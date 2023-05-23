1684872383

вчера, 23:06

Нас интересует матчи 38 тура, которые я называю игра на выживание, и сохранить прописку тут есть только у одной команды, нас интересуют три матча, это: «Тоттенхэм» — «Лидс», Эвертон" — «Борнмут» и «Лестер» — «Вест Хэм».

Как я люблю еще повторят свою любимую поговорку: — «Говорят классика в АПЛ — это борьба клубов за титул, но по настоящему классика в АПЛ — это борьба клубов за выживание». Уже стало известно, что мой любимый «Саутгемптон» на будущий сезон прописался в чемпионшипе, то остается открытым вопрос: Кто составит им компанию или кто разыграет две горячие путевки в низшую лигу «Эвертон»?, «Лидс Юнайтед»?, или это окажется все же «Лестер Сити»?. Турнирная таблица пока выглядит так 17 Место — «Эвертон» 33 очка, 18 места — у «Лестера» 31 пункт и 19 «Лидс» также 31.

«Тоттенхэм» — «Лидс Юнайтед».

«Павлинов» совсем недавно, и уже наверно поздно возглавил Сэм Эллардайс, которому предстоит наверно теперь невозможное, сохранить прописку в элите. Они проиграли в 37 туре «Вест Хэму», хотя и вели по ходу матча. Как говорят, там случился забавный эпизод большой Сэм был в расположении духа в приподнятом настроении, после того как его клуб вышел вперед — 1:0. Тренер располагался позади резервного судьи, когда нашел деньги, и такой как бы спрашивая отдавал «Не вы ли обронили?» Судья естественно отмахнулся, а по итогу его клуб проиграл — 1:3. Вот так было комично, а после финального свистка не до смеха.

А теперь «Лидсу Юнайтеду» в 38 туре предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», шпоры вообще без всякой мотивации летят всем, наверно стараются остаться без еврокубков, пропустив буквально за месяц «Ливерпуль», «Брайтон» и вот теперь даже «Астон Виллу». В 37 туре команда под руководством Мейсона уступила «Брентфорду» ведя — 1:0 благодаря голу Кейна, он вроде как единственный кто вообще старается играть, но проиграли по итогу 1:3.

Мой прогноз на матч - думаю «Тоттенхэм» сыграет вничью или проиграет «Лидсу», ближе склоняюсь к ничьей. и Да, Лидс снова покинет элиту.

«Лестер Сити» — «Вест Хэм»

«Лисы» могут стать вторым клубом в истории АПЛ после «Блэкберна» выигравший титул, и впоследствии вылетевший в нижнюю лигу. Тогда «Роверс» стали чемпионами в 95 году, а уже в 99 году покинули элиту, сегодня «Лестер» выигравший титул в 16 году отправится в чемпионшип спустя 7 лет. Но пока не будет о грустном. Команду по ходу сезона покинул Брендан Роджерс, сегодня их возглавляет Дин Смит и после ничьей с «Ньюкаслом» — 0:0 все еще имеют шансы остаться в лиге. Тем более им предстоит играть с «Вест Хэмом», который пару туров назад уже сохранил прописку в лиге, и под руководством Дэвида Мойеса играет еще в финале ЛК против «Фиорентины». Скорей всего «молотобойцы» выйдут вторым составом поберегут силы и основных игроков на финал ЛК , по этому шанс на победу «Лестера» которому нечего терять очень высоки.

Мой прогноз на матч — Думаю «Лестер» одержит победу, в противном случаи любой другой результат будет для них катастрофой.

«Эвертон» — «Борнмут».

«Ириски» по ходу сезона убрали с поста тренера Лэмпарда и заменили его Шон Дайчем, но пока все еще не сделали важный шаг, не сохранили прописку в лиге. Им предстоит сыграть против «вишен», которые все же неожиданно для всех с самым скудным составом уровня шипа сумели остаться в лиге. Тренирует их сейчас Гари О'Нил, которому удалось даже создать боеспособный состав, с ними не все бывает легко, по этому хозяевам тоже не будет просто придется идти вперед, иначе если проиграют или сыграют в ничью, а в параллельных матчах кто-то победит могут и расспрощаться с элитой впервые с 54 года если мне память не подводит просто если «Эвертон» сыграет даже в ничью, а «Лестер» одержит победу то по разнице голов могут и не удержатся у «ирисок» мину 24, у «лис» — 18. По этому подопечных Дайча только победа 100 гарантирует прописку в АПЛ .

Мой прогноз на матч — Мне кажется тут будет или Победа «Эвертона» или даже ничья, потому что в параллельных матчах не факт что кто то победит, но шанс есть мне кажется остаться в элите у них больше всех.

Финальная таблица:

17 место «Эвертон».

18 место «Лестер»

19 место «Лисд Юнайтед»

Очень удивлюсь если «павлины» окажутся везунчиками, но поболею именно за «Лидс Юнайтед», и все же пожелаю именно им остаться в элите, но мне кажется они составят пару точно «Саутгемптону» на будущий сезон во второй лиге. Если вылетит «Лестер» что будет с Джейми Варди?