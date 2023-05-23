«Ростов» — гроза «Зенита» и «Спартака», провальный «Локомотив». Главные события сезона в РПЛ

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вчера, 16:15

Есть много моментов, которые запомнятся.

Этот сезон РПЛ – исключительный во множестве аспектов. Впервые происходит массовый отток легионеров, впервые клубы не участвуют в розыгрыше еврокубков, впервые за долгое время мы видим столько судейских и игровых ошибок, такую результативность. За 2 тура до окончания чемпионата собрали для вас главные события этого сезона.

«Ростов» — в борьбе за топ-3

Нужно просто понять, со сколькими проблемами южане столкнулись в нынешнем чемпионате. Проблемы с логистикой – команде недоступно перемещение по воздуху из-за закрытого аэропорта Платов. Следствие – затруднение тренировочного процесса (больше времени тратится на дорогу и меньше – на подготовку к играм). Кроме того – нельзя назвать «Ростов» богатым клубом по меркам РПЛ – он обладает седьмым в лиге по совокупной стоимости составом, из легионеров – только 21-летний Давид Тошевски. Слишком многое говорит о том, что южане не должны были забираться так высоко – и происходит это именно вопреки, а не благодаря чему-либо.

Весной к этому списку добавились травмы игроков: Евгения Чернова, Николая Пояркова, Даниила Уткина, Николая Комличенко, Дмитрия Полоза. И несмотря на это, команда играла вничью с «Зенитом» и «Спартаком», одержала несколько ярких побед (над тем же «Спартаком» и «Динамо» осенью). Да, в итоге груз обстоятельств стал слишком тяжелым – «Ростов» идет на 4-м месте и проиграл 3 последних матча. Да, финал сезона еще тяжелее – матчи против «Ахмата» и ЦСКА . Но тот период, когда южане были угрозой даже для «Зенита», останется в памяти надолго.

«Спартак» — второй по итогам осени и третий – перед финишем РПЛ

Причем все так же претендует на серебро. И для топ-клуба это не должно быть чем-то удивительным – но москвичей дико разбрасывает по турнирной таблице на дистанции последних трех сезонов. 2-е место при Тедеско, 10-е – на следующий сезон при Витории/Ваноли. Сейчас «красно-белые» уже под руководством Гильермо Абаскаля претендуют на 2-ю строчку.

И удивительно даже то, какая амплитуда в качестве игры «Спартака» в одном только сезоне. Со старта чемпионата и до 8-го тура с «Зенитом» москвичи смотрелись угрожающе – уверенный ромб в центре, Мозес/Игнатов-десятка, Соболев-диспетчер и Промес в роли свободного художника. Затем – страх начавшейся стагнации после игры с петербуржцами и «Ростовом». Яркое продолжение осени без единого проигрыша – но поражение от «Урала» в Кубке и вылет – от «Акрона», слабая игра в чемпионате весной (поражение от «Оренбурга», ничья с «Ахматом»).

Ничья с «Ростовом», качественная игра против «Зенита», провал с «Химками» (1:1) и неожиданная победа над ЦСКА – это уже уместилось в 1 месяц. На контрасте с прошлогодним 10-м местом «красно-белые» идут в топ-3 – и на кураже могут заскочить даже на второе место.

Серия «Урала» без поражений

После ужасного старта руководство «шмелей» быстро приняло решение об отставке Игоря Шалимова – это произошло после четырех подряд поражений на старте. Выиграть уральцы не могли вплоть до 9-го тура – зато при Викторе Ганчаренко полностью компенсировали потери. Были и яркие победы над «Локомотивом» с «Ростовом», и боевая ничья со «Спартаком», и разговоры о наметившейся борьбе за топ-5 – к зимней паузе отставание от ЦСКА составляло всего 8 баллов.

В итоге такая серия растянулась на 16 матчей. Мы увидели, насколько хорошо вписался в игровую концепцию Юрий Газинский, как быстро адаптировались остальные новички. Осенью в лучшей форме находились Ибрахима Сиссе, Лазар Ранджелович, Алексей Каштанов, восстановившийся Эрик Биквалви.

На контрасте с яркой осенью-началом весны видеть «Урал» так близко к стыкам особенно больно.

Исход немцев из «Локомотива»

То, без чего бы не случилось рывка «красно-зеленых» весной. Из последователей Ральфа Рангника в команде к этому чемпионату оставались единицы – в том числе Томас Цорн, который успел привести в команду Йозефа Циннбауэра и приобрести еще нескольких футболистов, не оправдавших ожидания.

«Железнодорожники» в этот период успели пробить дно – оказались в зоне стыков и были даже близки к 15-16-й строчке. В последние месяцы при немцах «Локо» успел получить разгром от «Зенита» и «Краснодара», проиграть «Ахмату» с «Факелом», пропустить 4 от «Урала» и уступить «Сочи». Этот этап истории все хотят скорее забыть – и благодаря Михаилу Галактионову с новыми игроками это сделать намного легче. «Красно-зеленые» успели подняться с 14-го места на 9-е и попробуют забраться повыше. Плюс в 11 весенних турах «Локомотив» потерпел лишь одно поражение, что лишь больше подогревает интерес.

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О разгроме от «Зенита» успели забыть – и это правильно. Южноуральцы при Марцеле Личке играют в атаку с любым соперником, что позволило им быстро забраться в десятку.

Коллектив всегда заставлял поволноваться, отнимал очки у ЦСКА , «Ахмата», еще боеспособного «Сочи», уверенно переигрывал «Спартак», брал баллы с «Ростовом». И даже мог обыгрывать «Зенит» во втором круге. Обычно после таких ярких выступлений команды, недавно попавшей в Премьер-Лигу, гранды открывают охоту на ее лидеров – и эта история вполне может повториться.

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