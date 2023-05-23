«Эльче» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эльче» – «Севилья», который состоится 24 мая 2023 года

«Эльче»

«Эльче» следующий сезон проведёт в Сегунде. У команды уже нет шансов остаться в Ла Лиге. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «зелёно-полосатых» за последнее время. На выезде в матче 33-го тура в один гол «бело-зелёные» проиграли команде «Альмерия». С минимальным счётом в позапрошлом туре Примеры «Эльче» неожиданно выиграло у «матрасников». Победный гол забил испанский полузащитник «зелёно-полосатых» Фидель.

Ничейным исходом завершилась гостевая игра прошлого тура с «Хетафе» (1:1).

«Севилья»

«Севильцы» ещё могут побороться за более высокие места в турнирной таблице чемпионата. На текущий момент «красно-белые» занимают девятое место. Пять матчей подряд «нервионцы» не уступают своим соперникам. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Севилья» обыграла в гостях «Вальядолид» в рамках матча 34-го тура чемпионата Испании. В полуфинале Лиги Европы «севильцы» выбили «Ювентус».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась встреча с «Бетисом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 4.10

Ничья – 3.75

Победит «Севилья» – 1.89

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали «зелёно-полосатые» в пяти последних играх

В трёх поединках из пяти крайних «севильцы» выиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Севильи» коэффициент 1.89. «Эльче» уже не за что побороться, а вот «красно-белые» не упустят возможность побороться за лучшие места в турнирной таблице Ла Лиги.