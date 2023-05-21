«Спартак» близок к «серебру». Но к Абаскалю, Соболеву и команде накопились вопросы

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вчера, 21:57

Не только из-за дисциплины и перепадов формы.

Поведение многих футболистов

Кубковое побоище с «Зенитом» увидели миллионы людей по всему миру. Ролик драки стал вирусным месяц назад. Все оценили Соболева, Селихова и Николсона. Фанаты запомнят, что российский футбол это когда один другого бьет по лицу. Разумеется, Барриоса, Малкома и Родригао не оправдываем, все удаления по делу. «Спартак» часто на взводе, не только Соболев и Промес.

По красным карточкам в РПЛ выше только «Локомотив». «Красно-белые» не боятся, что Абаскаль накажет за некрасивое поведение. Тренер сам вечно возмущается и протестует. Поведение Соболева – падения и провокации, подтверждает, что Гильермо не просит вести себя культурно. Сначала форвард выпрашивал желтую карточку для Роши, который тоже совсем не ангел.

А в другом эпизоде Соболев схватил себя за гениталии. Оскорбительный жест, его тоже увидят миллионы людей по всему миру. Дело не в детях, они в эпоху Интернета видят всё. Проблема в том, что Соболев не думал головой. Считал, что выдадут только желтую карточку? Уже извинился, но Абаскаль обещал наказать нападающего.

Тактические решения тренера

Испанец в первой части сезона ставил игру, теперь по инерции видим много атак «Спартака». Но насколько учитывают особенности соперника? Например, у ЦСКА выпадают два центральных хавбека. По центру протаскивали мяч лишь в конце матча. Без двух эпизодов, которые оценивали на предмет пенальти, что именно создали у ворот Акинфеева для домашней победы?

Переходы между схемами хаотичные. Даже работа Соболева над своей игрой – смещения в глубину поля и на правый фланг, это словно поиски Александром внутреннего Дзюбы, с которым они похожи из-за нрава. Насколько органично тренер вписал эти маневры в командную тактику? Николсон и Бальде не заиграли. Зиньковскому сложно адаптироваться. Игнатов часто выпадает.

Отдаем должное классу Промеса, Зобнина и еще парочки футболистов «красно-белых». У команды много ударов по чужим воротам. Но Абаскаль не победил «Зенит», потерял очки против «Динамо» и «Оренбурга». Гильермо неудачно провел сборы и плохо отработал весной. Даже после победы в дерби нельзя сказать, что нашли правильную игру.

Отсутствие прогресса у игроков

Вратарь Селихов не стал сильнее, чем был. Максименко не вытеснил опытного коллегу из основы. Значит, нет прогресса, который грех игнорировать. Проверено «Акроном». Хавбек Денисов не стал идеальным правым латералем, поэтому приехал Тавареш. Хлусевич прибавил, но не настолько, чтобы играть в основе десять лет. Соболев промахивался и собирал серии без голов.

Абаскаль недоработал со многими. Николсон хочет уйти. Бальде не в основе, где есть Игнатов. Умяров грубо ошибался не только в дерби с «Динамо». Пруцев пока не игрок твердой основы. У Мартинса нет царского прогресса. У Промеса класс, заметный в лиге без обороны, но Квинси в силу возраста не станет намного круче. Да и не Абаскаль лично создал его успехи и рекорды.

Оценка поименно позволяет выделить тех, кто радовал – Зобнин, Промес и Соболев. Хлусевич и Литвинов тоже нередко в порядке. Но оба прибавляют, поскольку молодые. Нельзя сказать, что Абаскаль заставил «Спартак» прыгнуть выше головы. Нет погони за «Зенитом», даже Джикия и Мозес могли выступить намного лучше.

Увлечение рефери, а не своей игрой

Синдром Слуцкого? Но ведь в ЭСК РФС находили ошибки также в пользу «Спартака». И против них, ведь Карасёв в Кубке России помешал «красно-белым» с «Уралом». Но случались и такие матчи, как с ЦСКА , где рефери подыграл Абаскалю. Представьте, что эпизоды не у ворот Акинфеева, а у ворот Селихова. Как думаете, подавал бы «Спартак» протест после такого пенальти?

И удаление у Джикии вместо Роши, если бы Заболотный использовал жест Соболева, тоже включили бы в список для просмотра экспертами РФС . Качество судейства – отдельный болезненный вопрос в РПЛ . Арбитров ругаем всегда, когда этого заслуживают. Сегодня Карасёв поставил пенальти в ворота Акинфеева словно по сумме двух эпизодов. Такого в правилах нет, рефери сбил команды с толку.

В одном случае касание без злого умысла не посчитал нарушением. В другом случае указал на «точку», хотя удар по касательной и тоже в борьбе за мяч. Также арбитр мог показать Роше желтую карточку. Виллиан никого не оскорблял, но зачем-то продемонстрировал то, что сделал Соболев. Бразилец сглупил, но не стоит отводить внимание от виновника эпизода – форварда «Спартака».

Абаскаль любит жаловаться на судейство. А лучше бы тратил время на футбол. У него перспективная команда. Без весенних ничьих могли набрать на 10 пунктов больше. Именно «Спартак» был близок к чемпионской интриге. Но остались противоречивой командой. Без тактической дисциплины, особенно на флангах обороны. Без крутой опорной зоны, ведь не хватает диспетчера с первым пасом.

Живые в атаке, но достаточно жене увезти Абаскаля домой – всё начнут сначала. Странный сезон для «красно-белых». Если «Краснодар» и «Ростов» против ЦСКА помогут «Спартаку», то Абаскаль станет вторым. Это если сам не уступит «Пари НН» и «Крыльям Советов». До чемпионата мира Гильермо заслужил высокое место, хотя осенний «Ростов» тоже радовал. Весной лучший отрезок выдал ЦСКА .

У «армейцев» свои минусы, но в дерби их сопернику помогли арбитры, а это всегда обидно и несправедливо. В ЭСК признавали ошибки не в пользу «Спартака», но правосудие бывает только двусторонним. В дерби Абаскалю повезло, но футбольной работы у него много. «Спартак» агрессивная и незрелая команда. Примерно как Соболев.