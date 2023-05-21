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Карасёв и Соболев превратили дерби в шоу. Два удаления и пенальти затмили средний футбол

вчера, 19:43
Сергей Карасёв

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Арбитры оказались в центре внимания

Карасёв удалил Соболева и Рошу. После борьбы и падения защитника форвард взял себя за гениталии и показал их сопернику. Это красная карточка. Неспортивное поведение, провокация. А за что удалили игрока ЦСКА? Он повторил жест Соболева для арбитров. Странное решение, Виллиан мог дождаться просмотра VAR, «Спартак» остался бы в меньшинстве.

А по пенальти будут споры, в комментариях жарко. Оба эпизода пограничные. В РПЛ ставили пенальти после такой обоюдной борьбы с касаниями ног соперников. И не ставили. Эксперт по судейству Федотов считает, что оба раза можно было не указывать на «точку» в ворота Акинфеева. Честно говоря, первый момент больше похож на непреднамеренный фол Дивеева, чем второй с легким касанием ноги Мозеса. Но рефери с лицензиями ФИФА посчитали в пылу борьбы иначе. Судейство точно переплюнет как тема футбол.

Выводы об игре «Спартака»

- Возня, борьба, махание руками явно недовольных тренеров. Мелкие уловки, которые не красят игроков любой из команд. Отказ от сложных комбинаций, выбор простых решений в виде навесов и выносов. «Спартак» согласился на футбол, который изначально был выгоднее ЦСКА. Если в первом тайме хотя бы к чужим воротам доходили, то во втором вернулись к моментам, лишь когда обе команды устали.

- Как и предполагали, «красно-белые» больше владели мячом, как и в дерби в первом круге. Вот только по результату первого тайма не было разницы в конкретике, по семь ударов в створ на каждую команду, по три попытки в створ. Обе команды забили из офсайдов, обе отличились еще раз, и судьи голы не забраковали. ЦСКА было удобно сдерживать «Спартак» до перерыва.

- Промес – лучший снайпер «красно-белых» в чемпионатах России. Показательная статистика. Говорит о классе голландского футболиста, это лучший легионер в истории «Спартака». Также камень в огород селекционерам. Не заманили ни одного мощного центрального нападающего, чтобы он играл долго. Рекорд Титова побит, у Промеса 88 мячей. Павлюченко, Тихонова и Веллитона голландец обошел чуть раньше.

- Непонятно, на что рассчитывал Абаскаль, снова выпуская Игнатова с первых минут? Зиньковский на правом фланге хотя бы голевую передачу на Промеса отдал – навес с правого фланга завершился позиционной ошибкой Гайича и классным ударом головой. Акинфеев плохо выбрал позицию, «Спартаку» повезло. По такой игре, когда темп невысокий, а соперник готов работать без мяча, «красно-белым» обычно тяжело даются голы.

- Абаскаль научил, что правит свои ошибки по ходу матча. Сегодня явных огрехов не было критически много, ведь ЦСКА тоже не сыграл круто. Хватало брака, пауз, были мелкие фолы без грубых действий. Разведки больше, чем боев. Во втором тайме Соболев раскрыл игру своим жестом, но непристойно хороший футбол при игре десять на десять команды не показали. Промес не забил пенальти, но дальше ему повезло – Акинфеев отразил удар, однако после борьбы мяч второй раз попал в сетку ворот ЦСКА.

Выводы об игре ЦСКА

- Федотов держал в уме, что «Краснодар» может отобрать очки у «Ростова». Ничья является не худшим результатом для его команды. За это и поплатился, включиться после удалений ЦСКА не смог. Старались быстро доставлять мяч вперед, где Чалов и Обляков цеплялись лишь время от времени. Вынос Акинфеева завершился пасом Фёдора на Медину, который на опыте сместился на правый фланг со своего левого и забил.

- Органичная смена позиций отличала ЦСКА на удачном отрезке из матчей без поражений. «Армейцы» долго контролировали высоту прессинга. Например, после перерыва поднялись чуть выше. Мойсес страховал Медину слева, Обляков при случае присматривал за правым флангом. Один раз оборона грубо ошиблась, но в целом широкое расположение защитников помогало сдержать «Спартак» в большинстве случаев в игре 11 на 11.

- Поскольку «Спартак» в основном играл «4-3-3», причем позиции Зиньковского и Промеса были довольно широкими, если судить по тепловой карте их перемещений, ЦСКА важно было оказаться между линиями – для этого есть Чалов и Обляков, и растягивать игру по ширине. Джикия и Чернов не в той форме, чтобы совсем не ошибаться, а Литвинов часто поднимался в опорную зону, оказываясь на одной линии с Зобниным. Но это в теории, на практике ничего реализовать не сумели.

