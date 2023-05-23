«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Манчестер Сити», который состоится 24 мая 2023 года

«Брайтон»

На текущий момент «чайки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают шестое место. У команды остались две игры до окончания текущего сезона Премьер-лиги. Ниже своего места «Брайтон» уже не опустится, а шансы подняться на одну строчку выше в турнирной таблице всё ещё есть. Вспомним недавние матчи с участием «Альбиона», чтобы оценить шансы «сине-белых» на успех в будущей игре с «горожанами». 18 мая в Ньюкасле «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел поражение с большим счётом от местных «сорок».

Со счётом 3:1 «Брайтон» дома обыграл на прошлых выходных «святых» из Саутгемптона.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» оформил досрочно чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «горожан» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Англии «небесно-голубые» в сухую, забив три гола, одержали победу над «ирисками» в Ливерпуле. С общим счётом 5:1 по сумме двух встреч «Манчестер Сити» взял верх над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

В матче прошлого тура Премьер-лиги «горожане» с минимальным счётом дома обыграли «Челси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 4.00

Ничья – 4.10

Победит «Манчестер Сити» – 1.83

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.52

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.51

Статистика

Четыре личных матча команд к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних матчей «Брайтон» одержал победы в трёх встречах

«Манчестер Сити» из пяти последних поединков обыграл своих оппонентов в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51 на тотал больше 2.5 голов за игру. На двоих три гола «горожане» и «чайки» забьют в предстоящем матче.