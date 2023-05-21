Карасёв и Соболев превратили дерби в шоу. Два удаления и пенальти затмили средний футбол

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вчера, 19:43

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Арбитры оказались в центре внимания

Карасёв удалил Соболева и Рошу. После борьбы и падения защитника форвард взял себя за гениталии и показал их сопернику. Это красная карточка. Неспортивное поведение, провокация. А за что удалили игрока ЦСКА ? Он повторил жест Соболева для арбитров. Странное решение, Виллиан мог дождаться просмотра VAR , «Спартак» остался бы в меньшинстве.

А по пенальти будут споры, в комментариях жарко. Оба эпизода пограничные. В РПЛ ставили пенальти после такой обоюдной борьбы с касаниями ног соперников. И не ставили. Эксперт по судейству Федотов считает, что оба раза можно было не указывать на «точку» в ворота Акинфеева. Честно говоря, первый момент больше похож на непреднамеренный фол Дивеева, чем второй с легким касанием ноги Мозеса. Но рефери с лицензиями ФИФА посчитали в пылу борьбы иначе. Судейство точно переплюнет как тема футбол.

Выводы об игре «Спартака»

- Возня, борьба, махание руками явно недовольных тренеров. Мелкие уловки, которые не красят игроков любой из команд. Отказ от сложных комбинаций, выбор простых решений в виде навесов и выносов. «Спартак» согласился на футбол, который изначально был выгоднее ЦСКА . Если в первом тайме хотя бы к чужим воротам доходили, то во втором вернулись к моментам, лишь когда обе команды устали.

- Как и предполагали, «красно-белые» больше владели мячом, как и в дерби в первом круге. Вот только по результату первого тайма не было разницы в конкретике, по семь ударов в створ на каждую команду, по три попытки в створ. Обе команды забили из офсайдов, обе отличились еще раз, и судьи голы не забраковали. ЦСКА было удобно сдерживать «Спартак» до перерыва.

- Промес – лучший снайпер «красно-белых» в чемпионатах России. Показательная статистика. Говорит о классе голландского футболиста, это лучший легионер в истории «Спартака». Также камень в огород селекционерам. Не заманили ни одного мощного центрального нападающего, чтобы он играл долго. Рекорд Титова побит, у Промеса 88 мячей. Павлюченко, Тихонова и Веллитона голландец обошел чуть раньше.

- Непонятно, на что рассчитывал Абаскаль, снова выпуская Игнатова с первых минут? Зиньковский на правом фланге хотя бы голевую передачу на Промеса отдал – навес с правого фланга завершился позиционной ошибкой Гайича и классным ударом головой. Акинфеев плохо выбрал позицию, «Спартаку» повезло. По такой игре, когда темп невысокий, а соперник готов работать без мяча, «красно-белым» обычно тяжело даются голы.

- Абаскаль научил, что правит свои ошибки по ходу матча. Сегодня явных огрехов не было критически много, ведь ЦСКА тоже не сыграл круто. Хватало брака, пауз, были мелкие фолы без грубых действий. Разведки больше, чем боев. Во втором тайме Соболев раскрыл игру своим жестом, но непристойно хороший футбол при игре десять на десять команды не показали. Промес не забил пенальти, но дальше ему повезло – Акинфеев отразил удар, однако после борьбы мяч второй раз попал в сетку ворот ЦСКА .

Выводы об игре ЦСКА

- Федотов держал в уме, что «Краснодар» может отобрать очки у «Ростова». Ничья является не худшим результатом для его команды. За это и поплатился, включиться после удалений ЦСКА не смог. Старались быстро доставлять мяч вперед, где Чалов и Обляков цеплялись лишь время от времени. Вынос Акинфеева завершился пасом Фёдора на Медину, который на опыте сместился на правый фланг со своего левого и забил.

- Органичная смена позиций отличала ЦСКА на удачном отрезке из матчей без поражений. «Армейцы» долго контролировали высоту прессинга. Например, после перерыва поднялись чуть выше. Мойсес страховал Медину слева, Обляков при случае присматривал за правым флангом. Один раз оборона грубо ошиблась, но в целом широкое расположение защитников помогало сдержать «Спартак» в большинстве случаев в игре 11 на 11.

- Поскольку «Спартак» в основном играл «4-3-3», причем позиции Зиньковского и Промеса были довольно широкими, если судить по тепловой карте их перемещений, ЦСКА важно было оказаться между линиями – для этого есть Чалов и Обляков, и растягивать игру по ширине. Джикия и Чернов не в той форме, чтобы совсем не ошибаться, а Литвинов часто поднимался в опорную зону, оказываясь на одной линии с Зобниным. Но это в теории, на практике ничего реализовать не сумели.

- ЦСКА провел выжидательный первый тайм и попробовал активизироваться после перерыва. Не хватало разрезающих передач от Мендеса и Зделара, не хватало активности Гайича и Мойсеса в атаке. В игре было слишком много пауз, чтобы «армейцы» смогли за счет перевеса в технике выходить на ударные позиции. Встреча свелась к индивидуальным попыткам оттолкнуть и обыграть, поэтому «армейцы» могут смело ругать себя за игру в футбол. В лучшем случае в матче, где счет по точным ударам 7:5 в пользу «Спартака», им светила ничья.

- «Спартаку» нужна была только победа, они ее получили. ЦСКА не лучшим образом сыграл на линии штрафной площади. Защитникам туда подниматься опасно, а Мендес и Зделар не показывают футбол, которым можно гордиться, когда претендуешь на второе место. До удалений шла игра уровня Первой лиги с редкими проблесками. А в фазе десять на десять наставники не сумели ничего изменить. Но Абаскаля выручила настырность его футболистов. Дважды падали в чужой штрафной, один раз Карасёв указал на «точку». До матча говорили, что цифровой перевес у ЦСКА , но в одном матче возможно всё.