- ЦСКА провел выжидательный первый тайм и попробовал активизироваться после перерыва. Не хватало разрезающих передач от Мендеса и Зделара, не хватало активности Гайича и Мойсеса в атаке. В игре было слишком много пауз, чтобы «армейцы» смогли за счет перевеса в технике выходить на ударные позиции. Встреча свелась к индивидуальным попыткам оттолкнуть и обыграть, поэтому «армейцы» могут смело ругать себя за игру в футбол. В лучшем случае в матче, где счет по точным ударам 7:5 в пользу «Спартака», им светила ничья.

- «Спартаку» нужна была только победа, они ее получили. ЦСКА не лучшим образом сыграл на линии штрафной площади. Защитникам туда подниматься опасно, а Мендес и Зделар не показывают футбол, которым можно гордиться, когда претендуешь на второе место. До удалений шла игра уровня Первой лиги с редкими проблесками. А в фазе десять на десять наставники не сумели ничего изменить. Но Абаскаля выручила настырность его футболистов. Дважды падали в чужой штрафной, один раз Карасёв указал на «точку». До матча говорили, что цифровой перевес у ЦСКА, но в одном матче возможно всё.

Борьба за второе место обостряется, за два матча до конца сезона «Спартак» отстает от ЦСКА на один пункт, но у Федотова еще будет поединок против Карпина в последнем туре. Некрасивое поведение Соболева поломало тактику команд. Аналог игры рукой Суареса на чемпионате мира. Уругвай не пропустил от Ганы с пенальти, прошел дальше. «Спартак» не отдал концовку ЦСКА и выиграл в лотерее случайностей отраженный пенальти с удачной добавкой.

«Спартак» близок к «серебру». Но к Абаскалю, Соболеву и команде накопились вопросы
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Все комментарии
Владимир Х.
Владимир Х.
сегодня в 12:28
Соболеву не место в премьер лиге!!! Это жест не игроку ЦСКА, а всем болельщикам и зрителям, среди которых много детей!!! Как мне объяснить его жест шестилетнему внуку???
DEIVID_312
DEIVID_312
сегодня в 11:43
КК бразилу показана правильно.

Пенальти 100% Карась не поставил на Зобнине, пришлось исправляться.

Так что, ничего такого там нет. Счёт на табло. Спартак был сильней.

