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«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:31
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Манчестер Сити», который состоится 24 мая 2023 года

«Брайтон»

На текущий момент «чайки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают шестое место. У команды остались две игры до окончания текущего сезона Премьер-лиги. Ниже своего места «Брайтон» уже не опустится, а шансы подняться на одну строчку выше в турнирной таблице всё ещё есть. Вспомним недавние матчи с участием «Альбиона», чтобы оценить шансы «сине-белых» на успех в будущей игре с «горожанами». 18 мая в Ньюкасле «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел поражение с большим счётом от местных «сорок».

Со счётом 3:1 «Брайтон» дома обыграл на прошлых выходных «святых» из Саутгемптона.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» оформил досрочно чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «горожан» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Англии «небесно-голубые» в сухую, забив три гола, одержали победу над «ирисками» в Ливерпуле. С общим счётом 5:1 по сумме двух встреч «Манчестер Сити» взял верх над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

В матче прошлого тура Премьер-лиги «горожане» с минимальным счётом дома обыграли «Челси».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» – 4.00
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.83
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.85
  • Обе забьют — нет – 2.48
  • Обе забьют — да – 1.52
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.51

Статистика

  • Четыре личных матча команд к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Из пяти крайних матчей «Брайтон» одержал победы в трёх встречах
  • «Манчестер Сити» из пяти последних поединков обыграл своих оппонентов в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51 на тотал больше 2.5 голов за игру. На двоих три гола «горожане» и «чайки» забьют в предстоящем матче.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:53
Брайтон - смелая атакующая команда. Манчестер Сити - лучший коллектив АПЛ в плане результативности. Логично, что большинство любителей футбола ждут в очном поединке "чаек" и "горожан" немало голов. Да, у гостей уже нет никакой турнирной мотивации. Но подопечные Гвардиолы всё равно идут фаворитами встречи, и логично поверить в их как минимум один точный удар. Ну а хозяева выйдут на матч предельно мотивированными, ведь впервые в своей истории они имеют реальные шансы на попадание в еврокубки. Думаю, обмен голами в данном поединке состоится, а ставка на ОЗ залетит без проблем. В завершении добавлю, что она играла в трёх из четырёх крайних противостояниях Брайтона и Манчестера Сити, в том числе и в первом круге текущего сезона.
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