Ничья в Краснодаре лишит ЦСКА серебра. «Быки» позволят «Спартаку» запрыгнуть на 2-е место РПЛ

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вчера, 12:47

Поединок многое значит для «армейцев».

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Южане при Владимире Ивиче в отличной форме – пусть коллектив теряет очки чуть чаще, чем конкуренты на более высоких позициях, проиграли «быки» весной лишь дважды: «Локомотиву» и «Спартаку».

- Ключевыми для клуба получились две предыдущие встречи. Во-первых, «быкам» удалось подпортить праздник «Зениту» — петербуржцы оформили чемпионство в поединке со «Спартаком», а официальное празднование перенесли до встречи с «Краснодаром». В итоге подопечные Ивича отыгрались с 0:1, затем забили второй и лишь на финишной прямой упустили победу – зато забрали в копилку 1 балл. Дальше было дерби с «Ростовом» — команда Карпина успела проиграть «Факелу» и «Сочи», но все же оставалось ощущение, что ростовчане могут удивить – а «быкам» нужна была победа, чтобы на финишной прямой оказаться выше. После финального свистка – 3:0 в пользу хозяев. Благодаря этому южане остаются в борьбе за топ-5.

- А борются за пятерку краснодарцы с «Ахматом» и «Ростовом». На счету «горожан» 46 очков – от грозненцев они отстают на 3 балла, отставание от ростовчан – 4. Причем непонятно, на чье место лучше целить. С одной стороны, «быки» встретятся с «Ахматом» в заключительном туре, нужно просто не увеличить дистанцию и добыть победу. С другой, подопечные Сергея Ташуева проводят огненную весну и конкурировать с ними крайне тяжело. А вот с ростовчанами куда легче – коллектив не побеждает с 23 апреля, в субботу играет с «Ахматом», а в 30-м туре – против ЦСКА . Очный матч уже состоялся, победа за «Краснодаром» — в такой ситуации «горожанам» остается ждать осечек конкурента и сокращать отставание.

- Есть еще один фактор, повышающий значимость встречи – это репетиция финала Кубка России, команды вновь сыграют между собой 11 июня. «Быки» многое поймут о нынешних кондициях «армейцев» именно по очному противостоянию. И если сделают правильные выводы, могут претендовать на первый трофей в своей истории.

- В составе южан есть ряд потерь – задействовать в матче не получится Кади и Никиту Кривцова. Оба отлично смотрятся этой весной – Никита забил 5 мячей за этот период, в активе бразильца 3 гола и 1 ассист.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков – Сперцян, Ленини, Ахметов – Олусегун, Кордоба, Батчи.

Полезно узнать о ЦСКА

- Поражение в московском дерби внесло коррективы в расстановку сил в борьбе за серебряные медали. Ранее фаворитом считался ЦСКА – «армейцы» сильно прибавили весной, нашли оптимальные сочетания на поле и регулярно набирали очки. Отсюда скачок с 5-й строчки на 2-ю. Между тем «красно-белые» шли на 4-м месте. В поединке за 6 очков сильнее оказался «Спартак» — теперь команды разделяет лишь 1 балл. При этом соперники ЦСКА по последним двум турам – это «Краснодар» и «Ростов». Первые ждут осечек «Ахмата» или ростовчан, чтобы запрыгнуть-таки в первую пятерку. Вторые могут разозлиться из-за неудачной серии и на характере вытащить финишный отрезок. Тем временем, «Спартаку» надо играть с «Пари Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». В такой ситуации «красно-белым» будет достаточно одной осечки «армейцев» — нужно только не оступиться самим. Проще говоря, «красно-синие» проделали огромную работу для возвращения в топ-3 – и чтобы она все-таки увенчалась триумфом, у команды Федотова нет права даже на мизерные оплошности.

- К слову, их и не было, за исключением матчей со «Спартаком» и «Сочи». Эти два поражения – единственные за всю вторую часть чемпионата. Также была единственная ничья – с «Локомотивом», который также по весне очень хорош. Для понимания – по количеству набранных в этот отрезок очков ЦСКА опережает даже «Зенит» (25 против 24).

- Большим препятствием в гонке со «Спартаком» могла стать красная карточка Виллиану Роше – случилась крайне странная история в дерби. Соболев продемонстрировал свое «достоинство», стоя перед упавшем бразильцем. Центрбек решил указать арбитрам на действия форварда «красно-белых» — и сам повторил этот жест, за что тоже получил удаление. К счастью для «армейцев», КДК РФС решил ситуацию в их пользу – и карточку отменил.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Дивеев, Роша, Мойсес – Медина, Зделар, Мендес, Гайич – Чалов, Обляков – Заболотный.

Полезно узнать о противостоянии

- В силу молодости «Краснодара» история их встреч с ЦСКА недолгая – всего 29 матчей. Незначительное преимущество – на стороне «армейцев»: 11 побед против 9, еще 9 матчей завершились вничью.

- Несмотря на то, что ни те, ни другие не придерживаются оборонительного стиля игры, крупные счета в их поединках в последнее время – редкость. В предыдущих 8 встречах 3 завершались крупной победой: 3:0 в февральском кубковом противостоянии, 4:1 в первом круге РПЛ -22/23 и 3:1 – в чемпионате-20/21. Всё – в пользу ЦСКА .