год, не считая бонусов, то попробует понять Тухеля. А вот Томас может ошибиться, оставив Садио в команде после странной драки.

Мане не создает эффект Роббена-Рибери

Отчасти вина Чупо-Мотинга. С таким центральным нападающим сложно повторить успехи трио с Салахом и Фирмино. Тухель может попрощаться с тремя крайними форвардами – летом уйдут Мане, Гнабри и Сане. А приоритетной целью «Баварии» остается центральный нападающий.

Мусиалу можно сместить на левый фланг, а Мюллера оставить «десяткой». Коман прикроет справа, хотя и вингера можно поискать. Мане точно не вписался в «Баварии», но его зовут в более скромные команды. «Интер» и «Тоттенхэм» не того полета птицы, чтобы Садио спешил к ним.

И Клопп не заинтересован в возвращении Мане. Летом Юрген выяснит отношения с Салахом, будет наигрывать Гакпо и Нуньеса. Садио, интересы которого представляет агент Хаверца, Гнабри и ван Дейка, не ошибся, когда пошел в «Баварию». Но иногда сильный футболист показывает меньше, чем ждали.

Хороший пример, связывающий «Баварию» и «Ливерпуль» — Алькантара. В Германии играл лучше. Тухелю стоит подумать. Если у тренера и игрока хорошие отношения, но коллектив не принял новичка, то проблески в игре не спасут. А «Баварии» важна каждая мелочь по пути в новый финал ЛЧ .

Сане никто не отстранил за его слова в адрес Мане. То есть Тухель, Нойер, Киммих и Мюллер не считают, что Лерой переступил черту. В Мюнхене очень ревнивые ребята, что видно по глупому увольнению Нагельсманна. Если Мане останется, но не покажет класс, его сожрут напарники по команде.