Москва красно - белая!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:26, ред.
Про Карасёва и господина Соболева всё уже было сказано ранее. С чем-то можно согласиться, с чем - то нет, у каждого своё мнение на этот счёт, и повторяться не хочу. Единственное, с чем я не согласен категорически, так это с тем, что футбол был среднего уровня. Для нашего чемпионата - уровень высокий, сравнимый с итальянским. Высокий по напряжению, самоотдаче футболистов, внутреннему нерву, когда каждый эпизод на грани фола. На мой взгляд, из тех, от которых трудно оторваться даже на минуту.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Андрeй Попов (раскрыть)
сегодня в 09:35
Спартак играл в десятером весь матч, и с Зенитом тоже.
Пенальти левый, но сколько можно о менять голы Спартака
Андрeй Попов
Андрeй Попов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:26
Спартак как и в матче с Зенитом просто навалился в конце, видимо силенок побольше осталось и получил пенальти, мне кажется Мозес уже подпрыгивать начал до касания его ноги, но лысому из судей виднее.
В матче с Зенитом у чемпионов хоть оставалось время чтобы отыграться, здесь второй гол на 90" минуте.
Андрeй Попов
Андрeй Попов ответ Игорь Иркутск (раскрыть)
сегодня в 09:23
Второй факт: игрок московского "Спартака" Соболев - кpeтин... К сожалению, оба олицетворяют сегодняшний российский футбол. К ним, наверное, следует добавить еще "Газпром"... ---А Газпром то в чем опять виноват? )
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
сегодня в 08:40
интересно автор сам понял , что написал ????
tims
tims
сегодня в 08:14, ред.
Много можно обсуждать происшедшее на поле, судейство. Сколько людей, столько и мнений... Но есть два непреложных факта. Первый: так называемый лучший российский арбитр Карасёв себя полностью дискредитировал надолго, если не навсегда. Независимо от решения КДК РФС. Все все видели... Второй факт: игрок московского "Спартака" Соболев - кpeтин... К сожалению, оба олицетворяют сегодняшний российский футбол. К ним, наверное, следует добавить еще "Газпром"...
Выйти из этого скандала можно только быстрым принятием определённых конкретных мер. А именно... Карасёва отстранить от любого судейства, как минимум, до конца сезона. Соболева дисквалифицировать, также минимум, на 6 (шесть) игр... По регламенту, вроде, переигровка матчей не предусматривается. Но предусматривается в определённых значимых случаях снятие очков... Со "Спартака" снять полученные неправедным путём 3 (три) очка. "Спартак" за поведение его игрока оштрафовать на значимую сумму (не 10-30 тысяч, а в разы больше, пусть потом вычитают из зарплаты Соболева)... Красная карточка игроку ЦСКА Роше должна быть отменена... Только так РФС сможет слегка подправить свою и так изрядно подмоченную репутацию...
NYJ
NYJ ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 06:57
В следующий раз пусть тогда вообще без трусов играть выходит, он же мужик, у него есть яйца
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
сегодня в 06:24
Тут больше даже вопросов к Вар ( Шадеханов , однако ). Не отреагировал на жест Соболева и не пригласил Карасёва . При пенальти тоже убедил Карасёва , что фол был ( хотя был нырок ).
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 01:40
Футбол наивысшего уровня!! Мансити завидуют 😅
volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:39
Спартак вопреки прогнозам скептиков одержал победу!!!!!
Zimka
Zimka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:28
Искусственно держим интригу ввиду отсутствия оной, кубок приятно, серебро сомнительно, но как будто заявка на борьбу за чемпионстве в следующим сезоне.
112910415
112910415
вчера в 23:50
Футбол с валидолом... Как мы любим
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 23:46
Простите, а вы о чем беспокоитесь? чемпионство проиграно ещё осенью, а еврокубков не будет, какая разница какое место?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 23:44
ЦСКА сломал конюх, в первом тайме не было армейцев, Спартак три мог забивать, вот и всё.
Второй тайм был формальностью.
Пенальти был подарен за отнятый гол Соболева.
Жест Соболева тянул на желтую, максимум, Роналду и Симеоне не дадут соврать.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 22:42
Ну насколько я знаю не должна дисквалификация распространятся на кубок, но зная нашу лигу приколов, всё может быть, у нас любят регламент по ходу сезона менять...
Zimka
Zimka
вчера в 22:36
Если ЭСК будет упорствовать и Роша сохранит (или получит ещё большую) дисквалификацию то это может стоить 2 места, при той игре Дивеева которую мы видим на протяжении нескольких матчей в обороне всё очень неспокойно, а Краснодар сегодня показал что находится в хорошей форме и дома с ними будет очень сложно взять 3 очка, а если дисквалификация ещё и на кубок распространится... В конкретном матче размен Соболева на Рошу получился в пользу Спартака, а если это будет на дистанции то ещё выгоднее.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Romucho83 (раскрыть)
вчера в 22:21
Безбородов сейчас на 3-и головы сильнее Карасева, но если бы его поставили, мясные бы такой вой подняли, по этому поставили сочувствующего им Карасева...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:18
Ну если по существу. ЦСКА сломало удаление Роши, поскольку играли в схему 3-4-3 и на флангах были не профильные латерали, по этому когда схема стала 2-4-3, не знали что делать и как закрывать центр, за что и поплатились, при этом спартак, как играл в хаос, так и играл в хаос, им что есть соболев, что нет погоды не сделало, плюс поскольку команда дельфинов и просто мерзких типов, то падали при малейшей возможности, что бы заработать пенальти... что в итоге их и спасло...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:14
Вадик, не пиши про ЦСКА, я тебе уже раз 5 это говорил, ну не любишь ты коней, ну и ладно. Не пиши и всё...
Сп62
Сп62 ответ NYJ (раскрыть)
вчера в 21:52
Соболев показал, что у него есть яйца. Но он же мужик, а не баба. А сейчас по всем каналам это транслируют и не считают, что это бестактно. Где логика.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kladbische (раскрыть)
вчера в 21:07
Конюх виноват, что его команда ничего не может
NYJ
NYJ
вчера в 21:00
Такие пенальти в таких матчах точно ставить нельзя, Соболеву дисквалификация на пяток игр
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 20:52
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 20:34, ред.
    Среднее место затмило средний футбол... Дело Гешы живёт... 🥚🥚.. А-ха-ха-ха.. 😄..
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:20, ред.
    Армейцы забили свой гол не по правилам, Заболотный был в офсайде и пытался играть в мяч.
    Соболева гнать из команды.
    Абаскаля оставлять любой ценой.
    Пенальти левый.
    Гол Соболя чистейший
    Удаление Соболя и Роша левые
    Итог 3-0 победа Спартака, чистая победа фаворита.
    kladbische
    kladbische
    вчера в 20:13
    Виноват Миллер, он что-то купил) Да, Спартак?
    Romucho83
    Romucho83
    вчера в 20:01, ред.
    Из дерби к дерби этот лысый пряник постоянно допускает ошибки, а его всё равно ставят и ставят на эти матчи! Уровень судейства в российском футболе, как обычно, пробивает дно! Карасёву, Кукуяну и ещё ряд судей РФС, вместе с Соболевым нужно запрещать даже приближаться, не то, что выходить на футбольные поля, после того, что они систематически вытворяют на матчах!
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