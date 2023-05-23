«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Манчестер Сити», который состоится 24 мая 2023 года
«Брайтон»
На текущий момент «чайки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают шестое место. У команды остались две игры до окончания текущего сезона Премьер-лиги. Ниже своего места «Брайтон» уже не опустится, а шансы подняться на одну строчку выше в турнирной таблице всё ещё есть. Вспомним недавние матчи с участием «Альбиона», чтобы оценить шансы «сине-белых» на успех в будущей игре с «горожанами». 18 мая в Ньюкасле «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел поражение с большим счётом от местных «сорок».
Со счётом 3:1 «Брайтон» дома обыграл на прошлых выходных «святых» из Саутгемптона.
«Манчестер Сити»
«Ман Сити» оформил досрочно чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «горожан» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Англии «небесно-голубые» в сухую, забив три гола, одержали победу над «ирисками» в Ливерпуле. С общим счётом 5:1 по сумме двух встреч «Манчестер Сити» взял верх над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
В матче прошлого тура Премьер-лиги «горожане» с минимальным счётом дома обыграли «Челси».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 4.00
- Ничья – 4.10
- Победит «Манчестер Сити» – 1.83
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.85
- Обе забьют — нет – 2.48
- Обе забьют — да – 1.52
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.51
Статистика
- Четыре личных матча команд к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Из пяти крайних матчей «Брайтон» одержал победы в трёх встречах
- «Манчестер Сити» из пяти последних поединков обыграл своих оппонентов в четырёх матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51 на тотал больше 2.5 голов за игру. На двоих три гола «горожане» и «чайки» забьют в предстоящем матче.